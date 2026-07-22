Nog één Grand Prix en dan gaat de Formule 1 de zomerstop in. Achter de schermen lijkt die pauze echter allesbehalve rustig te worden. Met liefst zeventien aflopende contracten dreigt de rijdersmarkt voor 2027 volledig open te breken, terwijl de toekomst van Max Verstappen nog altijd hét gespreksonderwerp is in de paddock.

Van de huidige grid beschikken alleen Verstappen, Lando Norris, Oscar Piastri, Charles Leclerc en Pierre Gasly over een contract dat ook na dit seizoen doorloopt. Voor de overige zeventien coureurs ligt de toekomst grotendeels open, waardoor de Grand Prix van Hongarije weleens het startschot kan vormen voor een reeks opvallende transfers.

Verstappen blijft middelpunt van alle speculaties

De meeste aandacht gaat opnieuw uit naar Verstappen. Door de tegenvallende prestaties van de RB22 en de vele personele veranderingen bij Red Bull Racing wordt al maanden gespeculeerd over een mogelijk vertrek van de viervoudig wereldkampioen. Mercedes en Ferrari passeerden de revue, maar de laatste weken wordt vooral McLaren nadrukkelijk genoemd als mogelijke bestemming.

Volgens verschillende berichten hebben Raymond Vermeulen en Jos Verstappen zelfs al gesprekken gevoerd met de renstal uit Woking. Verstappen zelf houdt de lippen echter stijf op elkaar. "Zodra er iets te melden is, horen jullie dat van mij. Tot die tijd verandert er niets", is de boodschap die de Nederlander de voorbije weken steevast herhaalde.

Opvallend genoeg speelde zich vorig jaar een vergelijkbaar scenario af. Ook toen werd volop gespeculeerd over een vertrek van Verstappen, waarna hij tijdens het raceweekend in Hongarije bevestigde dat hij ook in 2026 gewoon voor Red Bull Racing zou uitkomen. Of hij dit weekend opnieuw voor duidelijkheid zorgt, blijft voorlopig de grote vraag.

Ook middenveld kan volledig op de schop

Niet alleen de topteams houden de transfermarkt bezig. Ook in het middenveld lijken meerdere verschuivingen aanstaande. Carlos Sainz zou niet langer overtuigd zijn van het project bij Williams en wordt in verband gebracht met Audi, terwijl Fernando Alonso twijfelt over zijn toekomst bij Aston Martin. Een overstap naar Alpine behoort tot de mogelijkheden, al wordt ook een afscheid van de Formule 1 niet uitgesloten.

Williams lijkt ondertussen al rekening te houden met een eventueel vertrek van Sainz. Volgens diverse berichten sprak de renstal tijdens het raceweekend op Spa-Francorchamps met Franco Colapinto over een mogelijke terugkeer. Ook bij Racing Bulls en Haas kan er veel veranderen. Red Bull-talent Nikola Tsolov geldt als belangrijke kandidaat voor een promotie naar de Formule 1, terwijl Esteban Ocon zijn zitje onder druk ziet staan door zijn tegenvallende prestaties naast Oliver Bearman. Yuki Tsunoda en Formule 2-talent Rafael Câmara worden genoemd als mogelijke opvolgers.

Met nog slechts de Grand Prix van Hongarije op het programma voor de zomerstop lijkt de transfermarkt elk moment los te kunnen barsten. Achter de schermen bereiden teams zich alvast voor op een zomer waarin de samenstelling van de grid voor 2027 ingrijpend kan veranderen.