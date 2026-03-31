Kenner vreest dat nieuwe F1-regels fataal ongeval gaan veroorzaken

De nieuwe regels in de Formule 1 kunnen rekenen op een karrevracht aan kritiek. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, vinden het helemaal niets, en de crash van Oliver Bearman in Suzuka zorgt ook voor vragen over de veiligheid. Expert Gary Anderson vreest zelfs voor een dodelijk ongeval als er niets gaat veranderen.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat het managen van de energie belangrijker is dan ooit. Het is een doorn in het oog van de coureurs, en de gevolgen kunnen groot zijn. In Japan ging het afgelopen weekend voor het eerst echt fout. Alpine-coureur Franco Colapinto was bij het ingaan van Spoon energie aan het sparen, waardoor hij langzamer reed dan de achteropkomende Oliver Bearman. De Brit kon de Alpine ontwijken, maar knalde wel vol de muur in.

Is dit de schuld van de Formule 1?

Bearman kwam er redelijk goed vanaf met een gekneusde knie, maar de schrik zat er goed in. Volgens technisch expert Gary Anderson neemt de Formule 1 een enorm risico. In zijn column voor The Telegraph haalt hij hard uit: "Wanneer een systeem ervoor zorgt dat twee auto's op hetzelfde circuit met enorme snelheidsverschillen rijden, dan is dat een zelf veroorzaakte crash."

'We gaan dit nog een keer zien'

Volgens Anderson moet er direct worden ingegrepen, anders kan het helemaal verkeerd aflopen: "We gaan dit nog een keertje zien, dat weet ik zeker. Als het gebeurde tijdens één van die inhaalacties die we zagen in bocht één, dan zou het een vliegende crash zijn geweest. Mogelijk zelfs fataal."

"Coureurs maken weleens een foutje en schieten dan van de baan, maar als dat gebeurt, weten ze het al voordat wij het zien. Ze zijn zich ervan bewust en kunnen zich voorbereiden op de impact. Het scenario dat we in Suzuka zagen, was anders. Als er iets met de auto gebeurt, is dat een ander verhaal. Dat is een schok voor de coureur, en lijkt meer op wat er met Bearman en Colapinto gebeurde. Bearman had niet verwacht dat Colapinto zou gaan superclippen in de aanloop naar Spoon."

Waarom was de crash zo heftig?

De crash legde volgens Anderson een groot probleem bloot: "Op dat punt van de baan kan je nergens heen. Het is een snelle bocht, je neemt een bocht naar rechts en je gaat direct naar links. Het enige wat hij kon doen was over het gras gaan. Toen was het gedaan. Was het op een andere baan geweest, waar een vangrail staat, dan was het waarschijnlijk een veel minder zware crash, omdat hij erlangs was geschraapt."

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Japan 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Elektropunkz

    Posts: 955

    Deze man kan weleens gelijk hebben want de stratencircuits met veel muren komen er nog aan en dan kan je nergens heen

    • + 1
    • 31 maa 2026 - 12:49
  • SennaS

    Posts: 11.921

    Het snelheid verschil is inderdaad groter dan voorgaande jaren en je mag toch aannemen dat de coureurs op anticiperen.
    Bearman is toch niet blind en was volgens mij erg optimistisch en kwam op het vuile deel en gleed van de baan.
    Zonder deze regels was hij op die plek ook van de baan gevlogen, op die snelheid in het vuile gedeelte van de baan.
    We moeten nou niet gaan doen alsof vroegen geen (grotere) crashes er waren.
    Elke crash is natuurlijk 1 teveel en de menselijk factor is de grootste oorzaak van crashes.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 12:52
    • da_bartman

      Posts: 6.526

      Och meneer DunningK, weet het beter: het was gewoon maar een foutje van Bearman. Signature reactie van DunningK dus.

      • + 1
      • 31 maa 2026 - 13:17
    • f(1)orum

      Posts: 9.862

      "en je mag toch aannemen dat de coureurs op anticiperen."
      Maar natuurlijk, in een rappe bocht waar je niet altijd direct en duidelijk zicht hebt op je voorganger, moet je gewoon maar anticiperen dat je voorganger plots besloten heeft om te gaan harvesten......

      • + 3
      • 31 maa 2026 - 13:19
    • da_bartman

      Posts: 6.526

      .... en waar het mogelijk is dat de ECU van de auto van je voorganger besluit dat het moet gaan superclippen.

      • + 2
      • 31 maa 2026 - 13:21
    • Edgar

      Posts: 1.737

      Ga maar eens op Jedda rijden en anticiperen met al die blinde bochten.....

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 14:29
  • VES

    Posts: 1.724

    Het is te hopen dat de coureurs voordat zoiets gebeurd gezamenlijk één standpunt innemen en unaniem weigeren te rijden.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 13:19
    • VES

      Posts: 1.724

      Uiteindelijk is het de FOM die dit wil, zij hebben sinds ze het van Bernie hebben overgenomen de strategie gehad om het meer spectaculair te maken voor een breder (Netflix) publiek.
      Over het algemeen snapt die doelgroep niks van de Formule 1 maar kijken ze voor de glamour en spektakel.

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 13:26
JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

