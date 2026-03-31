De nieuwe regels in de Formule 1 kunnen rekenen op een karrevracht aan kritiek. Veel coureurs, waaronder Max Verstappen, vinden het helemaal niets, en de crash van Oliver Bearman in Suzuka zorgt ook voor vragen over de veiligheid. Expert Gary Anderson vreest zelfs voor een dodelijk ongeval als er niets gaat veranderen.

De nieuwe regels zorgen ervoor dat het managen van de energie belangrijker is dan ooit. Het is een doorn in het oog van de coureurs, en de gevolgen kunnen groot zijn. In Japan ging het afgelopen weekend voor het eerst echt fout. Alpine-coureur Franco Colapinto was bij het ingaan van Spoon energie aan het sparen, waardoor hij langzamer reed dan de achteropkomende Oliver Bearman. De Brit kon de Alpine ontwijken, maar knalde wel vol de muur in.

Is dit de schuld van de Formule 1?

Bearman kwam er redelijk goed vanaf met een gekneusde knie, maar de schrik zat er goed in. Volgens technisch expert Gary Anderson neemt de Formule 1 een enorm risico. In zijn column voor The Telegraph haalt hij hard uit: "Wanneer een systeem ervoor zorgt dat twee auto's op hetzelfde circuit met enorme snelheidsverschillen rijden, dan is dat een zelf veroorzaakte crash."

'We gaan dit nog een keer zien'

Volgens Anderson moet er direct worden ingegrepen, anders kan het helemaal verkeerd aflopen: "We gaan dit nog een keertje zien, dat weet ik zeker. Als het gebeurde tijdens één van die inhaalacties die we zagen in bocht één, dan zou het een vliegende crash zijn geweest. Mogelijk zelfs fataal."

"Coureurs maken weleens een foutje en schieten dan van de baan, maar als dat gebeurt, weten ze het al voordat wij het zien. Ze zijn zich ervan bewust en kunnen zich voorbereiden op de impact. Het scenario dat we in Suzuka zagen, was anders. Als er iets met de auto gebeurt, is dat een ander verhaal. Dat is een schok voor de coureur, en lijkt meer op wat er met Bearman en Colapinto gebeurde. Bearman had niet verwacht dat Colapinto zou gaan superclippen in de aanloop naar Spoon."

Waarom was de crash zo heftig?

De crash legde volgens Anderson een groot probleem bloot: "Op dat punt van de baan kan je nergens heen. Het is een snelle bocht, je neemt een bocht naar rechts en je gaat direct naar links. Het enige wat hij kon doen was over het gras gaan. Toen was het gedaan. Was het op een andere baan geweest, waar een vangrail staat, dan was het waarschijnlijk een veel minder zware crash, omdat hij erlangs was geschraapt."