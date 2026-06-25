Esteban Ocon lijkt zich voor het eerst sinds zijn komst naar Haas zorgen te moeten maken over zijn toekomst bij het Amerikaanse team. Waar de Fransman aanvankelijk werd binnengehaald als ervaren kracht en technische leider, groeit binnen de paddock het gevoel dat zijn zitje richting 2027 niet langer onaantastbaar is.

De speculaties worden gevoed door de plannen van zowel Ferrari als Toyota. Beide partijen zouden namelijk invloed kunnen uitoefenen op de line-up van Haas, waardoor Ocon plotseling in het middelpunt van de geruchtenmolen terechtkomt.

Ferrari ziet toekomst in nieuw talent

Volgens geluiden uit Italië, AutoRacer.it om precies te zijn, kijkt Ferrari nadrukkelijk naar de ontwikkeling van Rafael Câmara. De Braziliaan maakt indruk binnen de Ferrari Driver Academy en heeft zijn kansen op een Formule 1-zitje verder vergroot met sterke prestaties in de opstapklassen.

Haas wordt daarbij gezien als de ideale bestemming om Câmara klaar te stomen voor het grote werk, vergelijkbaar met het traject dat Oliver Bearman eerder doorliep. Ferrari zou er geen probleem in zien om twee rijders uit de eigen opleiding tegelijkertijd bij Haas onder te brengen om hun ontwikkeling rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

Niet alleen Câmara wordt genoemd. Ook Leonardo Fornaroli duikt steeds vaker op in de wandelgangen van de Formule 1. De Formule 2-kampioen en huidige McLaren-reservecoureur blijft ervaring opdoen tijdens testprogramma's en wordt gevolgd door meerdere teams.

Toyota kan Tsunoda naar Haas loodsen

Naast de Ferrari-invloed speelt ook de samenwerking tussen Haas en Toyota een steeds grotere rol. Binnen die samenwerking zou er interesse bestaan om opnieuw een Japanse coureur structureel op de grid te krijgen.

Daardoor wordt Yuki Tsunoda genoemd als een serieuze kandidaat voor een mogelijk vrijgekomen Haas-zitje in 2027. De Japanner beschikt inmiddels over ruime Formule 1-ervaring en zou direct als technisch referentiepunt binnen het team kunnen fungeren.

Voor Haas dreigt daardoor een lastige afweging. Enerzijds wil Ferrari ruimte creëren voor een nieuw talent uit de eigen opleiding, terwijl Toyota graag een Japanse vertegenwoordiger op de grid ziet. Ondertussen zal Ocon in de tweede helft van het seizoen moeten bewijzen dat hij nog altijd de man is om het project rond op te bouwen.

De Fransman is zeker nog niet afgeschreven, maar voor het eerst sinds zijn overstap naar Haas lijkt zijn positie niet langer volledig veilig. Wanneer zowel Ferrari als Toyota naar hetzelfde stoeltje kijken, is dat doorgaans meer dan zomaar een gerucht uit de paddock.