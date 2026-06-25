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'Haas zoekt vervanger van Ocon: Drie kandidaten in beeld'

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'Haas zoekt vervanger van Ocon: Drie kandidaten in beeld'

Esteban Ocon lijkt zich voor het eerst sinds zijn komst naar Haas zorgen te moeten maken over zijn toekomst bij het Amerikaanse team. Waar de Fransman aanvankelijk werd binnengehaald als ervaren kracht en technische leider, groeit binnen de paddock het gevoel dat zijn zitje richting 2027 niet langer onaantastbaar is.

De speculaties worden gevoed door de plannen van zowel Ferrari als Toyota. Beide partijen zouden namelijk invloed kunnen uitoefenen op de line-up van Haas, waardoor Ocon plotseling in het middelpunt van de geruchtenmolen terechtkomt.

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Ferrari ziet toekomst in nieuw talent

Volgens geluiden uit Italië, AutoRacer.it om precies te zijn, kijkt Ferrari nadrukkelijk naar de ontwikkeling van Rafael Câmara. De Braziliaan maakt indruk binnen de Ferrari Driver Academy en heeft zijn kansen op een Formule 1-zitje verder vergroot met sterke prestaties in de opstapklassen.

Haas wordt daarbij gezien als de ideale bestemming om Câmara klaar te stomen voor het grote werk, vergelijkbaar met het traject dat Oliver Bearman eerder doorliep. Ferrari zou er geen probleem in zien om twee rijders uit de eigen opleiding tegelijkertijd bij Haas onder te brengen om hun ontwikkeling rechtstreeks met elkaar te vergelijken.

Niet alleen Câmara wordt genoemd. Ook Leonardo Fornaroli duikt steeds vaker op in de wandelgangen van de Formule 1. De Formule 2-kampioen en huidige McLaren-reservecoureur blijft ervaring opdoen tijdens testprogramma's en wordt gevolgd door meerdere teams.

Toyota kan Tsunoda naar Haas loodsen

Naast de Ferrari-invloed speelt ook de samenwerking tussen Haas en Toyota een steeds grotere rol. Binnen die samenwerking zou er interesse bestaan om opnieuw een Japanse coureur structureel op de grid te krijgen.

Daardoor wordt Yuki Tsunoda genoemd als een serieuze kandidaat voor een mogelijk vrijgekomen Haas-zitje in 2027. De Japanner beschikt inmiddels over ruime Formule 1-ervaring en zou direct als technisch referentiepunt binnen het team kunnen fungeren.

Voor Haas dreigt daardoor een lastige afweging. Enerzijds wil Ferrari ruimte creëren voor een nieuw talent uit de eigen opleiding, terwijl Toyota graag een Japanse vertegenwoordiger op de grid ziet. Ondertussen zal Ocon in de tweede helft van het seizoen moeten bewijzen dat hij nog altijd de man is om het project rond op te bouwen.

De Fransman is zeker nog niet afgeschreven, maar voor het eerst sinds zijn overstap naar Haas lijkt zijn positie niet langer volledig veilig. Wanneer zowel Ferrari als Toyota naar hetzelfde stoeltje kijken, is dat doorgaans meer dan zomaar een gerucht uit de paddock.

Damon Hill

Posts: 19.818

Volkomen terecht dat Ocon het veld moet ruimen. Ik verbaas me dan ook echt dat ik laatst mensen zag reageren die dan willen dat Ocon blijft, maar Bearman niet bijzonder vonden. Moeten die mensen naar de opticien? Bearman draait echt rondjes om Ocon, is sneller en scoort beter. Ocon... met zijn er... [Lees verder]

  • 1
  • 25 jun 2026 - 12:32
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (3)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 965

    Yuki, Oco, is allemaal hetzelfde soort "net niet" Middenveld -,- (min, min dus), Câmara is echt grillig en zeker niet een "de beste van zijn lichting". Fornaroli, is zeker een belofte en heeft het goed gedaan in de f2, maar voor hem geldt als hij echt zo goed was, dan had hij nu al wel een plekje gehad.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 09:22
  • The Wolf

    Posts: 1.096

    Vanaf half 2025 ontpopte Bearman zich als de snelste van het team en die lijn trekt hij dit jaar vrolijk verder. Esteban is gezien. Zijn ervaring is geen doorslaggevende factor gebleken. Zou niet weten waarom Haas met hem zou verdergaan.

    • + 0
    • 25 jun 2026 - 09:23
  • Damon Hill

    Posts: 19.817

    Volkomen terecht dat Ocon het veld moet ruimen. Ik verbaas me dan ook echt dat ik laatst mensen zag reageren die dan willen dat Ocon blijft, maar Bearman niet bijzonder vonden. Moeten die mensen naar de opticien? Bearman draait echt rondjes om Ocon, is sneller en scoort beter. Ocon... met zijn ervaring, mag dat niet overkomen. Maar erger nog, ook Gasly was duidelijk de betere tov Ocon. Dus ja, dan is Ocon gewoon echt niet goed genoeg. Dan vind ik een nieuwe rookie leuker. Die kan nog groeien en zo ontstaat er ook weer een stukje doorstroming.

    • + 1
    • 25 jun 2026 - 12:32

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
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Audi
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10
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 187
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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