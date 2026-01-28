user icon
Problemen stapelen zich op bij Haas: "We ontdekken steeds iets nieuws"

Problemen stapelen zich op bij Haas: "We ontdekken steeds iets nieuws"

De eerste testdag van Haas tijdens de shakedown verliep allesbehalve vlekkeloos. Het team kampte met terugkerende technische problemen, waardoor het programma meerdere keren moest worden onderbroken. Toch overheerst bij Haas geen paniek, maar realisme: kinderziektes horen volgens het team nu eenmaal bij een volledig nieuwe auto.

Op de openingsdag van de shakedown kwamen zeven teams in actie, waaronder Haas. Hoewel de Amerikaanse renstal niet het gehoopte foutloze verloop kende, leverde de dag wel waardevolle data op. Vooral in de ochtend liet de auto zich van zijn beste kant zien, voordat kleine mankementen het ritme verstoorden.

Sterke opening voor Haas

"Qua kilometers was de ochtend echt heel goed", vertelde Komatsu aan de officiële site van de Formule 1. "Achter de schermen is dit een enorme klus geweest. Alleen al de shakedown halen en dan ook nog die kilometers maken, was een gigantische opgave. Dat we 67 ronden konden rijden in de ochtend is echt sterk."

Tijdens de shakedown mogen teams maar drie van de vijf dagen in actie komen. Hierdoor kwam Haas op dinsdag niet in actie. Ze evalueerde de informatie die ze van de eerste dag hebben ontvangen.

'We ontdekken nieuwe fouten'

De shakedown is erg hulpvol voor Haas, zo laat Komatsu weten. Het team ontdekt steeds nieuwe foutjes: "Nu we rijden, ontdekken we elk rondje, elke run weer nieuwe issues en problemen die we moeten oplossen. Maar daar zijn we hier voor. Het belangrijkste is: we rijden. We verzamelen data en identificeren wat we moeten verbeteren. Voor een eerste dag ben ik heel tevreden over hoe we zijn begonnen."

Haas hoopt tijdens de resterende testdagen de kinderziektes stap voor stap weg te werken, zodat het team met een stabielere basis richting de volgende testfase kan. Het team rijdt dit seizoen nog steeds met een Ferrari-motor en Esteban Ocon en Ollie Bearman gaan de nieuwe VF-26 besturen.

R-FAN

Posts: 339

Daar is het testen voor, zoals zij zelf ook al vermelden. De oplossingen zullen zich vast ook opstapelen.

  • 1
  • 28 jan 2026 - 14:41
F1 Nieuws Haas

Reacties (3)

Login om te reageren
  • R-FAN

    Posts: 339

    Daar is het testen voor, zoals zij zelf ook al vermelden. De oplossingen zullen zich vast ook opstapelen.

    • + 1
    • 28 jan 2026 - 14:41
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.333

    Als Ollie de Beer dezelfde leercurve laat zijn als verleden jaar is het over en uit voor onze Franse vriend Esteban Ocon.

    • + 0
    • 28 jan 2026 - 14:47
    • HarryLam

      Posts: 5.184

      Mijn vriend is hij niet.

      • + 0
      • 28 jan 2026 - 15:58

