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Bearman krijgt Red Bull-advies: "Praat eerst met Hamilton"

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Bearman krijgt Red Bull-advies: "Praat eerst met Hamilton"

Volgens Engelse geruchten zou Red Bull Oliver Bearman in de gaten houden. Bearman moet volgens oud-coureur Karun Chandhok eerst een gesprekje met Lewis Hamilton houden voordat hij een overstap maakt naar Red Bull. Bearman komt namelijk uit de Ferrari-opleiding en kan de zevenvoudig wereldkampioen vervangen bij een mogelijk pensioen. 

De Britse Haas-coureur is nog steeds verbonden aan Ferrari als juniorcoureur. In 2024 debuteerde hij tijdens het team toen hij Carlos Sainz in Jeddah verving toen hij een blindedarmontsteking had. Bearman rijdt sinds vorig jaar voor het team van Haas, en maakt ook dit jaar weer veel indruk.

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Moet Bearman naar Red Bull gaan?

Bearmans toekomst blijft echt het onderwerp van gesprek, en Chandhok deelt zijn mening bij Sky Sports:  "Ik denk dat als er een racezitje beschikbaar is bij Red Bull Racing, Ollie en zijn management daar natuurlijk over moeten praten. Ik denk dat de realiteit is dat hij de man is die klaarstaat voor de dag dat Lewis Hamilton besluit te stoppen. Lewis is dit seizoen in topvorm, dus hij stopt misschien niet direct. Maar er komt een moment dat Lewis gewoon stopt."

Chandhok denkt dat Bearman liever voor Ferrari zal rijden dan Red Bull: "Ollie heeft zichzelf stevig in een uitstekende positie gebracht om dat stoeltje te bemachtigen. Dus dat is het offer dat hij zal moeten brengen. Ben ik bereid om mijn plek als reserveman op te offeren, voor het geval Lewis besluit te stoppen, in plaats van de racestoel bij Red Bull in te nemen?"

Bearman staat voor een lastige keuze

Bearman is nog relatief onervaren en de kans is aanwezig dat hij het bij Red Bull met Verstappen op zou moeten nemen. "Het is geen gemakkelijke beslissing, want wat betekent dat in termen van: 'Ga ik het opnemen tegen Max? Ga ik het opnemen tegen Isack?' Het is een compleet nieuwe wereld die ik niet echt ken. Ferrari, hij kent hem en hij is geliefd", zo benadrukt de oud-coureur.

Zo adviseert Chandhok de jonge Brit nog even. "En eigenlijk moet hij in zekere zin even met Lewis gaan praten en zeggen: 'Trouwens, wat ben je aan het doen? Hoe lang blijf je hier nog?'" Hamilton is al 41 jaar oud en kan niet voor altijd door blijven gaan. Bearman heeft met zijn 21 jarige leeftijd nog veel kansen.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Oliver Bearman Red Bull Racing Haas Ferrari

Reacties (3)

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  • TylaHunter

    Posts: 10.828

    Lijkt net of Karun met mij een gesprek heeft gehad.

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 21:35
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.777

    Ollie tegen Lewis: "Zeg Lewis, wat is de bedoeling"?

    Lewis: "Zeg Ollie, zie jij niet dat ik Kim aan het oppompen ben"?

    Olie: "Ik zag wel wat Lewis, maar ik dacht dat je 'n opblaaspop aan het vol blazen was, je had dat tutje tussen haar benen in je mond zag ik wel"

    Lewis: "Nee Ollie, je zag dat verkeerd...maar voor je weggaat mag je nog wel ff kijken hoe Kim mij opblaast aan mijn tutje"

    Ollie: "Nee Lewis, ik ben pleitte, ik hoef dat niet zien....tot later deze week bij de volgende race"

    En zo weten we nog niets dus...

    • + 0
    • 20 jul 2026 - 23:16
  • Wibautstraat

    Posts: 29

    Die Chandok moet je niet serieus nemen

    • + 0
    • 21 jul 2026 - 03:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.680
  • Podiums 137
  • Grand Prix 241
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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