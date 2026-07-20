Volgens Engelse geruchten zou Red Bull Oliver Bearman in de gaten houden. Bearman moet volgens oud-coureur Karun Chandhok eerst een gesprekje met Lewis Hamilton houden voordat hij een overstap maakt naar Red Bull. Bearman komt namelijk uit de Ferrari-opleiding en kan de zevenvoudig wereldkampioen vervangen bij een mogelijk pensioen.

De Britse Haas-coureur is nog steeds verbonden aan Ferrari als juniorcoureur. In 2024 debuteerde hij tijdens het team toen hij Carlos Sainz in Jeddah verving toen hij een blindedarmontsteking had. Bearman rijdt sinds vorig jaar voor het team van Haas, en maakt ook dit jaar weer veel indruk.

Moet Bearman naar Red Bull gaan?

Bearmans toekomst blijft echt het onderwerp van gesprek, en Chandhok deelt zijn mening bij Sky Sports: "Ik denk dat als er een racezitje beschikbaar is bij Red Bull Racing, Ollie en zijn management daar natuurlijk over moeten praten. Ik denk dat de realiteit is dat hij de man is die klaarstaat voor de dag dat Lewis Hamilton besluit te stoppen. Lewis is dit seizoen in topvorm, dus hij stopt misschien niet direct. Maar er komt een moment dat Lewis gewoon stopt."

Chandhok denkt dat Bearman liever voor Ferrari zal rijden dan Red Bull: "Ollie heeft zichzelf stevig in een uitstekende positie gebracht om dat stoeltje te bemachtigen. Dus dat is het offer dat hij zal moeten brengen. Ben ik bereid om mijn plek als reserveman op te offeren, voor het geval Lewis besluit te stoppen, in plaats van de racestoel bij Red Bull in te nemen?"

Bearman staat voor een lastige keuze

Bearman is nog relatief onervaren en de kans is aanwezig dat hij het bij Red Bull met Verstappen op zou moeten nemen. "Het is geen gemakkelijke beslissing, want wat betekent dat in termen van: 'Ga ik het opnemen tegen Max? Ga ik het opnemen tegen Isack?' Het is een compleet nieuwe wereld die ik niet echt ken. Ferrari, hij kent hem en hij is geliefd", zo benadrukt de oud-coureur.

Zo adviseert Chandhok de jonge Brit nog even. "En eigenlijk moet hij in zekere zin even met Lewis gaan praten en zeggen: 'Trouwens, wat ben je aan het doen? Hoe lang blijf je hier nog?'" Hamilton is al 41 jaar oud en kan niet voor altijd door blijven gaan. Bearman heeft met zijn 21 jarige leeftijd nog veel kansen.