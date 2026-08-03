Oliver Bearman heeft de geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin resoluut van tafel geveegd. De jonge Haas-coureur benadrukt dat hij zich volledig verbonden voelt met Ferrari en nog altijd droomt van een toekomst als racecoureur van de Italiaanse grootmacht.

Bearman beleeft een sterk seizoen in de Formule 1 bij Haas, maar door de opleving van Lewis Hamilton bij Ferrari lijkt een zitje bij de Scuderia voorlopig niet binnen handbereik. Daardoor wordt de Brit steeds vaker gelinkt aan andere teams, waaronder Aston Martin. Zelf wil hij daar echter niets van weten.

Bearman blijft Ferrari trouw

In de podcast F1 Beyond The Grid kreeg Bearman de vraag of hij Aston Martin zou overwegen als Fernando Alonso na dit seizoen vertrekt. De 21-jarige Brit maakte meteen duidelijk dat hij daar op dit moment niet mee bezig is.

"Ik ben ontzettend tevreden met alles wat Ferrari voor mij heeft gedaan. Sinds mijn tijd in de Formule 3 hebben ze me gesteund en zonder hen stond ik nu niet waar ik vandaag ben. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor", vertelt Bearman.

Hij benadrukt dat zijn ambities onveranderd zijn. "Ferrari is voor mij het ultieme doel. Niet alleen omdat ik deel uitmaak van hun opleidingsprogramma, maar ook omdat het de meest iconische naam in de autosport is. Mijn droom is nog altijd om ooit voor Ferrari te racen. Dat is niet veranderd en ik zie wel hoe de toekomst zich ontwikkelt."

Aston Martin geen prioriteit

Hoewel Bearman veel vertrouwen heeft in de toekomst van Aston Martin, ziet hij een overstap voorlopig niet als een realistische optie. Volgens de Haas-coureur ligt zijn volledige focus nog altijd op Ferrari.

"Ik twijfel er niet aan dat Aston Martin in de toekomst een heel sterk team kan worden. Ze zitten nu misschien in een moeilijke fase, maar ik verwacht dat ze terug zullen komen. Toch ben ik op dit moment totaal niet bezig met een overstap naar dat team", besluit Bearman.

Bearman kent voorlopig een uitstekend seizoen bij Haas. Halverwege het kampioenschap verzamelde hij achttien punten, goed voor de dertiende plaats in het wereldkampioenschap. Teamgenoot Esteban Ocon staat met drie punten op de zeventiende plaats, terwijl Haas met 21 punten de zevende positie bezet in het constructeurskampioenschap.