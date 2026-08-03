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Bearman weerlegt Aston Martin-geruchten en gaat vol voor Ferrari

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Bearman weerlegt Aston Martin-geruchten en gaat vol voor Ferrari

Oliver Bearman heeft de geruchten over een mogelijke overstap naar Aston Martin resoluut van tafel geveegd. De jonge Haas-coureur benadrukt dat hij zich volledig verbonden voelt met Ferrari en nog altijd droomt van een toekomst als racecoureur van de Italiaanse grootmacht.

Bearman beleeft een sterk seizoen in de Formule 1 bij Haas, maar door de opleving van Lewis Hamilton bij Ferrari lijkt een zitje bij de Scuderia voorlopig niet binnen handbereik. Daardoor wordt de Brit steeds vaker gelinkt aan andere teams, waaronder Aston Martin. Zelf wil hij daar echter niets van weten.

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Bearman blijft Ferrari trouw

In de podcast F1 Beyond The Grid kreeg Bearman de vraag of hij Aston Martin zou overwegen als Fernando Alonso na dit seizoen vertrekt. De 21-jarige Brit maakte meteen duidelijk dat hij daar op dit moment niet mee bezig is.

"Ik ben ontzettend tevreden met alles wat Ferrari voor mij heeft gedaan. Sinds mijn tijd in de Formule 3 hebben ze me gesteund en zonder hen stond ik nu niet waar ik vandaag ben. Daar ben ik ze enorm dankbaar voor", vertelt Bearman.

Hij benadrukt dat zijn ambities onveranderd zijn. "Ferrari is voor mij het ultieme doel. Niet alleen omdat ik deel uitmaak van hun opleidingsprogramma, maar ook omdat het de meest iconische naam in de autosport is. Mijn droom is nog altijd om ooit voor Ferrari te racen. Dat is niet veranderd en ik zie wel hoe de toekomst zich ontwikkelt."

Aston Martin geen prioriteit

Hoewel Bearman veel vertrouwen heeft in de toekomst van Aston Martin, ziet hij een overstap voorlopig niet als een realistische optie. Volgens de Haas-coureur ligt zijn volledige focus nog altijd op Ferrari.

"Ik twijfel er niet aan dat Aston Martin in de toekomst een heel sterk team kan worden. Ze zitten nu misschien in een moeilijke fase, maar ik verwacht dat ze terug zullen komen. Toch ben ik op dit moment totaal niet bezig met een overstap naar dat team", besluit Bearman.

Bearman kent voorlopig een uitstekend seizoen bij Haas. Halverwege het kampioenschap verzamelde hij achttien punten, goed voor de dertiende plaats in het wereldkampioenschap. Teamgenoot Esteban Ocon staat met drie punten op de zeventiende plaats, terwijl Haas met 21 punten de zevende positie bezet in het constructeurskampioenschap.

 

f(1)orum

Posts: 10.298

Ik snap dat Ollie zich op Ferrari focussed, maar hij moet ook oppassen dat hierdoor de boot gaat missen bij andere teams. Charles zie ik niet snel vertrekken en Lewis zal ook volgend jaar rood dragen en het is maar de vraag of hij eind 2027 stopt. Bovendien is het ook nog de vraag wat McLaren op ... [Lees verder]

  • 2
  • 3 aug 2026 - 15:46
F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Aston Martin Ferrari Haas

Reacties (5)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.063

    Over Ferrari coureur Leclerc:

    Ook hij en zijn vrouw moesten er aan geloven. Maar liefst 79 paparazzi foto's terwijl
    ze op zijn jacht de nieuwste Sedici stonden. De meesten waren van Alexandra.

    https://www.alloverpress.fi/?42099421814236425610

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    • + 0
    • 3 aug 2026 - 14:40
  • Larry Perkins

    Posts: 66.853

    Waarom Bearman zo verknocht is aan Ferrari is elders te lezen, zoek op: Bearman koos door Red Bull-teambaas voor Ferrari: "Heb nog steeds een goede band met hem"

    Bearman vertelt onder meer: "Mattia Binotto en Laurent Mekies, met wie ik nog steeds een heel goede band heb, ben ik allebei enorm dankbaar dat ze mij in het programma hebben opgenomen."

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 14:50
  • f(1)orum

    Posts: 10.298

    Ik snap dat Ollie zich op Ferrari focussed, maar hij moet ook oppassen dat hierdoor de boot gaat missen bij andere teams. Charles zie ik niet snel vertrekken en Lewis zal ook volgend jaar rood dragen en het is maar de vraag of hij eind 2027 stopt. Bovendien is het ook nog de vraag wat McLaren op termijn gaat doen met Fornaroli, want dat is misschien een uitgelezen kans voor Ferrari om een Italiaan in het rood te krijgen indien Kimi voorlopig bij Benz blijft?

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 15:46
    • Larry Perkins

      Posts: 66.853

      Heb Bearman vorige week ergens horen zeggen dat hij niet drie, vierjaar op Ferrari gaat zitten wachten, maar misschien is dat inderdaad al te lang...

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 16:01
  • Knalpijp

    Posts: 2.524

    Pak wat je kunt pakken, je bent nog maar een rookie!!

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 16:25

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 37
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Aston Martin
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