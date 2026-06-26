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Eerste vrouwelijke engineer schrijft F1-geschiedenis: "Ben nu comfortabel"

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Eerste vrouwelijke engineer schrijft F1-geschiedenis: "Ben nu comfortabel"

Laura Müller schreef begin 2025 geschiedenis door als eerste vrouw ooit race-engineer te worden in de Formule 1. Anderhalf jaar later is de Duitse niet meer weg te denken uit de pitmuur van Haas, waar zij nauw samenwerkt met Esteban Ocon. Volgens Müller heeft ze inmiddels haar draai volledig gevonden binnen de koningsklasse van de autosport.

De Duitse kreeg bij haar promotie veel aandacht vanuit de mediawereld, maar wist zich snel te bewijzen binnen het team. Haar prestaties bleven niet onopgemerkt, want eerder dit jaar kreeg ze tijdens de Grand Prix van Australië zelfs een bocht naar zich vernoemd.

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Müller voelt zich steeds comfortabeler bij Haas

Terugblikkend op haar eerste anderhalf jaar als race-engineer merkt Müller dat de grootste verandering vooral in haar eigen vertrouwen zit. Waar ze aanvankelijk nog bezig was met het beheersen van alle processen, kan ze zich inmiddels veel meer richten op prestaties en strategie.

"Zoals bij iedere nieuwe functie leer je eerst de basis en heb je tijd nodig om alles onder de knie te krijgen", vertelt Müller aan F1.com. "Op een gegeven moment wordt dat routine en kun je je aandacht verleggen naar andere zaken. Ik voel me tegenwoordig veel zekerder tijdens de sessies en hoef niet meer bang te zijn dat ik iets vergeet. Daardoor kan ik me volledig focussen op de prestaties van de auto."

Die ontwikkeling kwam niet uit de lucht vallen. Müller werkte sinds 2022 bij Haas, eerst op de simulatorafdeling en later als performance engineer. Die ervaring bleek volgens haar van onschatbare waarde toen de kans zich voordeed om race-engineer te worden.

Sterke band met Ocon blijkt cruciaal

Volgens Müller was de overstap naar de rol van race-engineer daardoor een stuk eenvoudiger dan wanneer ze dezelfde functie bij een ander team had gekregen. "Ik heb altijd race-engineer willen worden. Ik had die rol ook al in andere raceklassen vervuld voordat ik bij Haas kwam. Omdat ik het team al kende, wist ik precies bij wie ik moest zijn, welke vragen ik moest stellen en hoe alles werkte. Dat gaf me een enorme voorsprong."

Ook de samenwerking met Ocon speelt volgens Müller een belangrijke rol in haar succes. De twee begonnen in 2025 samen aan een nieuw hoofdstuk bij Haas, waardoor ze in een relatief rustige periode aan hun werkrelatie konden bouwen voordat de ingrijpende reglementswijzigingen van 2026 werden ingevoerd.

"Dat was achteraf gezien ontzettend belangrijk", legt Müller uit. "Dit seizoen is er zoveel veranderd dat je al je aandacht nodig hebt voor de nieuwe uitdagingen. Esteban en ik begrijpen elkaar inmiddels heel goed. Hij weet dat ik voor dezelfde dingen vecht als hij. We zijn allebei enorm gedreven en willen altijd het maximale eruit halen. Daardoor hoeft hij zich geen zorgen te maken dat bepaalde zaken niet gebeuren, want hij weet dat ik er net zo hard voor zal pushen als hijzelf."

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.528

Als ze maar niet te close wordt met Esteban Ocon.....die rijd vermoedelijk in 2027 niet meer in de F1.

  • 1
  • 26 jun 2026 - 14:50
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (2)

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  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.528

    Als ze maar niet te close wordt met Esteban Ocon.....die rijd vermoedelijk in 2027 niet meer in de F1.

    • + 1
    • 26 jun 2026 - 14:50
    • HarryLam

      Posts: 5.545

      Hoe zou dat nou komen ?

      • + 0
      • 26 jun 2026 - 15:08

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ATGrand Prix van Oostenrijk

Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
262
2
Ferrari
190
3
McLaren
141
4
Red Bull Racing
89
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
38
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 187
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
Haas
  • comments 72.125 reacties op Haas
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