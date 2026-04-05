Haas-teambaas Ayao Komatsu is van mening dat hij zich rot had gelachen als hij van tevoren had gehoord dat Haas vierde stond in het constructeurskampioenschap na drie gereden races. De Japanse teambaas vindt Haas terug boven Red Bull Racing en de middenveldteams.

De start van het seizoen is geweldig voor Haas, zo merkt Komatsu ook op. Oliver Bearman heeft na drie races al zeventien punten behaald, waardoor hij terug te vinden is op de zevende plek in het wereldkampioenschap. Esteban Ocon is te vinden op de vijftiende plaats met één punt.

Zwaar seizoen voor Haas?

Tegenover Sky Sports onthult Komatsu dat het alsnog een zwaar jaar gaat worden voor Haas: "Dit jaar wordt een zware ontwikkelingsstrijd, en als klein team wordt dat een grote uitdaging. Maar we zijn dit jaar erg goed begonnen. Zo'n resultaat behaal je niet elk jaar. Als iemand me na drie races had verteld dat we op de vierde plaats in het constructeursklassement zouden staan, had ik hem uitgelachen."

Haas wil daarom maximaliseren. "We zitten in een zeer goede positie, maar het gaat er niet om die positie te beschermen, het gaat er niet om die positie te behouden, het gaat erom onze mogelijkheden te maximaliseren, onze processen en prognoses te bekijken en vervolgens het beste uit de auto, ons team en onze coureurs te halen. Daar gaan we ons dus op richten."

Bearman kan weer in actie komen in Miami

Bearman crashte enorm tijdens de Grand Prix van Japan, maar hij kan in Miami gewoon in actie komen. "Het gaat goed met hem," legde Komatsu uit. "Gelukkig heeft hij alleen een gekneusde knie, er is niets gebroken. Ik ben erg blij dat hij er niets ernstigs aan over heeft gehouden. Hij zou volledig fit terug moeten zijn voor de wedstrijd in Miami." De sterkhouder van Haas kan dus opnieuw in actie komen tijdens het volgende weekend.