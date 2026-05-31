Bearman haalt motivatie uit Antonelli-strijd: "Dat geeft mij geloof voor de toekomst"

Oliver Bearman heeft uitgelegd hoe de opkomende rivaliteit tussen Kimi Antonelli en George Russell hem extra vertrouwen geeft richting zijn eigen toekomst in de Formule 1. De Haas-coureur kijkt met bewondering naar zijn voormalige F2-teamgenoot, die zich dit seizoen meteen vooraan in de sport heeft genesteld bij Mercedes.

Bearman en Antonelli reden in 2024 nog samen voor Prema Racing in de Formule 2, maar maakten nadien elk hun eigen sprong naar de Formule 1. Terwijl Bearman zich bij Haas in de middenmoot probeert te bewijzen, vecht Antonelli inmiddels mee om overwinningen en zette hij met vier zeges in de eerste vijf races van 2026 meteen de toon.

Bearman onder indruk van duel tussen Antonelli en Russell

Vooral de strijd tussen Antonelli en George Russell tijdens de Grand Prix van Canada maakte indruk op de jonge Brit. De Mercedes-teamgenoten vochten zowel in de Sprint als de hoofdrace een intens duel uit, zonder daarbij de onderlinge grenzen te overschrijden.

“Het niveau waarop die twee opereren is echt indrukwekkend”, vertelde Bearman in de Drive To Wynn Podcast. “Het was geweldig om te zien hoe hard ze elkaar pushten, maar tegelijk respectvol bleven. Dat is ontzettend belangrijk tussen teamgenoten. Zeker omdat ik Kimi zo goed ken, maakte het extra leuk om naar te kijken.”

Succes generatiegenoten geeft Bearman extra vertrouwen

Bearman haalt naar eigen zeggen veel motivatie uit het succes van leeftijdsgenoten zoals Antonelli en Red Bull-talent Isack Hadjar, die het opnemen tegen gevestigde namen in de Formule 1. “Ik rijd zelf nog niet in een topauto zoals zij, maar het geeft me enorm veel vertrouwen om te zien wat mogelijk is”, legde hij uit.

“Ik vocht tegen die jongens in de Formule 2 en Formule 3, en nu dagen zij de absolute toppers uit in F1”, vervolgde Bearman. “Dat bewijst voor mij dat ik daar op een dag ook kan staan. Natuurlijk motiveert het me ook: het is fantastisch om jonge coureurs te zien winnen, maar ik ben zelf ook één van die jonge gasten en wil daar snel bij horen.”

Reacties (1)

  • HarryLam

    Posts: 5.477

    Tsja, hij verdient zolangzamerhand wel een betere auto.

    • 31 mei 2026 - 18:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 32
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, Groot Brittannië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Haas
