Haas neemt niet de achtervleugel van Ferrari over: Bearman geeft tekst en uitleg

Haas neemt niet de achtervleugel van Ferrari over: Bearman geeft tekst en uitleg

Oliver Bearman heeft onthuld dat Haas F1 Team serieus keek naar het opvallende achtervleugelconcept van Scuderia Ferrari. Toch besloot het Amerikaanse team die piste niet te volgen. Volgens Bearman was het innovatieve ontwerp simpelweg te zwaar.

Ferrari trok de aandacht tijdens de laatste wintertest op het Bahrain International Circuit. De SF-26 verscheen eerst met een kleine vleugel dicht bij de uitlaat en kwam later zelfs met een beweegbare achtervleugel, een opvallende interpretatie van de nieuwe actieve aerodynamica in de Formule 1.

Dit seizoen kunnen zowel de voor- als achtervleugel bewegen, maar Ferrari koos voor een andere aanpak dan de meeste teams. In plaats van een klassiek systeem dat openklapt, draaien bij Ferrari de bovenste elementen wanneer de rechte lijnmodus wordt geactiveerd. Ook Audi  en experimenteren met alternatieve oplossingen, maar de Scuderia lijkt het meest radicaal te werk te gaan.

Volgens teambaas Frédéric Vasseur is het nog niet zeker of de nieuwe vleugel al tijdens de Australian Grand Prix in Melbourne gebruikt zal worden. “Iedereen innoveert op dit moment”, klonk het. “Soms zie je het, soms niet. Wat wij meebrachten, was zichtbaar, maar het verschil met andere teams is niet zo groot als sommigen denken. We beslissen later of het al in Melbourne komt of pas in China.”

Haas twijfelde, maar koos voor zekerheid

Bearman bevestigt dat ook Haas het concept onder de loep nam, maar uiteindelijk voor een conservatievere aanpak koos. “Ik zag die vleugel en het ziet er geweldig uit, maar het is ook behoorlijk zwaar”, klinkt het eerlijk tegenover diverse pers. “Wij hebben het net als andere teams overwogen, maar er is altijd een compromis. Gewicht speelt een enorme rol met deze nieuwe generatie wagens.”

De minimumgewichtregel ligt dit seizoen op 768 kilogram en volgens geruchten worstelen meerdere teams om dat cijfer te halen. “Ik reed achter Lewis Hamilton toen hij ermee op de baan was en ik dacht eerst dat er iets stuk was”, lacht Bearman. “Maar het is echt een innovatieve oplossing en het ziet er strak uit. Als het effectief werkt op de baan, dan hebben ze iets bijzonders in handen. Dat staat vast.”

