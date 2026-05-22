user icon
icon

Vloekende Komatsu haalt uit na Ocon-geruchten

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Vloekende Komatsu haalt uit na Ocon-geruchten

Het team van Haas stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Er gingen geruchten rond over een mogelijke ruzie tussen Esteban Ocon en teambaas Ayao Komatsu, wat dan weer zou leiden tot een vertrek van de Franse coureur. Ocon stelde dat het onzin was, en Komatsu reageert des duivels.

Het team van Haas heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, maar de resultaten zijn vooral afkomstig van Oliver Bearman. Ocon bleef wat achter, en in de afgelopen dagen gingen er veel wilde geruchten over hem rond. Zo werd er gesteld dat hij ruzie zou hebben gehad met teambaas Komatsu, en dat zou dan weer leiden tot zijn vertrek. Ocon wist niet wat hij hoorde toen hij in Canada werd geconfronteerd met deze verhalen, en omschreef het als 'complete bullshit'.

Meer over Esteban Ocon 'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

'Relatie tussen Ocon en Haas verslechterd: Fransman mogelijk eruit'

18 mei
 Ocon woedend na exit-geruchten: "Complete bullshit!"

Ocon woedend na exit-geruchten: "Complete bullshit!"

21 mei

Woede bij Haas

Ook Komatsu is op zijn zachtst gezegd niet blij met de verhalen die nu rondgaan. In de paddock in Montreal reageerde hij woest toen hij hiermee werd geconfronteerd door de internationale media: "Ik weet eerlijk gezegd niet waar dit verhaal vandaan komt. Er is echt geen enkele basis voor, het is echt absolute bullshit."

Komatsu is helemaal klaar met al deze verhalen, en haalt keihard uit naar de media die het verhaal naar buiten brachten: "Als iemand zulke onzin wil schrijven, helemaal prima. Maar fucking hell, is dit nog journalistiek? Het is echt verschrikkelijk!"

'Niemand controleert de bron'

Volgens Komatsu zijn de verhalen helemaal nergens op gebaseerd. De Japanner legt uit dat hij in Miami helemaal geen harde gesprekken heeft gevoerd met Ocon, en van een ruzie was al helemaal geen sprake: "Er was niet eens één discussie met Esteban in Miami. Het is echt ongelooflijk hoe dit soort onzin ontstaat tegenwoordig."

Komatsu weet precies waar het mis is gegaan: "Niemand controleert de bron en vervolgens stapelt iedereen de leugens op elkaar. Hoe is dat journalistiek? Het is gewoon geroddel." Het leidde tot onrust binnen Haas: "Esteban begon zich ook zorgen te maken, en zijn manager ook. Maar Esteban weet zelf ook dat we geen ruzie hebben gehad."

Cyril Ratatouille

Posts: 3.380

Het niveau van de pers is de afgelopen tien jaar echt op een absoluut dieptepunt gekomen. En no offense, ook hier is dat prima te zien. Ik heb tientallen jaren voor een van de grootste kranten van Nederland gewerkt, maar heb uiteindelijk m'n baan opgezegd, omdat het gewoon om te kotsen is, de med... [Lees verder]

  • 7
  • 22 mei 2026 - 13:55
F1 Nieuws Esteban Ocon Haas GP Canada 2026

Reacties (13)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 870

    Duidelijk, grote ruzie tussen Komatsu en Ocon, precies wat we al dachten

    • + 4
    • 22 mei 2026 - 13:33
    • AUDI_F1

      Posts: 3.813

      Bron?

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:36
    • Larry Perkins

      Posts: 65.157

      Chaudfontaine

      • + 3
      • 22 mei 2026 - 13:49
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.380

      Het niveau van de pers is de afgelopen tien jaar echt op een absoluut dieptepunt gekomen. En no offense, ook hier is dat prima te zien. Ik heb tientallen jaren voor een van de grootste kranten van Nederland gewerkt, maar heb uiteindelijk m'n baan opgezegd, omdat het gewoon om te kotsen is, de media van tegenwoordig. De bron is meestal een dikke duim, zaken worden enorm uit hun verband getrokken, er worden (aantoonbaar) leugens verspreid. De journalistieke etiquette, die gold toen ikzelf in het vak terechtkwam, is compleet foetsie. Je kunt er werkelijk helemaal niet meer op vertrouwen. Jammer, maar het brengt mensen uiteindelijk wel bij zichzelf en hun eigen kracht, want je moet zélf zaken uitpluizen en niet blind vertrouwen op een of ander sneuzeltje dat schrijft voor 'klikkies'.

      • + 7
      • 22 mei 2026 - 13:55
    • The Wolf

      Posts: 870

      bron: chitis

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 13:56
    • Larry Perkins

      Posts: 65.157

      Het is triest @Curil maar het volgende is sinds 2024/2025 genormaliseerd:
      Een verhaal hoeft niet waar te zijn als het maar een goed verhaal is.

      Het kan nog erger, er zijn tal van 'wereldleiders' die zonder blikken of blozen hun 'waarheid' met een slecht verhaal aan de man brengen.
      En dan gaat AI ook nog eens een steeds grotere rol spelen, want wat is een gefilmd interview met iemand straks nog waard? (retorische vraag)

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:20
    • Larry Perkins

      Posts: 65.157

      * @Cyril

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:23
    • Polleken

      Posts: 1.008

      Hij mag wel Fucking zeggen ??

      • + 0
      • 22 mei 2026 - 14:53
  • Larry Perkins

    Posts: 65.157

    Off-topic:

    Drivers Look Ahead To Race Weekend | 2026 Canadian Grand Prix
    (11,05 minuten)
    https://youtu.be/7BYQ7UZ5Df4

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 13:49
  • Pietje Bell

    Posts: 34.890

    "Er was niet eens één discussie met Esteban in Miami. Het is echt ongelooflijk hoe
    dit soort onzin ontstaat tegenwoordig."

    De journaliste heeft die uitspraak snel daarna weer ingetrokken. Al het andere niet
    over de verhouding tussen Ayao en Ocon en daar rept Ayao dus zelf ook niet over.
    Die 2 kunnen niet door één deur.

    • + 1
    • 22 mei 2026 - 13:52
    • Snork

      Posts: 22.525

      Nou is een doorportaal doorgaans 90-110cm breed. Dan wordt het ook wel wringen als je er samen doorheen wilt. En samen door een deur lopen zou ik sowieso niet doen. Hoop rotzooi en een nieuwe deur plaatsen is ook wel een gedoe hoor.

      • + 1
      • 22 mei 2026 - 14:17
  • Larry Perkins

    Posts: 65.157

    Dit voegde de vloekende, tierende en ziedende Komatsu er nog aan toe...

    Komatsu vermoedt dat de geruchten mede ontstonden door foutieve vertalingen en speculaties op buitenlandse seits. Via een Japanse seit hoorde hij bijvoorbeeld verhalen dat hij graag Yuki Tsunoda zou willen aantrekken bij Haas.

    Andere verhalen koppelden reservecoureur Jack Doohan aan een promotie. "Dat heeft nul basis," stelde Komatsu. "Maar vervolgens neemt een Franse journalist het weer over."
    Onbegrijpelijk, vervolgde de Japanner. "Dan denk ik: wat probeer je eigenlijk te bereiken? Waarom zou je als Franse journalist je eigen Franse coureur onderuit willen halen?"

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 14:07
  • skibeest

    Posts: 2.071

    Stevig ontkennen is toegeven dat het waar is en dat je niet-blij bent dat een ander je voor is met het te melden

    • + 0
    • 22 mei 2026 - 14:50

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 485
  • Podiums 4
  • Grand Prix 184
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Haas
Haas
  • comments 72.010 reacties op Haas
  • star 16 leden hebben dit team als favoriet
  • vote Tweets over Haas
Bekijk volledig profiel
show sidebar