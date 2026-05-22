Het team van Haas stond in de afgelopen dagen in het middelpunt van de aandacht. Er gingen geruchten rond over een mogelijke ruzie tussen Esteban Ocon en teambaas Ayao Komatsu, wat dan weer zou leiden tot een vertrek van de Franse coureur. Ocon stelde dat het onzin was, en Komatsu reageert des duivels.

Het team van Haas heeft een sterke start van het seizoen achter de rug, maar de resultaten zijn vooral afkomstig van Oliver Bearman. Ocon bleef wat achter, en in de afgelopen dagen gingen er veel wilde geruchten over hem rond. Zo werd er gesteld dat hij ruzie zou hebben gehad met teambaas Komatsu, en dat zou dan weer leiden tot zijn vertrek. Ocon wist niet wat hij hoorde toen hij in Canada werd geconfronteerd met deze verhalen, en omschreef het als 'complete bullshit'.

Woede bij Haas

Ook Komatsu is op zijn zachtst gezegd niet blij met de verhalen die nu rondgaan. In de paddock in Montreal reageerde hij woest toen hij hiermee werd geconfronteerd door de internationale media: "Ik weet eerlijk gezegd niet waar dit verhaal vandaan komt. Er is echt geen enkele basis voor, het is echt absolute bullshit."

Komatsu is helemaal klaar met al deze verhalen, en haalt keihard uit naar de media die het verhaal naar buiten brachten: "Als iemand zulke onzin wil schrijven, helemaal prima. Maar fucking hell, is dit nog journalistiek? Het is echt verschrikkelijk!"

'Niemand controleert de bron'

Volgens Komatsu zijn de verhalen helemaal nergens op gebaseerd. De Japanner legt uit dat hij in Miami helemaal geen harde gesprekken heeft gevoerd met Ocon, en van een ruzie was al helemaal geen sprake: "Er was niet eens één discussie met Esteban in Miami. Het is echt ongelooflijk hoe dit soort onzin ontstaat tegenwoordig."

Komatsu weet precies waar het mis is gegaan: "Niemand controleert de bron en vervolgens stapelt iedereen de leugens op elkaar. Hoe is dat journalistiek? Het is gewoon geroddel." Het leidde tot onrust binnen Haas: "Esteban begon zich ook zorgen te maken, en zijn manager ook. Maar Esteban weet zelf ook dat we geen ruzie hebben gehad."