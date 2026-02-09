user icon
Ambitieuze Ocon gaat vol voor de wereldtitel

Ambitieuze Ocon gaat vol voor de wereldtitel

Esteban Ocon staat aan de vooravond van zijn tweede seizoen in dienst van het team van Haas. De ervaren Fransman heeft er veel zin in, en hij wil zo goed mogelijk voor de dag komen. Hij is ambitieus en stelt dat hij nog altijd een gooi naar de wereldtitel wil doen.

Het team van Haas kende een aardige eerste testweek in Barcelona. Ze reden veel rondjes, maar liepen wel tegen een aantal kleine probleempjes aan. Alhoewel er dit seizoen nieuwe reglementen gaan gelden in de sport, is het niet de verwachting dat Haas mee kan gaan vechten om de podiumplekken of de zeges.

Ocon werd vorig jaar bij Haas verslagen door zijn teamgenoot Oliver Bearman. De Brit eindigde op de dertiende plaats in het wereldkampioenschap met 41 WK-punten, terwijl Ocon het zwaarder had en het moest doen met de vijftiende plaats. De Fransman reed 38 punten bij elkaar, maar blijft onverminderd ambitieus.

Kan Ocon nog wereldkampioen worden?

Ocon droomt namelijk nog altijd van de wereldtitel in de Formule 1. In gesprek met de internationale media doet hij daar niet geheimzinnig over: "Ja natuurlijk, anders zou ik hier niet zijn. Ik zou dan niet meer meedoen in deze fase van mijn loopbaan. Dat is ook waar ik van droom voor de toekomst."

Ocon gaat niet opgeven

Ocon gelooft in zijn kansen: "Het is voor veel coureurs al gelukt toen ze op het juiste moment op de juiste plek waren. Kijk bijvoorbeeld naar 2023, en dan kijk ik vooral naar Canada. Ik kijk naar de eerste races van dat jaar. Ik heb toen drie races op rij met Lando gevochten, duels in de laatste rondjes voor de zesde of de zevende plaats. En daarna kwam hij ook aan een racewinnende auto."

Ocon denkt dat er in de toekomst nog veel mogelijk is voor hem: "Ik denk dat je nooit moet opgeven, dat is het eerlijke antwoord. Ik ben hier om daar in de toekomst voor te vechten, zeker weten. Waarom zou ik anders zo hard trainen en zo hard vechten voor de tiende plaats? Dat is wat we op dit moment doen. Dat is niet echt waar je van droomt."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.412

Ik moet voortaan geen gloeiend hete koffie in m'n mond hebben als ik zoiets lees...nu hangen er verschrompelde losse vellen aan m'n kinnebak.

Lachen met Esteban.

  • 1
  • 9 feb 2026 - 11:00
F1 Nieuws Esteban Ocon Haas

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.979

    Zelfs als het een herhaling van 2009 wordt - dan verwcht ik eerder Bearman de titel pakken.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 10:48
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.412

    Ik moet voortaan geen gloeiend hete koffie in m'n mond hebben als ik zoiets lees...nu hangen er verschrompelde losse vellen aan m'n kinnebak.

    Lachen met Esteban.

    • + 1
    • 9 feb 2026 - 11:00
  • Starscreamer

    Posts: 1.402

    Ik zou al blij zijn dat ik F1 rij... daar droomt menig fan alleen al van.
    Living a dream ook al zit je in een achterhoede team

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 11:13
  • OrangeArrows

    Posts: 3.346

    Denk dat hij na een paar races wel met met beide benen op de grond staat.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 11:36

