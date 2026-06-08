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Ocon kiest zonder twijfel: "Hamilton is de beste coureur van het moderne F1-tijdperk"

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Ocon kiest zonder twijfel: "Hamilton is de beste coureur van het moderne F1-tijdperk"

Esteban Ocon heeft zich uitgesproken in een van de grootste discussies binnen de Formule 1. De Fransman is van mening dat Lewis Hamilton zonder enige twijfel de beste coureur van het moderne tijdperk is en vindt dat de prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen onvoldoende worden gewaardeerd.

De Haas-coureur kreeg de vraag hoe Hamilton zich verhoudt tot legendes als Michael Schumacher. Volgens Ocon is zo'n vergelijking echter allesbehalve eenvoudig door de grote verschillen tussen de generaties en de auto's waarin beide kampioenen reden.

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Ocon ziet weinig zin in vergelijking met Schumacher

Volgens Ocon bevinden Hamilton en Schumacher zich in totaal verschillende tijdperken, waardoor een directe vergelijking moeilijk te maken is. Hoewel beide grootheden elkaar kort tegenkwamen in de Formule 1, gebeurde dat volgens hem niet onder gelijke omstandigheden.

"Het is bijzonder lastig om Lewis naast Schumacher te zetten. Ze hebben wel tegelijk op de grid gestaan, maar niet echt in dezelfde periode en zeker niet met vergelijkbaar materiaal. Daardoor blijft zo'n vergelijking altijd ingewikkeld", legt Ocon uit in gesprek met Marca.

Toch hoeft dat volgens de Fransman niets af te doen aan Hamiltons status binnen de sport. "Voor mij staat vast dat Lewis tot de absolute grootheden uit de geschiedenis behoort. Als we kijken naar het moderne tijdperk, dan is hij zonder discussie de maatstaf."

'Niemand heeft bereikt wat Hamilton heeft bereikt'

Ocon benadrukt dat Hamiltons indrukwekkende erelijst voor zich spreekt. De Brit verzamelde wereldtitels, racezeges en poleposities aan een ongezien tempo en zette volgens zijn landgenoot een standaard die voorlopig onaangetast blijft.

"In de moderne Formule 1 heeft niemand gepresteerd zoals Lewis dat heeft gedaan. Wat hij doorheen zijn carrière heeft opgebouwd, is ongezien en daar kan bijna niemand aan tippen", klinkt het.

Daarmee schaart Ocon zich nadrukkelijk achter Hamilton in het debat over de grootste coureurs ooit. Hoewel de discussie met namen als Schumacher, Ayrton Senna en Max Verstappen ongetwijfeld zal blijven voortduren, is voor de Fransman één zaak duidelijk: in het moderne tijdperk staat Hamilton volgens hem op eenzame hoogte.

Patrace

Posts: 6.747

Tja, Ocon zal Verstappen natuurlijk nooit als beste aanduiden. Die is nog altijd verbolgen dat Verstappen na de F3 meteen een zitje kreeg, terwijl Ocon de F3 titel pakte. Hoe oneerlijk!! :-)

  • 10
  • 8 jun 2026 - 18:57
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lewis Hamilton Esteban Ocon Haas

Reacties (9)

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  • Patrace

    Posts: 6.747

    Tja, Ocon zal Verstappen natuurlijk nooit als beste aanduiden. Die is nog altijd verbolgen dat Verstappen na de F3 meteen een zitje kreeg, terwijl Ocon de F3 titel pakte. Hoe oneerlijk!! :-)

    • + 10
    • 8 jun 2026 - 18:57
    • snailer

      Posts: 33.313

      Het grappige is dat Hamilton en Verstappen er helemaal niet bezig mee zijn. Verstappen heeft Hamilton wel eens de goat genoemd. EN Volgens mij heeft Hamilton vrij recent Verstappen aangeduid als 'de snelste'.

      • + 9
      • 8 jun 2026 - 19:03
    • Bertrand Gachot

      Posts: 762

      @snailer volgens mij zei Verstappen ook meerdere malen, dat er niet "een" beste is aan te wijzen, hij noemt gewoon een heel goed verdedigbaar rijtje met coureurs uit verschillende tijdperken.

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 21:11
    • StevenQ

      Posts: 10.512

      Max won natuurlijk wel meer races, en dat voor een team dat nooit een race in het EK F3 had gewonnen tegen Ocon in de Prema die bijna ieder jaar kampioen werden

      • + 1
      • 8 jun 2026 - 21:52
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.221

    We zijn er eindelijk uit!

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 19:06
  • Snorremans

    Posts: 288

    Het F3 tijdperk zit Ocon nog altijd erg diep...het vervolg daarop ook..;)

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 19:25
  • VES

    Posts: 1.732

    Dan hadden ze hem gelijk moeten vragen op welke plaats hij zichzelf zet.

    • + 2
    • 8 jun 2026 - 19:57
  • Bertrand Gachot

    Posts: 762

    Is dit "een van de grootste discussies binnen de Formule 1" Wie bepaalt dat, waar is de bron van deze stelling? Verder wat is hier de gebruikte definitie van "van het moderne tijdperk"? Vreemde uitspraak vreemd artikel. Een beste is gewoon niet aan te wijzen, je kan ze nooit met elkaar vergelijken. Is eddy merckx de Goat van het wielrennen? Het zou heel goed kunnen dat tadej pogačar hem onder gelijke omstandigheden zou kunnen verslaan.

    • + 1
    • 8 jun 2026 - 21:09
  • Need5Speed

    Posts: 3.917

    Ocon is een coureur waar ik wel langzaam maar zeker een zwak voor krijg. Hij heeft het niet makkelijk gehad sowieso, is puur op talent gekomen waar hij nu is. En ja, er zitten een paar minder fraaie kantjes aan zijn karakter en zijn acties op de baan. En het is een eigenwijze drol.
    Maar op een of ander manier maakt dat 'm juist leuk.

    • + 0
    • 8 jun 2026 - 22:15

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-
Bahrein
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.623
  • Podiums 135
  • Grand Prix 238
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
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