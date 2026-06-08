Esteban Ocon heeft zich uitgesproken in een van de grootste discussies binnen de Formule 1. De Fransman is van mening dat Lewis Hamilton zonder enige twijfel de beste coureur van het moderne tijdperk is en vindt dat de prestaties van de zevenvoudig wereldkampioen onvoldoende worden gewaardeerd.

De Haas-coureur kreeg de vraag hoe Hamilton zich verhoudt tot legendes als Michael Schumacher. Volgens Ocon is zo'n vergelijking echter allesbehalve eenvoudig door de grote verschillen tussen de generaties en de auto's waarin beide kampioenen reden.

Ocon ziet weinig zin in vergelijking met Schumacher

Volgens Ocon bevinden Hamilton en Schumacher zich in totaal verschillende tijdperken, waardoor een directe vergelijking moeilijk te maken is. Hoewel beide grootheden elkaar kort tegenkwamen in de Formule 1, gebeurde dat volgens hem niet onder gelijke omstandigheden.

"Het is bijzonder lastig om Lewis naast Schumacher te zetten. Ze hebben wel tegelijk op de grid gestaan, maar niet echt in dezelfde periode en zeker niet met vergelijkbaar materiaal. Daardoor blijft zo'n vergelijking altijd ingewikkeld", legt Ocon uit in gesprek met Marca.

Toch hoeft dat volgens de Fransman niets af te doen aan Hamiltons status binnen de sport. "Voor mij staat vast dat Lewis tot de absolute grootheden uit de geschiedenis behoort. Als we kijken naar het moderne tijdperk, dan is hij zonder discussie de maatstaf."

'Niemand heeft bereikt wat Hamilton heeft bereikt'

Ocon benadrukt dat Hamiltons indrukwekkende erelijst voor zich spreekt. De Brit verzamelde wereldtitels, racezeges en poleposities aan een ongezien tempo en zette volgens zijn landgenoot een standaard die voorlopig onaangetast blijft.

"In de moderne Formule 1 heeft niemand gepresteerd zoals Lewis dat heeft gedaan. Wat hij doorheen zijn carrière heeft opgebouwd, is ongezien en daar kan bijna niemand aan tippen", klinkt het.

Daarmee schaart Ocon zich nadrukkelijk achter Hamilton in het debat over de grootste coureurs ooit. Hoewel de discussie met namen als Schumacher, Ayrton Senna en Max Verstappen ongetwijfeld zal blijven voortduren, is voor de Fransman één zaak duidelijk: in het moderne tijdperk staat Hamilton volgens hem op eenzame hoogte.