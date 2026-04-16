Bearman deelt gezondheidsupdate na horrorcrash

Oliver Bearman heeft een update gegeven over zijn blessure die hij opliep na zijn crash in Japan. Hij verliet het circuit van Suzuka met een pijnlijke knie, maar alles is weer in orde. Bearman zal gewoon aan de start verschijnen van de komende race in Miami.

Bearman knalde tijdens de Japanse Grand Prix in volle vaart de muur in. Hij moest uitwijken voor de langzaamrijdende Alpine-coureur Franco Colapinto, die bezig was met energiesparen. Het snelheidsverschil was groot, en Bearman was kansloos. Hij raakte de muur met een impact van 50 G, en hinkelde weg. Uiteindelijk bleek dat hij alleen zijn rechterknie had gekneusd, maar ook dat is een pijnlijke blessure.

Hoe gaat het nu met Bearman?

Inmiddels gaat het weer veel beter met Bearman, zo laat hij met een vriendelijke grijns op zijn gezicht aan SPORTbible weten: "Het gaat nu weer prima met me. Bedankt voor de belangstelling, dat kan ik heel erg waarderen! Het was een zware reis, omdat ik daarna natuurlijk niet veel kon bewegen. Ik had een beetje een zwelling aan de knie, maar alles is nu weer goed. Gelukkig ging het hier om mijn rechterknie, dus het ging helemaal prima."

Al snel weer aan de bak

Bearman heeft niet lang met zijn been omhoog gezeten. Vlak na de crash maakte hij alweer meters: "Ik zat die woensdag of donderdag alweer in de simulator, omdat mijn broer en ik aan het trainen waren voor een endurance-race in het weekend. Het had veel erger kunnen aflopen. Ik ben dus echt heel, heel erg dankbaar en ik kijk ernaar uit om weer achter het stuur te kruipen in Miami."

Wat zijn de gevolgen?

De crash van Bearman krijgt mogelijk wel een staartje. Na afloop van de Japanse Grand Prix lieten meerdere coureurs weten dat ze vrezen voor hun gezondheid, en dat ze vinden dat de regels vanwege de veiligheid moeten worden aangepast. Vooral het feit dat het snelheidsverschil zo groot was, zorgde voor de nodige frustratie. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de coureurs steeds meer aan energiemanagement moeten doen, terwijl andere coureurs dat op dat moment niet doen.

F1 Nieuws Oliver Bearman Haas GP Japan 2026

Reacties (1)

  • Beri

    Posts: 6.868

    HORROR!!

    • 16 apr 2026 - 16:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 65
  • Podiums 0
  • Grand Prix 30
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Haas
