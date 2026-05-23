Haas-coureur Esteban Ocon moet vrezen voor een flinke straf of misschien wel een diskwalificatie. De FIA heeft namelijk een onderzoek geopend naar Haas na afloop van de sprintrace in Canada. De technical delegate van de FIA heeft namelijk gedeeld dat Haas de bandenspanning aanpaste toen de banden al op Ocons auto waren bevestigd.

Het gaat om een moment van vlak voor de sprintrace op het Circuit Gilles Villeneuve. Het team van Haas zou de banden al op de auto van Ocon hebben gemonteerd, en daarna werd er volgens de FIA aan de rechterachterband nog wat lucht uit de band gehaald. Dit is in strijd met de regels, en dat betekent dat er een zware straf kan volgen.

Hoe verliep de race van Ocon?

Ocon kwam in de sprintrace in Montreal als dertiende over de streep. De Franse coureur reed een redelijk anonieme race, en profiteerde van een tijdstraf van tien seconden Cadillac-coureur Sergio Pérez. Ocon kwam wel voor zijn teamgenoot Oliver Bearman over de streep, maar het lijkt er nu dus op dat hij tegen een diskwalificatie gaat aanlopen. Dit volgt meestal als een auto niet door de technische keuring is gekomen na afloop van een sessie.

Wat is er precies aan de hand?

Volgens Jo Bauer, de technical delegate van de FIA, werd er namelijk vier minuten na het checken van de bandenspanning wat lucht uit de banden gelaten. Het is een opvallende overtreding die niet vaak voorkomt, maar wel tegen de regels is. Wat er in dit geval precies verkeerd is gegaan, is niet helemaal duidelijk. De kans is groot dat het om een menselijke fout ging, wat het pijnlijker maakt voor het team.

Voor Haas zal het weinig uitmaken of Ocon wel of niet uit de uitslag wordt geschrapt. De dertiende positie was immers niet goed genoeg voor WK-punten, en de focus zal dus weer worden gelegd op de kwalificatie van later vanavond.