Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon

Management Colapinto grijpt in na bedreigingen voor Ocon

Esteban Ocon en Franco Colapinto raakten elkaar vandaag in de Grand Prix van China. De twee coureurs liepen schade op bij het incident, en Ocon nam direct alle schuld op zich. Op sociale media ontving hij een vrachtlading aan haat en bedreigingen, en Colapinto's management voelt zich genoodzaakt in te grijpen.

Colapinto en Ocon vochten meerdere felle duels uit in het middenveld tijdens de race op het circuit van Shanghai. Toen Colapinto op koude banden de baan op kwam na zijn pitstop, dacht Ocon een kans te zien. Hij probeerde in de eerste bochten de Alpine in te halen, maar hij ging het duel veel te fel aan.

Door Ocons inschattingsfoutje spinden beide coureurs, en was er vooral veel schade te zien aan de auto van de Fransman. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, en Ocon bood direct over de boordradio zijn excuses aan. De stewards gaven hem uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden.

Nare berichten richting Ocon

Terwijl de coureurs nog op de baan reden, stroomden de eerste nare verwensingen binnen op de sociale media van Ocon. Argentijnse fans van Colapinto lieten haatreacties en zelfs bedreigingen achter aan het adres van Ocon. Het was niet voor het eerst dat 'fans' van Colapinto andere coureurs digitaal aanvielen, hetzelfde gebeurde vorig jaar met Jack Doohan, die zijn zitje verloor aan de Argentijn.

Hoe reageert het management?

De situatie was nu zo ernstig, dat het management van Colapinto besloot in te grijpen. Op de sociale media van Bullet Sports Management verscheen een statement: "Stuur alsjeblieft geen haatberichten of doodsbedreigingen naar Esteban, zijn familie of het team van Haas. Dat verandert niets aan de crash en zet alleen de fanbase van Franco in een kwaad daglicht. Bedankt dat jullie de steun positief en respectvol houden!"

Colapinto wist uiteindelijk nog een puntje te pakken door als tiende over de streep te komen. Ocon moest het doen met de veertiende positie en kon alleen de Cadillac van Sergio Pérez achter zich te houden.

F1 Nieuws Esteban Ocon Franco Colapinto Haas Alpine GP China 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Adelaide1989

    Posts: 11

    Is dat nu normaal? Ocon nam eerlijk de schuld op zich (terwijl Cola ook beter had kunnen sturen volgens mij). Daaraan zie je het verschil tussen toppers (cfr Hamilton & Leclerc vandaag) en mindere Goden, het kunnen duelleren wiel aan wiel zonder brokken.

    • + 0
    • 15 maa 2026 - 18:10
  • Erwinnaar

    Posts: 5.582

    In zo'n soort land is het zeker wel serieus te nemen.

    Ook in Brazilië trouwens waar tijdens de gp vaak genoeg teams met politiebegeleiding naar hotel etc. moeten.

    Helaas dus ook voetbal tafarelen binnen f1 gaande.

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 18:12
    • 919

      Posts: 4.052

      Dat is ehm... Passie.

      • + 0
      • 15 maa 2026 - 18:23
    • MrStef85

      Posts: 6.568

      Dat scharen ze onder het kopje passie. Bij het voetballen noemen ze dat hooligans.

      • + 5
      • 15 maa 2026 - 20:00
    • Larry Perkins

      Posts: 63.517

      En als er geen voetbal was dan zouden ze bij andere massa-evenementen uit hun plaat gaan, het zijn vaak eencellige, maatschappelijk(!) ontwrichte idioten, kleine of grotere crimineeltjes...

      • + 3
      • 15 maa 2026 - 20:41
  • racepace1

    Posts: 652

    In en in triest, achja zoveel mensen hebben een grote mond achter hun pc/mobiel

    • + 1
    • 15 maa 2026 - 20:40

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

