Esteban Ocon en Franco Colapinto raakten elkaar vandaag in de Grand Prix van China. De twee coureurs liepen schade op bij het incident, en Ocon nam direct alle schuld op zich. Op sociale media ontving hij een vrachtlading aan haat en bedreigingen, en Colapinto's management voelt zich genoodzaakt in te grijpen.

Colapinto en Ocon vochten meerdere felle duels uit in het middenveld tijdens de race op het circuit van Shanghai. Toen Colapinto op koude banden de baan op kwam na zijn pitstop, dacht Ocon een kans te zien. Hij probeerde in de eerste bochten de Alpine in te halen, maar hij ging het duel veel te fel aan.

Door Ocons inschattingsfoutje spinden beide coureurs, en was er vooral veel schade te zien aan de auto van de Fransman. Beide coureurs konden hun weg vervolgen, en Ocon bood direct over de boordradio zijn excuses aan. De stewards gaven hem uiteindelijk een tijdstraf van tien seconden.

Nare berichten richting Ocon

Terwijl de coureurs nog op de baan reden, stroomden de eerste nare verwensingen binnen op de sociale media van Ocon. Argentijnse fans van Colapinto lieten haatreacties en zelfs bedreigingen achter aan het adres van Ocon. Het was niet voor het eerst dat 'fans' van Colapinto andere coureurs digitaal aanvielen, hetzelfde gebeurde vorig jaar met Jack Doohan, die zijn zitje verloor aan de Argentijn.

Hoe reageert het management?

De situatie was nu zo ernstig, dat het management van Colapinto besloot in te grijpen. Op de sociale media van Bullet Sports Management verscheen een statement: "Stuur alsjeblieft geen haatberichten of doodsbedreigingen naar Esteban, zijn familie of het team van Haas. Dat verandert niets aan de crash en zet alleen de fanbase van Franco in een kwaad daglicht. Bedankt dat jullie de steun positief en respectvol houden!"

Colapinto wist uiteindelijk nog een puntje te pakken door als tiende over de streep te komen. Ocon moest het doen met de veertiende positie en kon alleen de Cadillac van Sergio Pérez achter zich te houden.