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'Haas ziet Tsunoda als beste alternatief voor Ocon'

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'Haas ziet Tsunoda als beste alternatief voor Ocon'

Yuki Tsunoda is dicht bij een terugkeer naar de Formule 1, zo stelt David Croft. Hij heeft van bronnen gehoord dat de Japanner dichtbij een terugkeer op de F1-grid is. Momenteel is Tsunoda de reservecoureur van Red Bull Racing, nadat hij na vorig seizoen zijn zitje was kwijtgeraakt. 

Volgens de geruchten zou Haas al gesprekken hebben gevoerd met Tsunoda. Dit zou te maken hebben met de mindere prestaties van de ervaren Esteban Ocon. Oliver Bearman heeft momenteel de overhand bij het interne Haas-duel met Ocon. Met het oog op de toekomst zou Haas verder willen gaan met de Japanner. Tsunoda is nog maar 26 jaar, en kan dus nog wat jaren mee. Haas heeft momenteel een sponsordeal met Toyota, terwijl Tsunoda is verbonden aan Honda. Hij zou deze banden willen verbreken.

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Tsunoda voor Ocon

De reputatie van Tsunoda is aardig beschadigd, maar slecht heeft hij het bij AlphaTauri/Racing Bulls niet gedaan. Hij behaalde ieder seizoen  gemiddeld ongeveer één punt per seizoen, waardoor hij de minder competitieve auto van het zusterteam van Red Bull goed benutte. Tsunoda heeft altijd in de schaduw gestaan van Pierre Gasly en Max Verstappen, maar wist het van Daniel Ricciardo en Liam Lawson te winnen. 

Haas zou niet tevreden zijn met Ocon, die voor zijn tweede jaar op rij voor het team rijdt. Ocon en Bearman hebben 32 races samen als teamgenoten gereden, maar de jonge Brit is zowel in de races als in de kwalificatie vaker sneller geweest dan zijn teamgenoot. "Ik denk dat hij het hele seizoen al onder druk staat. Yuki Tsunoda is de optie, Yuki Tsunoda is de eerste keus", zo stelt Sky Sports-commentator Croft in de podcast The F1 Show. 

Nog een andere coureur

Tsunoda en Ocon zijn niet de enige kandidaten voor een stoeltje bij Haas, want ook de Braziliaanse Rafael Camara maakt kans op een F1-zitje bij het team van Gene Haas. Tsunoda heeft het voordeel dat hij op het moment de eerste keus lijkt te zijn. Ook Leonardo Fornaroli heeft een test voor Haas afgewerkt. De F2-kampioen van 2025 is momenteel reservecoureur bij McLaren.

Karun Chandhok denkt dat Camara de beste keuze is voor Haas. "Ik zou voor Camara kiezen. Als ze het dan toch gaan veranderen, kies dan voor een jong talent. Bearman heeft nu ervaring. Tegen de tijd dat we aan het volgende seizoen beginnen, zit hij in zijn derde jaar. Ze hebben een ervaren nummer 1-coureur."

ives

Posts: 1.279

In welke wereld is Tsunoda beter dan Ocon?

  • 1
  • 1 jul 2026 - 15:19
F1 Nieuws Esteban Ocon Yuki Tsunoda Red Bull Racing Haas

Reacties (8)

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  • skibeest

    Posts: 2.110

    Dat wordt weer piep piep piep over de radio

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 14:09
  • snailer

    Posts: 33.680

    Tsunoda die vorig jaar 2 puntjes wist weg te snoepen van Norris....

    Kan beter in Japan gaan racen.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 14:25
  • shakedown

    Posts: 1.880

    Laat camara eerst zijn F2 seizoen afmaken. Erg goede rijder. Maakt wel de typische F2 foutjes. Maargoed, daar is de F2 ook voor bedoeld.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 14:33
  • TylaHunter

    Posts: 10.783

    Dus eigenlijk zeggen ze: We hebben geen alternatief voor Ocon.

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 15:08
  • ives

    Posts: 1.279

    In welke wereld is Tsunoda beter dan Ocon?

    • + 1
    • 1 jul 2026 - 15:19
  • The Wolf

    Posts: 1.133

    tsunoda of ocon, lood om oud ijzel

    • + 0
    • 1 jul 2026 - 15:36
    • The Wolf

      Posts: 1.133

      beste alternatief, kiezen tussen een mislukte pink panter of een japanse tuinkabouter

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 15:38
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.597

      "Volgens David Cloft kan ik zomaal bij Haas de teammaat van Olivel Bealman wilden en daal had ik niet meel op gelekend".....aldus 'n blije Yuki.

      • + 0
      • 1 jul 2026 - 16:05

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
302
2
Ferrari
204
3
McLaren
159
4
Red Bull Racing
115
5
Alpine F1
60
6
Racing Bulls
41
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 187
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, Frankrijk
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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