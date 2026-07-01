Yuki Tsunoda is dicht bij een terugkeer naar de Formule 1, zo stelt David Croft. Hij heeft van bronnen gehoord dat de Japanner dichtbij een terugkeer op de F1-grid is. Momenteel is Tsunoda de reservecoureur van Red Bull Racing, nadat hij na vorig seizoen zijn zitje was kwijtgeraakt.

Volgens de geruchten zou Haas al gesprekken hebben gevoerd met Tsunoda. Dit zou te maken hebben met de mindere prestaties van de ervaren Esteban Ocon. Oliver Bearman heeft momenteel de overhand bij het interne Haas-duel met Ocon. Met het oog op de toekomst zou Haas verder willen gaan met de Japanner. Tsunoda is nog maar 26 jaar, en kan dus nog wat jaren mee. Haas heeft momenteel een sponsordeal met Toyota, terwijl Tsunoda is verbonden aan Honda. Hij zou deze banden willen verbreken.

Tsunoda voor Ocon

De reputatie van Tsunoda is aardig beschadigd, maar slecht heeft hij het bij AlphaTauri/Racing Bulls niet gedaan. Hij behaalde ieder seizoen gemiddeld ongeveer één punt per seizoen, waardoor hij de minder competitieve auto van het zusterteam van Red Bull goed benutte. Tsunoda heeft altijd in de schaduw gestaan van Pierre Gasly en Max Verstappen, maar wist het van Daniel Ricciardo en Liam Lawson te winnen.

Haas zou niet tevreden zijn met Ocon, die voor zijn tweede jaar op rij voor het team rijdt. Ocon en Bearman hebben 32 races samen als teamgenoten gereden, maar de jonge Brit is zowel in de races als in de kwalificatie vaker sneller geweest dan zijn teamgenoot. "Ik denk dat hij het hele seizoen al onder druk staat. Yuki Tsunoda is de optie, Yuki Tsunoda is de eerste keus", zo stelt Sky Sports-commentator Croft in de podcast The F1 Show.

Nog een andere coureur

Tsunoda en Ocon zijn niet de enige kandidaten voor een stoeltje bij Haas, want ook de Braziliaanse Rafael Camara maakt kans op een F1-zitje bij het team van Gene Haas. Tsunoda heeft het voordeel dat hij op het moment de eerste keus lijkt te zijn. Ook Leonardo Fornaroli heeft een test voor Haas afgewerkt. De F2-kampioen van 2025 is momenteel reservecoureur bij McLaren.

Karun Chandhok denkt dat Camara de beste keuze is voor Haas. "Ik zou voor Camara kiezen. Als ze het dan toch gaan veranderen, kies dan voor een jong talent. Bearman heeft nu ervaring. Tegen de tijd dat we aan het volgende seizoen beginnen, zit hij in zijn derde jaar. Ze hebben een ervaren nummer 1-coureur."