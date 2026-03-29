De Formule 1-coureurs zijn niet te spreken over het incident van Oliver Bearman in de Japanse Grand Prix van vandaag. Volgens GPDA-voorzitter Carlos Sainz is dit iets waar ze al voor hadden gewaarschuwd, en hij hoopt dat de hoge heren van de sport deze zorgen serieus gaan nemen.

Haas-coureur Bearman veroorzaakte tijdens de 21ste ronde op het circuit van Suzuka een Safety Car na een keihard crash. In Spoon was hij van de baan gevlogen, nadat hij op het nippertje de Alpine van Franco Colapinto kon ontwijken. De Argentijn was energie aan het sparen, en reed veel langzamer dan Bearman. De Brit vloog in volle vaart in de muur, en werd geconfronteerd met een impact van 50G. Hij kwam er redelijk goed vanaf met een gekneusde knie.

Waar zijn de coureurs boos over?

Williams-coureur en GPDA-voorzitter Carlos Sainz was witheet nadat hij de crash had gezien. Bij Sky Sports liep hij leeg: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met iets beters komen voor Miami. Met de crash van vandaag zagen we iets waar we al voor hadden gewaarschuwd. Met dit soort closing speeds zou zo'n crash altijd gebeuren, en ik ben niet blij met wat we tot nu toe hebben gezien."

"Hopelijk vinden we een betere oplossing waarbij we niet te maken hebben met dit soort snelheden, en we op een veiligere manier kunnen gaan racen."

Waar maken de coureurs zich zorgen over?

Sainz vindt het bijzonder dat de Formule 1-top tot nu toe weinig wilde veranderen: "Ik was verrast toen ze zeiden: 'Nee, we gaan wat doen aan de kwalificatie, en laten het racen met rust omdat het spannend is.' Als coureurs zijn we heel vocaal geweest, want het gaat niet alleen om de kwalificatie, maar ook om het racen."

"We hebben gewaarschuwd voor zo'n incident, en we hadden geluk dat we hier een escape road hebben. Stel je voor dat we zoiets hebben in Bakoe, Singapore of Las Vegas, met al die muren en dit soort snelheden. Als GPDA hebben we de FIA gewaarschuwd, en we moeten iets veranderen als we dit niet willen."

'Ze moeten naar de coureurs luisteren'

Sainz schrok zich wild toen hij de crash zag: "Het was een impact van 50G, mijn crash in Sotsji in 2015 was 46G, maar moet je je voorstellen wat voor crash je zou hebben in Vegas of Bakoe. Ik hoop dat dit nu dient als een voorbeeld om naar de coureurs te luisteren, in plaats van de teams. Sommige mensen zeggen dat het racen oké is, maar dat is niet zo."