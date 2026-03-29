Coureurs woest op F1-leiding: "We hadden ze gewaarschuwd!"

De Formule 1-coureurs zijn niet te spreken over het incident van Oliver Bearman in de Japanse Grand Prix van vandaag. Volgens GPDA-voorzitter Carlos Sainz is dit iets waar ze al voor hadden gewaarschuwd, en hij hoopt dat de hoge heren van de sport deze zorgen serieus gaan nemen.

Haas-coureur Bearman veroorzaakte tijdens de 21ste ronde op het circuit van Suzuka een Safety Car na een keihard crash. In Spoon was hij van de baan gevlogen, nadat hij op het nippertje de Alpine van Franco Colapinto kon ontwijken. De Argentijn was energie aan het sparen, en reed veel langzamer dan Bearman. De Brit vloog in volle vaart in de muur, en werd geconfronteerd met een impact van 50G. Hij kwam er redelijk goed vanaf met een gekneusde knie. 

Waar zijn de coureurs boos over?

Williams-coureur en GPDA-voorzitter Carlos Sainz was witheet nadat hij de crash had gezien. Bij Sky Sports liep hij leeg: "Ik heb er alle vertrouwen in dat we met iets beters komen voor Miami. Met de crash van vandaag zagen we iets waar we al voor hadden gewaarschuwd. Met dit soort closing speeds zou zo'n crash altijd gebeuren, en ik ben niet blij met wat we tot nu toe hebben gezien."

"Hopelijk vinden we een betere oplossing waarbij we niet te maken hebben met dit soort snelheden, en we op een veiligere manier kunnen gaan racen."

Waar maken de coureurs zich zorgen over?

Sainz vindt het bijzonder dat de Formule 1-top tot nu toe weinig wilde veranderen: "Ik was verrast toen ze zeiden: 'Nee, we gaan wat doen aan de kwalificatie, en laten het racen met rust omdat het spannend is.' Als coureurs zijn we heel vocaal geweest, want het gaat niet alleen om de kwalificatie, maar ook om het racen."

"We hebben gewaarschuwd voor zo'n incident, en we hadden geluk dat we hier een escape road hebben. Stel je voor dat we zoiets hebben in Bakoe, Singapore of Las Vegas, met al die muren en dit soort snelheden. Als GPDA hebben we de FIA gewaarschuwd, en we moeten iets veranderen als we dit niet willen."

'Ze moeten naar de coureurs luisteren'

Sainz schrok zich wild toen hij de crash zag: "Het was een impact van 50G, mijn crash in Sotsji in 2015 was 46G, maar moet je je voorstellen wat voor crash je zou hebben in Vegas of Bakoe. Ik hoop dat dit nu dient als een voorbeeld om naar de coureurs te luisteren, in plaats van de teams. Sommige mensen zeggen dat het racen oké is, maar dat is niet zo."

Wingleader

Posts: 3.390

Jullie als coureurs hebben toch de macht zelf in handen? Gewoon niet starten onder het huidige reglement.

F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Oliver Bearman Williams Haas GP Japan 2026

Reacties (36)

  • NicoS

    Posts: 20.492

    Zoals altijd luisteren ze pas als er iets gebeurd, vooraf waarschuwen is aan dovemansoren gericht.
    De smoes we doen nog niets want het racen is wel oké……..ik zou als Haas zijnde de schade verhalen bij de mensen die deze shitzooi hebben verzonnen.
    Maar dan geven ze niet thuis natuurlijk, want het publiek vind het allemaal prachtig…..🖕

    • AUDI_F1

      Posts: 3.633

      Niet al het publiek vind het prachtig om iemand met 50G in de bandenstapel zien te vliegen. En Sainz heeft gelijk, op een straten circuit zou dit veel erger zijn.
      Dacht ook dat Verstappen hier al in 2023 voor had gewaarschuwd.

    • NicoS

      Posts: 20.492

      @Audi,
      Uiteraard bedoelde ik niet dat het publiek de crash van Bearman prachtig vindt, maar het batterij-racen.

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      Het racen is helaas niet echt racen meer.

      Maar met de weg die ze ingeslagen zijn, de ervaring van de drie races die ze nu hebben zullen ze voor Miami echt wel aanpassingen gaan doen. Dat het niet allemaal zo snel aangepast als menig fan graag zou zien is helemaal niet zo vreemd.

    • hupholland

      Posts: 9.784

      en de Halo dan? daar was ook iedereen op tegen, maar heeft toch zn nut al een paar keer bewezen. Dat is ook het probleem, de ene keer is veiligheid totaal geen issue en zijn het maar mietjes, maar als het wel uitkomt dan is het ineens het allerbelangrijkste dat er bestaat. Crashes horen er nou eenmaal bij, dit was ook gewoon heel onhandig gedaan van Bearman, het is echt niet of Colapinto ineens uit het niets opduikt ofzo.

    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.315

      Sommige regels kun je gewoon niet goedpraten of verantwoorden en de huidige F1-regels behoren tot die categorie. Zo simpel is het. Het werkt niet, zal nooit werken en kan ook niet genoeg worden aangepast. Dat is al lang duidelijk, want er is ook al jaren voor gewaarschuwd (o.a. door Max). Men heeft een flater van de eerste categorie begaan en nu zitten ze met de gebakken peren, want er is eigenlijk maar één echte oplossing en dat is z.s.m. terug naar iets dat lijkt op de vorige motor (of beter), maar ook dat kan niet. Ze staan gewoon met de rug tegen de muur en kunnen alleen maar toekijken naar de eigenhandig geïnitieerde teloorgang van wat ooit de crème de la crème van de autosport was. Er is grote schoonmaak nodig: de gehele top van FIA en FOM moet opzouten.

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      Cyril,

      het is denk ik geen goed praten maar dealen waar je mee moet.

      De regels zijn bedacht in 2022 waar er besloten was dat er in 2030 geen brandstofmotoren meer verkocht mochten worden (leuke uitleg Mol in racecafe, ik had er zo ook nog nooit over nagedacht). Aangezien de F1 vooruit hoort te lopen kom je helaas met dit soort regels. Dat het nu niet werkt is duidelijk. Dat de F1 nu ingehaald is door de regels omdat het verbod op brandstofmotoren van de baan is hebben ze daar wel een probleem maar kunnen ook niet meer terug (tenminste, niet zo snel als wij dat zouden willen).

      Luisteren naar coureurs moet je vaak niet doen omdat deze allemaal praten uit eigen voordeel.

      ik ben geen fan van deze batterijen, laat dat voorop stellen. Echter zullen ze na de ervaringen van de eerste drie races het "wel beter maken". Niet ideaal, maar beter. Er is helaas ook geen ander alternatief, tenzij iedereen het ermee eens wordt dat ze de auto's van 2025 weer gaan laten rijden

    • Joeppp

      Posts: 8.466

      Hupholland kan alles goed praten. Het helpt ook als je geen verstand van Formule1 of racen uberhaupt hebt om een mening te hebben.

    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.315

      Die instelling is wat mij betreft precies het probleem dat aan heel veel problemen in deze wereld ten grondslag ligt. Men beslist iets, dus vinden veel mensen dat we het maar moeten accepteren, maar juist door die instelling is de wereld zoals 'ie nu is.

      De meeste mensen zijn het met heel veel zaken ontzettend oneens, maar het moet, dus doen 'we' het maar. Ik vind dat echt een ongekend zwakke instelling. Men slikt veel te veel. Ieder weldenkend en goed geïnformeerd mens wist dat dat verbod op verbrandingsmotoren er helemaal niet kon komen. Het is nog lange tijd volledig onhaalbaar. Absoluut onuitvoerbaar. Maar iedereen laat zich als een mak schaap meelokken. Ik moet niks en ben klaar met deze F1. En ik vind iedereen die klaar is met deze regels, maar toch blijft betalen gewoon een rare kwibus.

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      "Ieder weldenkend en goed geïnformeerd mens wist dat dat verbod op verbrandingsmotoren er helemaal niet kon komen. Het is nog lange tijd volledig onhaalbaar. Absoluut onuitvoerbaar."

      Absoluut en 100% mee eens. Maar is wel de richting die in 2022 is ingezet. Daardoor is ook Audi (en mogelijk ook Cadillac) in de F1 gestapt.

      We zijn het gewoon eens ook verder, probeer alleen beetje context te geven :-)

    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.315

      Was ook niet op jou gericht hoor, maar meer algemeen bedoeld :) Ik heb je mening al vaker gelezen en die is heel helder. Het verbaast mij echter wel dat hoge posten steevast bemand lijken te worden door ontzettend onintelligente mensen.

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      Economie gedijt bij angst. De angst die gezaaid wordt is al jaartje of wat het milieu.
      Daar wordt op geacteerd. Maar goed, de jonge generatie mensen die allemaal zijn opgevoegd met deze angst (en dus voor hun waarheid) zijn wel de mensen die de aankomende 20 / 25 jaar de regels gaan maken. Dus hou je maar vast ;-)

  • Wingleader

    Posts: 3.390

    Jullie als coureurs hebben toch de macht zelf in handen? Gewoon niet starten onder het huidige reglement.

    • Astfgl

      Posts: 991

      Inderdaad, wordt eens tijd voor een ouderwetse boycot. Daar is de GPDA toch voor, om dat soort protesten te organiseren?

    • Stoffelman

      Posts: 6.311

      Sommige coureurs bocycotten liever een journalist dan hun eigen vege lijf.

    • 919

      Posts: 4.112

      Roddelpers is geen journalisme.

    • zoefroef

      Posts: 1.694

      Dan zullen sjors en kimi zeker en vast wel starten, de rood roden ook en mclaren de rest twijfelachtig.

    • da_bartman

      Posts: 6.514

      Nou, ik zou eerst maar eens beginnen om die Russell weg te stemmen. Die akelige vent vertegenwoordigt niet de andere rijders, denkt alleen aan zichzelf. Alleen dingen waar hij geen profijt van heeft moeten worden aangepast. Die ego is volledig ongeschikt voor deze rol.

    • hupholland

      Posts: 9.784

      in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden is dit alleen Sainz, Williams heeft de plank ook flink misgeslagen dit jaar. Zelfs met de beste motor.

    • Stoffelman

      Posts: 6.311

      "Nou, ik zou eerst maar eens beginnen om die Russell weg te stemmen. Die akelige vent vertegenwoordigt niet de andere rijders,"

      -----

      En toch stemmen die andere coureurs voor hem binnen GPDA.

    • 919

      Posts: 4.112

      ’in tegenstelling tot wat de titel doet vermoeden is dit alleen Sainz’

      Rustagh, de 'opmerkingen' van Norris, Verstappen, Alonso, Perez en Colapinto komen vast in de volgende items aan bod.

    • Larry Perkins

      Posts: 63.834

      Die GPDA is een wassen neus, de grote jongens ventileren hun kritiek niet voor niets rechtstreeks naar de vermaledijde FIA en media...

    • Clubbtraxx

      Posts: 611

      'Sommige coureurs bocycotten liever een journalist dan hun eigen vege lijf.'

      Ach gut, daar hebben we onze gefrustreerde Belg ook weer.

  • Schaik

    Posts: 258

    En anders staken!!
    Het is ook niet om aan te gluren momenteel. Ja, we zien inhaalacties, maar ze zijn kunstmatig.
    En dan dat liften door de 130R richting de Casio-chicane. Of ze m uit laten rollen richting n stoplicht ofzo. Dit is geen racen meer.

    • hupholland

      Posts: 9.784

      ja, terug naar DRS, goh, wat vonden we dat eerst ook een aanfluiting. En dat was het vaak ook.

    • Housmans

      Posts: 440

      "ja, terug naar DRS,"

      @hupholland: Wat wil je nu precies duidelijk maken?
      Omdat in het verleden iets slecht was mag niemand zich nu meer uitspreken over iets wat ze nog veel slechter vinden.??

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      DRS was een ramp en dit is voorlopig (althans, ik hoop voorlopig) nog slechter :-)

    • da_bartman

      Posts: 6.514

      "En dan dat liften door de 130R richting de Casio-chicane" superclipping is geen liften. Je blijft juist vol op het gas, maar de ICE gaat fungeren als generator. De electromotor gaat omgekeerd als dynamo werken om zo zo effectief mogelijk de batterij bij te laden. Heeft alles met engineering en niets met racen te maken

  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.043

    De FiA wist af van dit risico, er is al in een vroeg stadium (en sindsdien vele malen) voor gewaarschuwd. Maar ach, werd er vanachter de bureautjes gescherts, wat maakt ons het uit? Kijk ál die inhaalacties! Geweldige elektrische show, toch?

    Lachwekkend.

  • Pietje Bell

    Posts: 33.981

    Heel goed dat Sainz zijn mond open heeft gedaan en naar de hoge heren is gestapt!!
    En waar was Russell??? Die zat een beetje tegen Toto te klagen dat hij buiten het podium
    geëindigd was. Zie de beelden. Die schijnt het worst te wezen wat dat acculaden voor
    gevaarlijke gevolgen kan hebben.
    Laten ze die Russell AUB uit de GPDA schoppen. Daar heeft niemand iets aan.

    "Sainz schrok zich wild toen hij de crash zag: "Het was een impact van 50G,
    mijn crash in Sotsji in 2015 was 46G, maar moet je je voorstellen wat voor crash je zou
    hebben in Vegas of Bakoe."

    Ik kan me nog elke seconde van die crash herinneren. Het wachten op een teken van leven en hoe zijn vader op afstand stond toe te kijken en af te wachten. Ook hoe hij daar in het ziekenhuis lag. Alsof het gisteren was.

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      Pietje,

      ik snap dat je er alles aan doet om Russell af te kraken maar je zegt ook altijd iemand van de feiten te zijn.

      Sainz "Als GPDA hebben we de FIA gewaarschuwd" dat is voor deze race

      Ook staat er dit "Carlos Sainz was witheet nadat hij de crash had gezien. Bij Sky Sports liep hij leeg: ". Dus bij Sky en is niet "naar de hoge heren is gestapt.

      Probeer er toch niet altijd zo'n sensatie van te maken.

      .

    • hupholland

      Posts: 9.784

      Russell had er zelf juist het meeste last van, die viel ff helemaal stil, waardoor Leclerc er heel makkelijk voorbij kon. En de crash van Bearman + bijbehorende SC kwamen hem ook nog eens bijzonder slecht uit.

    • Pietje Bell

      Posts: 33.981

      @Erik, hier heb je het feit. Is oa. te lezen op Sportnieuws:

      De crash leidde meteen tot discussie binnen de paddock. Carlos Sainz trok namens meerdere coureurs aan de bel en riep de FIA op om in te grijpen.
      "We hebben de FIA hiervoor gewaarschuwd. Het wordt tijd dat er actie wordt ondernomen om dit veiliger te maken", stelde hij na de race.

      Sainz doelt daarmee op de nieuwe regels rond het energiegebruik van de auto’s, waarbij coureurs voortdurend moeten schakelen tussen verschillende vermogensstanden. Dat leidt tot grote snelheidsverschillen op de baan, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan zoals bij de crash van Bearman, die plotseling moest reageren op een veel langzamer rijdende auto voor hem. "Bearman had geluk dat hier een uitloopstrook was", benadrukte hij.

    • Erik FW34

      Posts: 3.862

      Pietje,

      dat is in mijn ogen net een andere schrijfwijze. Je doet in je eerste bericht voorkomen dat Sainz direct "naar de hoge heren is gestapt". Dat is gewoon niet zo.

      Hij vraagt ze om te reageren en daar heeft hij gewoon gelijk in.

    • hupholland

      Posts: 9.784

      direct na de wedstrijd dus al overlegd met collega's en de beelden uitgebreid bestudeerd? ik denk dat Sporza de feiten niet helemaal juist weergeeft.

    • Pietje Bell

      Posts: 33.981

      @HH, wie heeft het over Sporza. Wat heeft die ermee te maken?

      De Telegraaf:

      Ook Carlos Sainz luidt noodklok en eist maatregelen van FIA NA zware crash Oliver Bearman op Suzuka

      Suzuka - De FIA moet snel een einde maken aan de grote snelheidsverschillen in de Formule 1.
      Die oproep aan de internationale autosportfederatie komt van Carlos Sainz van Williams NA de zware crash van Oliver Bearman in de Grote Prijs van Japan.
      3 uur geleden

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
