Crash Bearman schrikt F1-paddock af: "Had heel fout af kunnen lopen"

Ayao Komatsu slaat alarm na de zware crash van Oliver Bearman in Suzuka. De Haas-teambaas ziet dat het incident vragen oproept over de veiligheid onder de nieuwe reglementen, al wil hij tegelijk ook niet alle schuld extern leggen.

Volgens Komatsu is de schade voor Bearman uiteindelijk meegevallen, al kwam de klap hard aan. De jonge Brit hield er een pijnlijke knie aan over, maar liep geen zware blessures op en maakt het naar omstandigheden goed.

Meer over F1 Nieuwe auto's blameren Formule 1: Kijkcijfers drastisch gedaald

Nieuwe auto's blameren Formule 1: Kijkcijfers drastisch gedaald

2 apr
 Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

Windsor verwacht vertrek Verstappen: "Hij kan zijn kwaliteiten niet meer benutten"

2 apr

Komatsu wijst op fout Bearman, maar schrikt van snelheidsverschil

Komatsu benadrukt dat Bearman zelf ook kritisch is op het moment. “Het belangrijkste is dat hij er relatief goed vanaf is gekomen. Zijn knie is flink geraakt en gekneusd, maar verder gaat het naar omstandigheden goed”, stelt de Haas-teambaas.

Tegelijkertijd erkent hij dat de coureur naar zichzelf kijkt. “Hij baalt enorm en geeft ook gewoon aan dat hij dit beter had moeten doen. Geen excuses, hij neemt de verantwoordelijkheid.” Toch plaatst Komatsu daar een duidelijke kanttekening bij: “Dat snelheidsverschil bij het naderen liep op tot zo’n 50 kilometer per uur. Dan heb je het over serieuze verschillen, dat is best beangstigend.”

Geen schuld voor Colapinto, wel oproep tot kalmte

Opvallend: Franco Colapinto treft volgens Komatsu geen enkele blaam. “Voor zover ik het heb kunnen zien, deed hij niets geks en hield hij gewoon zijn lijn. Dit ligt absoluut niet bij hem”, klinkt het resoluut.

Komatsu pleit er dan ook voor om niet in paniek te reageren. “We moeten hier als sport goed naar kijken, maar ook oppassen dat we niet meteen alles omgooien. Tot nu toe is het veilig geweest, dus je moet het onderscheid tussen sport en veiligheid scherp houden.” De Japanner hamert op een geleidelijke aanpak: “We leren veel en moeten stap voor stap verbeteren. Het laatste wat je wil, is op basis van één incident alles aanpassen en daarna ontdekken dat het weer nieuwe problemen oplevert.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Oliver Bearman Haas

Reacties (16)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.087

    “We moeten hier als sport goed naar kijken, maar ook oppassen dat we niet meteen
    alles omgooien. Tot nu toe is het veilig geweest, dus je moet het onderscheid tussen
    sport en veiligheid scherp houden.”


    Dit is dus één van die teambazen die het wel allemaal goed vindt en niet voor een
    verandering stemt. Valt me heel erg van hem tegen. Is mijn favoriete teambaas.

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 18:55
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Hij moet natuurlijk politiek correct blijven, Haas is behoorlijk afhankelijk van Ferrari, en die wil je te vriend houden.

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 19:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.087

      Wil Vasseur ook dat alles zo blijft zoals het is met dat accu gedoe?

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 19:32
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Van de teambazen hoeft je niet veel, tot weinig van te verwachten helaas….., belangen hè.

      • + 3
      • 1 apr 2026 - 19:46
    • Pietje Bell

      Posts: 34.087

      Wie moeten er dán voor veranderingen pleiten tijdens de aankomende vergaderingen?
      De coureurs zijn niet welkom.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 20:00
    • NicoS

      Posts: 20.548

      Geen idee, verwacht er dan ook maar weinig van.
      De belangen staan ver boven de sport, dat is het lot van de F1.
      Denk je dat Toto het ook maar iets interesseert wat de coureurs ervan vinden, het gaat hem om de roem en de poen, de rest boeit hem niets.
      Vasseur is de trekpop van Ferrari, dus aan hem zal je ook weinig hebben. Stella is teambaas van een klantenteam, die zal ook weinig in te brengen hebben, net als Mekies die alleen staat.
      De macht ligt bij de motor fabrikanten, die bepalen de koers helaas.
      Het enige waar je op kunt hopen is dat de FiA en de FOM zelf ingrijpen onder het mom van veiligheid, en de fabrikanten verplichten om zaken te veranderen.
      Ik ben bang dat er slechts wat zoethoudertjes uit de hoge hoed getoverd worden die niet of nauwelijks invloed hebben.
      Maar ik verheug mij vooral op Spa en Monza, waar ik voorspel dat de bom dan gaat barsten (toepasselijk in deze tijd), en ze dan misschien in gaan zien dat deze motorformule een totale aanfluiting is.
      Het moet eerst erger worden wil het beteren……zeg maar.

      • + 10
      • 1 apr 2026 - 20:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.087

      Met alles eens @Nico. :-((

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 20:41
    • Joeppp

      Posts: 8.486

      Ze komen zichzelf wel tegen. Ik geloof nog steeds dat sport gaat om man tegen man gevechten ( of vrouw), niet computer tegen computer. De Formule 1 was daarin niet uniek maar wat het wel uniek maakte waren dat er teams waren die een auto bouwde waarin mannen tegen elkaar konden strijden. Zat je bij het beste team kon je strijden tegen de beste coureurs. Dat was de basis ook al gebeurde er altijd al gekke dingen. Maar Bernie Eccelstone heeft deze sport uitgevonden en geperfectioneerd om er maar geld aan te verdienen.

      Nu zitten er mannen en vrouwen aan het roer die nog niet eens 10% van de commerciele kwaliteiten van Berbie hebben. Het gaat om korte termijn winst om snel te cashen, aandeelhouders vandaag gelukkig te maken, en als ze ze weer een andere baan in loondienst hebben is het iemand anders probleem. Formule1 is een merk geworden zonder ziel en waar iedereen zijn belang bediend moet worden. De coureurs moeten celebrties worden.

      Het racen is naar de achtergrond verschoven omdat er op korte termijn meer verdiend kan worden aan fabrikanten. Misschien zit ik er helemaal naast maar ik denk echt dat de F1 de komende jaren dood is totdat er iemand opstaat, geen coureur, die het weer beetpakt en terug gaat naar de essentie.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 20:45
    • benettonB187

      Posts: 535

      @nicos. ben benieuwd op monza vanaf de chicane, door parabolica richting chicane rechte stuk. volgens mij is dat echt 1 groot drama

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 22:22
    • TylaHunter

      Posts: 10.622

      Punt is Pietje@ voor het seizoen begon waren er al veel oplossingen voor clipping. De een wou meer vermogen vanuit de ICE (dus als accu leeg is minder powerverval) en Audi (en volgens mij Mercedes deels) wouden regeneratie ook op de vooras zodat de batterij niet leeg raakt.

      Alleen iedereen is even paranoïde in dat de ander een voordeel heeft. En de FIA is niet zelf niet kundig genoeg om betrouwbare simulaties te maken en luisterd dus naar de input met achterliggende belangen.

      De regelset is fout. Want WEC heeft geen clipping, maar wel een ice+ iets elektrisch (weet niet zeker of t vergelijkbaar is met ERS/KERS of meer met een extra FE achtige aandrijving of weer iets anders). Maar bij wec gaat het met veel motorfabrikanten zeer zeer goed.

      FE heeft natuurlijk geen clipping. Veel grotere batterij die het een race volhoud niet een ronde.

      En dus gaan die meetings op weinig uitlopen ben ik bang. Want in F1 is iedere teambaas maar al te bang dat een goed idee een voordeel oplevert aan de ander. (Zo ook de Indycar aeroscreen van Red Bull)

      • + 4
      • 1 apr 2026 - 22:28
    • NicoS

      Posts: 20.548

      @benneton,
      Zeker, maar wat denk je van spa, na de hairpin richting Eau Rouge Raddillon en vervolgens Kemmel straight.
      Elke kenner weet dat dat toch totaal niet gaat werken?
      Het enige circuit wat geen probleem zal geven is Monaco, en misschien Budapest…..
      Gelukkig, of jammer, net hoe je het wil zien, is dat Jedda is gecanceld.

      • + 5
      • 1 apr 2026 - 22:45
    • Larry Perkins

      Posts: 64.005

      Eerder gooide Komatsu Ocon ook al min of meer voor de bus door publiekelijk te zeggen (ik parafraseer) dat hij beter moet presteren of anders is het voor Ocon einde oefening bij Haas. Dat had hij ook intern kunnen houden...

      • + 2
      • 1 apr 2026 - 23:05
    • Pietje Bell

      Posts: 34.087

      Dat heb ik gemist @Larry. Belachelijk om dat in het openbaar te verkondigen over één van je rijders.

      • + 1
      • 1 apr 2026 - 23:33
  • Erwinnaar

    Posts: 5.627

    Hij week wel degelijk van de lijn af, zat alle voorgaande rondes veel verder naar rechts. Maar hoe dan ook, het was natuurlijk een enorm verschil in snelheid.

    www.formula1.com/e(...)1860976375210884720

    • + 2
    • 1 apr 2026 - 20:07
  • trucker0werner

    Posts: 529

    Als ze elke ronde vol gas kunnen gaan. Zonder extra energie op lange rechte stuk te kort te komen of voortijdig remmen. Dan wordt het veiliger

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 08:50
  • Maximaal Verslapen

    Posts: 333

    Tja, dan zit er maar 1 ding op voor de FIA, nieuwe regeltjes... dus als de batterij leeg is moet je aan de kant gaan zodat de ander veilig kan inhalen, verdedigen is dan niet meer toegestaan...

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 13:01

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Oliver Bearman
  • Team Haas F1
  • Punten 65
  • Podiums 0
  • Grand Prix 29
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (20)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

