Ayao Komatsu slaat alarm na de zware crash van Oliver Bearman in Suzuka. De Haas-teambaas ziet dat het incident vragen oproept over de veiligheid onder de nieuwe reglementen, al wil hij tegelijk ook niet alle schuld extern leggen.

Volgens Komatsu is de schade voor Bearman uiteindelijk meegevallen, al kwam de klap hard aan. De jonge Brit hield er een pijnlijke knie aan over, maar liep geen zware blessures op en maakt het naar omstandigheden goed.

Komatsu wijst op fout Bearman, maar schrikt van snelheidsverschil

Komatsu benadrukt dat Bearman zelf ook kritisch is op het moment. “Het belangrijkste is dat hij er relatief goed vanaf is gekomen. Zijn knie is flink geraakt en gekneusd, maar verder gaat het naar omstandigheden goed”, stelt de Haas-teambaas.

Tegelijkertijd erkent hij dat de coureur naar zichzelf kijkt. “Hij baalt enorm en geeft ook gewoon aan dat hij dit beter had moeten doen. Geen excuses, hij neemt de verantwoordelijkheid.” Toch plaatst Komatsu daar een duidelijke kanttekening bij: “Dat snelheidsverschil bij het naderen liep op tot zo’n 50 kilometer per uur. Dan heb je het over serieuze verschillen, dat is best beangstigend.”

Geen schuld voor Colapinto, wel oproep tot kalmte

Opvallend: Franco Colapinto treft volgens Komatsu geen enkele blaam. “Voor zover ik het heb kunnen zien, deed hij niets geks en hield hij gewoon zijn lijn. Dit ligt absoluut niet bij hem”, klinkt het resoluut.

Komatsu pleit er dan ook voor om niet in paniek te reageren. “We moeten hier als sport goed naar kijken, maar ook oppassen dat we niet meteen alles omgooien. Tot nu toe is het veilig geweest, dus je moet het onderscheid tussen sport en veiligheid scherp houden.” De Japanner hamert op een geleidelijke aanpak: “We leren veel en moeten stap voor stap verbeteren. Het laatste wat je wil, is op basis van één incident alles aanpassen en daarna ontdekken dat het weer nieuwe problemen oplevert.”