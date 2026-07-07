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'Red Bull zoekt vervanger voor Verstappen: Bearman genoemd'

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'Red Bull zoekt vervanger voor Verstappen: Bearman genoemd'

Red Bull Racing zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in de diensten van Haas-revelatie Oliver Bearman. Dat weet F1-commentator David Croft te onthullen. Bearman heeft zich sinds zijn komst in de Formule 1 laten zien als toekomstig topcoureur, en is verbonden als juniorcoureur aan Ferrari. Toch zou Red Bull het talent willen wegkapen bij de Italiaanse renstal.

In 2024 maakte Bearman zijn F1-debuut bij Ferrari. Door een blindedarmontsteking bij Carlos Sainz werd hij last minute ingevlogen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij eindigde de race als zevende, waardoor hij zijn allereerste F1-punten behaalde. Later dat seizoen viel hij nog twee keer in bij Haas, waar hij sinds 2025 een volwaardige coureur is. 

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Red Bull houdt Bearman in de gaten

Bij zijn werkgever Sky Sports vertelt Croft dat Red Bull-teambaas Laurent Mekies erg geïnteresseerd is in de diensten van het jonge Haas-talent. De Fransman werkte tussen 2018 en 2023 voor Ferrari en haalde het talent toen naar de Scuderia, maar hij is nog niet doorgebroken bij het team. Red Bull zou hem een nieuw perspectief kunnen bieden. "Achter je zie je de hospitality-unit van Red Bull; Laurent Mekies, de teambaas, was degene die Ollie Bearman naar de Ferrari Academy haalde."

Croft weet echter dat Mekies de Haas-coureur nog altijd in de gaten houdt, ondanks dat hij werkzaam is voor Red Bull. "Ik weet dat Red Bull Ollie Bearman nauwlettend in de gaten houdt, en als hij geen plek bij de Scuderia kan vinden, zou dat een zeer goede optie kunnen zijn voor Red Bull en voor Ollie."

Bearman heeft een 'plan B' nodig

Martin Brundle en Jenson Button denken dat Bearman een plan B nodig zou hebben, omdat hij vast zou kunnen komen te zitten bij Haas. Momenteel rijden Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij de Scuderia. Hoewel er speculaties gingen rondom een pensioen van Hamilton, verkeert de Brit momenteel in een goede vorm. Er is dus geen zekerheid of Bearman in de komende jaren de kans kan krijgen bij Ferrari. Red Bull zou dus een erg goede optie zijn voor Bearman.

snailer

Posts: 33.792

Jawel. Russell. Die wordt door een 19 jarig ventje naar huis gereden.

  • 6
  • 7 jul 2026 - 10:00
F1 Nieuws Oliver Bearman Laurent Mekies Ferrari Red Bull Racing Haas GP Groot-Brittannië 2026

Reacties (12)

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  • Rocks

    Posts: 1.116

    Eindelijk 😎

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 07:43
  • mr.Monza

    Posts: 10.164

    FDA baas Marco Matassa haalde Bearman naar de Academy.
    Zijn promotie naar F1 was op voorspraak van Matassa, Binotto ging akkoord en Mekies als race director ging er in mee.

    • + 2
    • 7 jul 2026 - 07:56
  • The Wolf

    Posts: 1.182

    Red Bull; "Bring out the Bear man"

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 08:03
  • Beri

    Posts: 6.964

    Indirect, maar toch artikel nummer 7 sinds zondag over een mogelijk vertrek van Koning Keizer Admiraal Generaal Max.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 08:50
    • snailer

      Posts: 33.798

      Je zou er toch de beri beri van krijgen zeg.

      • + 1
      • 7 jul 2026 - 09:58
  • F1fever

    Posts: 753

    "the bull & the bear"

    Een mooie naam voor een pub in het Red Bull energy station.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 08:51
    • snailer

      Posts: 33.798

      Zal vast in die kroeg stinken als een dolle.

      • + 0
      • 7 jul 2026 - 09:59
  • Flexwing

    Posts: 447

    Max gaat niet weg gaat niet gebeuren.

    • + 1
    • 7 jul 2026 - 09:10
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.659

    Ik zou Esteban Ocon nemen als ik Redbull was.
    Die komt na dit seizoen op straat te staan.
    En zeg nou eerlijk....slechter als Max kan je niet treffen toch?

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 09:15
    • snailer

      Posts: 33.798

      Jawel. Russell. Die wordt door een 19 jarig ventje naar huis gereden.

      • + 6
      • 7 jul 2026 - 10:00
    • snailer

      Posts: 33.798

      En Russell is ook nog eens een stuk lelijker dan Verstappen. Past goed bij Hadjar.

      Het nieuwe race duo. Mr Isucks Hadjideous and Grumpy Rugly

      • + 3
      • 7 jul 2026 - 10:04
  • Hagueian

    Posts: 8.897

    Is die Bearman nou echt beter dan een Lindblad, Lawson of Tsolov? Lijkt me een beetje onnodig.

    • + 0
    • 7 jul 2026 - 16:19

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

GB Oliver Bearman -
  • Team Haas F1
  • Punten 66
  • Podiums 0
  • Grand Prix 35
  • Land GB
  • Geb. datum 8 mei 2005 (21)
  • Geb. plaats Chelmsford, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

Ferrari
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