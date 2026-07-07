Red Bull Racing zou naar verluidt geïnteresseerd zijn in de diensten van Haas-revelatie Oliver Bearman. Dat weet F1-commentator David Croft te onthullen. Bearman heeft zich sinds zijn komst in de Formule 1 laten zien als toekomstig topcoureur, en is verbonden als juniorcoureur aan Ferrari. Toch zou Red Bull het talent willen wegkapen bij de Italiaanse renstal.

In 2024 maakte Bearman zijn F1-debuut bij Ferrari. Door een blindedarmontsteking bij Carlos Sainz werd hij last minute ingevlogen voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hij eindigde de race als zevende, waardoor hij zijn allereerste F1-punten behaalde. Later dat seizoen viel hij nog twee keer in bij Haas, waar hij sinds 2025 een volwaardige coureur is.

Red Bull houdt Bearman in de gaten

Bij zijn werkgever Sky Sports vertelt Croft dat Red Bull-teambaas Laurent Mekies erg geïnteresseerd is in de diensten van het jonge Haas-talent. De Fransman werkte tussen 2018 en 2023 voor Ferrari en haalde het talent toen naar de Scuderia, maar hij is nog niet doorgebroken bij het team. Red Bull zou hem een nieuw perspectief kunnen bieden. "Achter je zie je de hospitality-unit van Red Bull; Laurent Mekies, de teambaas, was degene die Ollie Bearman naar de Ferrari Academy haalde."

Croft weet echter dat Mekies de Haas-coureur nog altijd in de gaten houdt, ondanks dat hij werkzaam is voor Red Bull. "Ik weet dat Red Bull Ollie Bearman nauwlettend in de gaten houdt, en als hij geen plek bij de Scuderia kan vinden, zou dat een zeer goede optie kunnen zijn voor Red Bull en voor Ollie."

Bearman heeft een 'plan B' nodig

Martin Brundle en Jenson Button denken dat Bearman een plan B nodig zou hebben, omdat hij vast zou kunnen komen te zitten bij Haas. Momenteel rijden Charles Leclerc en Lewis Hamilton bij de Scuderia. Hoewel er speculaties gingen rondom een pensioen van Hamilton, verkeert de Brit momenteel in een goede vorm. Er is dus geen zekerheid of Bearman in de komende jaren de kans kan krijgen bij Ferrari. Red Bull zou dus een erg goede optie zijn voor Bearman.