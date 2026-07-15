McLaren lijkt een duidelijk plan te hebben voor de toekomst van Leonardo Fornaroli. De regerend Formule 2-kampioen staat te boek als een van de grootste talenten van zijn generatie en zou in 2027 zijn Formule 1-debuut kunnen maken. Niet bij McLaren zelf, maar via een uitleenconstructie aan Haas.

Die aanpak is niet nieuw in de Formule 1. Charles Leclerc zette in 2018 zijn eerste stappen in de koningsklasse bij Sauber, terwijl hij onder contract stond bij Ferrari. Ook George Russell, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel deden eerder ervaring op bij een ander team, voordat zij doorbraken bij hun eigen fabrieksteam.

McLaren ziet toekomst in Fornaroli

Fornaroli heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk in de kijker gereden. De Italiaan veroverde achtereenvolgens de Formule 3-titel in 2024 en het Formule 2-kampioenschap in 2025. Daarmee trad hij in de voetsporen van Leclerc, Russell en Gabriel Bortoleto, die dezelfde prestatie leverden voordat zij de overstap maakten naar de Formule 1.

Na zijn F2-titel legde McLaren de Italiaan direct vast als reservecoureur voor 2026. Een zitje bij de Britse renstal lijkt voorlopig echter uitgesloten. Lando Norris en Oscar Piastri liggen allebei nog langdurig vast, waardoor McLaren naar alternatieve mogelijkheden zoekt om Fornaroli ervaring op te laten doen in de Formule 1.

Principieel akkoord met Haas

Volgens de laatste berichten zet McLaren vol in op een samenwerking met Haas. De Amerikaanse renstal zou Esteban Ocon na het seizoen 2026 laten vertrekken en Fornaroli geldt als een van de belangrijkste kandidaten om dat stoeltje over te nemen. McLaren zou zelfs al een principeakkoord hebben bereikt met Haas over een uitleenconstructie voor 2027.

Ferrari probeert die plannen nog te dwarsbomen. De Italiaanse renstal wil haar eigen talent Rafael Câmara onderbrengen bij Haas, waardoor achter de schermen een stevige strijd is ontstaan tussen de twee topteams. Fornaroli werkte onlangs al een TPC-test af voor Haas in Jerez met de VF-25, een duidelijk signaal dat beide partijen serieus naar een samenwerking toewerken.

Mocht de overstap doorgaan, dan volgt Fornaroli een route die eerder succesvol bleek voor Leclerc. De Monegask groeide via Sauber uit tot Ferrari-coureur en een vaste winnaar in de Formule 1. McLaren hoopt dat de jonge Italiaan de volgende coureur wordt die via een vergelijkbare weg uitgroeit tot een absolute topper.