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'Haas krijgt een optie erbij: McLaren wil Fornaroli stallen'

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'Haas krijgt een optie erbij: McLaren wil Fornaroli stallen'

McLaren lijkt een duidelijk plan te hebben voor de toekomst van Leonardo Fornaroli. De regerend Formule 2-kampioen staat te boek als een van de grootste talenten van zijn generatie en zou in 2027 zijn Formule 1-debuut kunnen maken. Niet bij McLaren zelf, maar via een uitleenconstructie aan Haas.

Die aanpak is niet nieuw in de Formule 1. Charles Leclerc zette in 2018 zijn eerste stappen in de koningsklasse bij Sauber, terwijl hij onder contract stond bij Ferrari. Ook George Russell, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel deden eerder ervaring op bij een ander team, voordat zij doorbraken bij hun eigen fabrieksteam.

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McLaren ziet toekomst in Fornaroli

Fornaroli heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk in de kijker gereden. De Italiaan veroverde achtereenvolgens de Formule 3-titel in 2024 en het Formule 2-kampioenschap in 2025. Daarmee trad hij in de voetsporen van Leclerc, Russell en Gabriel Bortoleto, die dezelfde prestatie leverden voordat zij de overstap maakten naar de Formule 1.

Na zijn F2-titel legde McLaren de Italiaan direct vast als reservecoureur voor 2026. Een zitje bij de Britse renstal lijkt voorlopig echter uitgesloten. Lando Norris en Oscar Piastri liggen allebei nog langdurig vast, waardoor McLaren naar alternatieve mogelijkheden zoekt om Fornaroli ervaring op te laten doen in de Formule 1.

Principieel akkoord met Haas

Volgens de laatste berichten zet McLaren vol in op een samenwerking met Haas. De Amerikaanse renstal zou Esteban Ocon na het seizoen 2026 laten vertrekken en Fornaroli geldt als een van de belangrijkste kandidaten om dat stoeltje over te nemen. McLaren zou zelfs al een principeakkoord hebben bereikt met Haas over een uitleenconstructie voor 2027.

Ferrari probeert die plannen nog te dwarsbomen. De Italiaanse renstal wil haar eigen talent Rafael Câmara onderbrengen bij Haas, waardoor achter de schermen een stevige strijd is ontstaan tussen de twee topteams. Fornaroli werkte onlangs al een TPC-test af voor Haas in Jerez met de VF-25, een duidelijk signaal dat beide partijen serieus naar een samenwerking toewerken.

Mocht de overstap doorgaan, dan volgt Fornaroli een route die eerder succesvol bleek voor Leclerc. De Monegask groeide via Sauber uit tot Ferrari-coureur en een vaste winnaar in de Formule 1. McLaren hoopt dat de jonge Italiaan de volgende coureur wordt die via een vergelijkbare weg uitgroeit tot een absolute topper.

Regenrace

Posts: 2.770

Kortom, knaap mag veel schade en schande elders opdoen, en tegen de tijd dat ie het kunstje beheerst komt McLaren even de vruchten plukken. Da's een beetje het lot van achterhoedeteams he.

Maar dat komt ook doordat zij hun eigen rol onvoldoende op waarde weten te schatten. Denk de loser top 3 we... [Lees verder]

  • 1
  • 15 jul 2026 - 10:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Leonardo Fornaroli McLaren Haas

Reacties (4)

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  • LEPPIE

    Posts: 137

    Ik zou zeggen Haas(t) je, voor je weet is het stoeltje weer weg

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 09:26
  • Regenrace

    Posts: 2.770

    Kortom, knaap mag veel schade en schande elders opdoen, en tegen de tijd dat ie het kunstje beheerst komt McLaren even de vruchten plukken. Da's een beetje het lot van achterhoedeteams he.

    Maar dat komt ook doordat zij hun eigen rol onvoldoende op waarde weten te schatten. Denk de loser top 3 weg en F1 is binnen no time failliet. Dus ik zou als Haas zijnde contractueel toch wel even de puntjes op de i zetten. "Schaduw is een schaars goed, meneer. Die in de zogenaamde luwte die jullie zoeken, daar hangt dit prijskaartje aan." Of een soort "Meevreten uit de ruif" clausule bij later succes.

    • + 1
    • 15 jul 2026 - 10:14
  • Snork

    Posts: 22.785

    Wel een toppertje. Vorig jaar F2 kampioen, in 2024 F3 kampioen. Hij rijdt niet zoals Kimi Antonelli op gevoel, maar wel als een intelligente, slimme, efficiente coureur. Andere stijl dus, misschien wel een beetje vergelijkbaar met Le Professeur (Prost). Laat hem zij entree maar doen in de F1.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 12:12
  • gridiron

    Posts: 3.632

    De vraag is natuurlijk wat de beide teams aan tegenprestatie leveren, ik vermoed dat de ondersteuning op technisch gebied vanuit Ferrari wel wat groter is dan vanuit McLaren.

    • + 0
    • 15 jul 2026 - 12:34

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
333
2
Ferrari
255
3
McLaren
179
4
Red Bull Racing
128
5
Alpine F1
63
6
Racing Bulls
56
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
6
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

IT Leonardo Fornaroli -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 3 dec 2004 (21)
  • Geb. plaats Piacenza, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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