Bearman zaagt aan de stoelpoten van Hamilton bij Ferrari

Bearman zaagt aan de stoelpoten van Hamilton bij Ferrari

De jonge Haas-coureur Oliver Bearman is geweldig aan het nieuwe seizoen begonnen. De Brit kijkt al verder vooruit, en hij droomt van een overstap naar Ferrari. Hij denkt nog niet dat Lewis Hamilton zich zorgen maakt, maar hij begint wel langzaam aan zijn stoelpoten te zagen.

Bearman is door Ferrari bij het team van Haas gestald, waar hij grote stappen heeft gezet. Vorig jaar was hij soms snel, maar deed hij ook een aantal vreemde dingen. Het zorgt ervoor dat hij nog altijd om de rand van een schorsing staat, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. In de eerste twee races presteerde Bearman meer dan goed, en dat doet wat met zijn zelfvertrouwen.

Meer over Ferrari Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

Norris reageert veelzeggend op bijzondere bewering van Hamilton

14 maa
 Ferrari zet deur wagenwijd open voor megatransfer Antonelli

Ferrari zet deur wagenwijd open voor megatransfer Antonelli

22 maa

Wat is het doel van Bearman?

In een interview met de Britse krant The Telegraph wordt hij gevraagd of hij klaar is voor een zitje bij Ferrari. Hij doet daar niet geheimzinnig over: "Natuurlijk voel ik me er klaar voor. Als ik niet zou denken dat ik me klaar zou voelen voor een gevecht aan de kop van het veld, dan zou ik niet naar de circuits moeten afreizen. Ik voel me zeker klaar voor podiums en zeges."

Moet Hamilton zich zorgen maken?

Als Bearman promotie krijgt, dan lijkt het aannemelijk dat hij het zitje van Hamilton overneemt. Lachend stelt Bearman dat zijn gelauwerde landgenoot zich geen zorgen hoeft te maken: "Ik denk niet dat Lewis me als een bedreiging ziet. Hij is de man met de meeste titels uit onze sport. Hij is een rolmodel voor ons allemaal. Op dit moment ligt mijn focus volledig op Haas. Ik denk echt dat we dit jaar, met de nieuwe regels, de kans hebben om iets moois te doen."

"Maar natuurlijk, ik ben hier alleen door Ferrari. Ferrari heeft al sinds het begin vertrouwen in me. Mijn grote doel voor de lange termijn is om dat rode overall aan te trekken en te racen voor hen. Ik zou liegen als dat niet zo was."

Hoe gaat het nu met Bearman?

Bearman heeft al één Grand Prix gereden voor Ferrari. In 2024 viel hij in Saoedi-Arabië op het allerlaatste moment in voor Carlos Sainz, die kampte met een blindedarmontsteking. Bearman staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 17 punten.

FelipeMassa#19

Posts: 8.398

Ik vraag me af of dit nog wel gaat gebeuren. Antonelli gaat ook veel races winnen dit jaar. En dan kunnen ze in Italië wel eens Bearman over t hoofd gaan zien

  • 4
  • 26 maa 2026 - 17:28
F1 Nieuws Lewis Hamilton Oliver Bearman Ferrari Haas GP Japan 2026

Reacties (7)

Login om te reageren
  • f(1)orum

    Posts: 9.821

    Misschien moet iemand Bearman toch even inlichten dat een F1 stoeltje geen stoelpoten heeft?

    • + 3
    • 26 maa 2026 - 17:25
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.397

    Ik vraag me af of dit nog wel gaat gebeuren. Antonelli gaat ook veel races winnen dit jaar. En dan kunnen ze in Italië wel eens Bearman over t hoofd gaan zien

    • + 4
    • 26 maa 2026 - 17:28
  • Larry Perkins

    Posts: 63.763

    Bearman is wel een talent maar is nog maar net aan het figuurzagen.
    Bovendien zet Ferrari zelden jong grut in hun auto's, Leclerc was feitelijk een uitzondering...

    • + 1
    • 26 maa 2026 - 20:00
    • SennaS

      Posts: 11.858

      Misschien kan Max Lewis dan opvolgen als ervaren wk naast Leclerc.

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 20:34
    • F1 bekijker

      Posts: 155

      Na alle uitspraken van Max zal hij bij Ferrari welkom zijn?

      • + 0
      • 26 maa 2026 - 21:05
    • SennaS

      Posts: 11.858

      Wat heeft Max nu weer gedaan?

      • + 1
      • 27 maa 2026 - 00:11
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.616

    Hij of toch nog Antonelli. Maar dat moeten ze beiden nog bewijzen. Goed bezig, dat dan weer wel.

    • + 0
    • 26 maa 2026 - 22:21

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

