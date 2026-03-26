Bearman zaagt aan de stoelpoten van Hamilton bij Ferrari

De jonge Haas-coureur Oliver Bearman is geweldig aan het nieuwe seizoen begonnen. De Brit kijkt al verder vooruit, en hij droomt van een overstap naar Ferrari. Hij denkt nog niet dat Lewis Hamilton zich zorgen maakt, maar hij begint wel langzaam aan zijn stoelpoten te zagen.

Bearman is door Ferrari bij het team van Haas gestald, waar hij grote stappen heeft gezet. Vorig jaar was hij soms snel, maar deed hij ook een aantal vreemde dingen. Het zorgt ervoor dat hij nog altijd om de rand van een schorsing staat, maar dat betekent niet dat hij rustig aan gaat doen. In de eerste twee races presteerde Bearman meer dan goed, en dat doet wat met zijn zelfvertrouwen.

Wat is het doel van Bearman?

In een interview met de Britse krant The Telegraph wordt hij gevraagd of hij klaar is voor een zitje bij Ferrari. Hij doet daar niet geheimzinnig over: "Natuurlijk voel ik me er klaar voor. Als ik niet zou denken dat ik me klaar zou voelen voor een gevecht aan de kop van het veld, dan zou ik niet naar de circuits moeten afreizen. Ik voel me zeker klaar voor podiums en zeges."

Moet Hamilton zich zorgen maken?

Als Bearman promotie krijgt, dan lijkt het aannemelijk dat hij het zitje van Hamilton overneemt. Lachend stelt Bearman dat zijn gelauwerde landgenoot zich geen zorgen hoeft te maken: "Ik denk niet dat Lewis me als een bedreiging ziet. Hij is de man met de meeste titels uit onze sport. Hij is een rolmodel voor ons allemaal. Op dit moment ligt mijn focus volledig op Haas. Ik denk echt dat we dit jaar, met de nieuwe regels, de kans hebben om iets moois te doen."

"Maar natuurlijk, ik ben hier alleen door Ferrari. Ferrari heeft al sinds het begin vertrouwen in me. Mijn grote doel voor de lange termijn is om dat rode overall aan te trekken en te racen voor hen. Ik zou liegen als dat niet zo was."

Hoe gaat het nu met Bearman?

Bearman heeft al één Grand Prix gereden voor Ferrari. In 2024 viel hij in Saoedi-Arabië op het allerlaatste moment in voor Carlos Sainz, die kampte met een blindedarmontsteking. Bearman staat nu op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap met 17 punten.