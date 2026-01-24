Oliver Bearman is momenteel in Maranello in Italië om te testen. De Haas-coureur, die een sterk eerste jaar kende in de Formule 1, is momenteel actief op de thuisbasis van Ferrari - Fiorano - om meters te maken in zijn gloednieuwe bolide. Puur toeval? Of moet Lewis Hamilton zich zorgen maken?

Hamilton arriveerde als een soort verlosser bij Ferrari aan het begin van 2025, maar zijn eerste seizoen liep uit op een regelrechte nachtmerrie. De zevenvoudig wereldkampioen pakte geen enkel podium en zag teamgenoot Charles Leclerc op een straatlengte voor hem eindigen in het WK. Met oog op de nieuwe reglementen en de nieuwe auto's, hebben Hamilton en Ferrari nog altijd hoop, maar er zijn nul garanties.

Bearman floreert

Ondertussen werd Bearman steeds sterker gedurende het seizoen. De Ferrari-junior, die gestald werd bij Haas, zette teamgenoot Esteban Ocon langzaam van zich af en wist bovendien als vierde te finishen in Mexico. De Brit kon rekenen op lovende kritieken en sommige geluiden vanuit de paddock beweerden dat hij al rijp zou zijn voor een stap naar Ferrari. In dat geval zou hij dezelfde weg bewandelen als Leclerc, die als Ferrari-junior bij Sauber reed en toen de stap maakte naar het Italiaanse topteam.

Bearman in Italië

Ondertussen is Bearman gearriveerd op Maranello. Aangezien de Engelsman en Haas nauwe banden hebben met Ferrari - Bearman als junior en Haas met de Italiaanse motor - mogen zij met de VF-26 testen op Fiorano. Voor het Amerikaanse team een goede zaak, aangezien alle teams deze week hun nieuwe auto presenteerden en in de komende weken zoveel mogelijk ronden willen rijden om data te verzamelen.

In de komende weken zal steeds meer duidelijk worden waar alle teams staan. Dan vinden er tests plaats in Barcelona en Bahrein, voordat de eerste race in Australië verreden zal worden.