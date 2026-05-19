Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu delen zijn coureur Oliver Bearman en Max Verstappen een bijzondere kwaliteit. De twee coureurs staan beide bekend als vrij agressief, maar volgens de teambaas hebben beide coureurs nog een sterk punt.

Waar Verstappen geen geweldige start van het seizoen kent, heeft Bearman een goede start achter de rug. Haas heeft zich tegen de verwachtingen in enorm goed aangepast aan de nieuwe reglementen en Bearman staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met zeventien punten achter zijn naam. Het team zelf is terug te vinden op de zesde plek in het constructeurskampioenschap met achttien punten.

Bearman is een bijzondere coureur

"Een van de meest interessante dingen die Ollie me vertelde voordat het seizoen begon, was: 'Ik beschouw dit jaar als een compleet andere formule'", aldus Komatsu tegenover Essential F1. Dat is echter geen probleem voor Bearman, want hij wisselt bijna elk jaar van categorie. "Dus, precies zoals jij al zei, '25 heeft F1 gedaan, laten we zeggen versie één, '26, F1 versie twee. En die jongere generatie past zich ook zo snel aan."

Toch is Bearman niet de enige bij wie dat aanpassingsvermogen zo sterk is, want de teambaas van Haas ziet het ook bij andere coureurs op de F1-grid. "Al die schakelaars op het stuur, hun generatie, de gamegeneratie… Ollie zit zo veel op de sim. Ik denk dat mensen zoals Ollie, Gabriel Bortoleto, Max, die zitten de hele tijd op de sim, dus deze jongens passen zich heel snel aan."

Bearman verschilt met Ocon

De jonge Brit verschilt wel degelijk met Ocon, maar toch is de teambaas niet van mening dat de Fransman het minder goed doet. "Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat Esteban zich te langzaam aanpast. Esteban is met zijn werkethiek en oog voor detail echt geschikt voor dit soort formule en om er het beste uit te halen. Maar qua aanpassingsvermogen zijn deze jonge generaties geweldig."