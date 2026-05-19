Bearman deelt eigenschap met Verstappen: "Past zich sneller aan dan wie dan ook"

Volgens Haas-teambaas Ayao Komatsu delen zijn coureur Oliver Bearman en Max Verstappen een bijzondere kwaliteit. De twee coureurs staan beide bekend als vrij agressief, maar volgens de teambaas hebben beide coureurs nog een sterk punt. 

Waar Verstappen geen geweldige start van het seizoen kent, heeft Bearman een goede start achter de rug. Haas heeft zich tegen de verwachtingen in enorm goed aangepast aan de nieuwe reglementen en Bearman staat momenteel achtste in het wereldkampioenschap met zeventien punten achter zijn naam. Het team zelf is terug te vinden op de zesde plek in het constructeurskampioenschap met achttien punten. 

Bearman is een bijzondere coureur

"Een van de meest interessante dingen die Ollie me vertelde voordat het seizoen begon, was: 'Ik beschouw dit jaar als een compleet andere formule'", aldus Komatsu tegenover Essential F1. Dat is echter geen probleem voor Bearman, want hij wisselt bijna elk jaar van categorie. "Dus, precies zoals jij al zei, '25 heeft F1 gedaan, laten we zeggen versie één, '26, F1 versie twee. En die jongere generatie past zich ook zo snel aan."

Toch is Bearman niet de enige bij wie dat aanpassingsvermogen zo sterk is, want de teambaas van Haas ziet het ook bij andere coureurs op de F1-grid. "Al die schakelaars op het stuur, hun generatie, de gamegeneratie… Ollie zit zo veel op de sim. Ik denk dat mensen zoals Ollie, Gabriel Bortoleto, Max, die zitten de hele tijd op de sim, dus deze jongens passen zich heel snel aan."

Bearman verschilt met Ocon

De jonge Brit verschilt wel degelijk met Ocon, maar toch is de teambaas niet van mening dat de Fransman het minder goed doet. "Ik bedoel, dat wil niet zeggen dat Esteban zich te langzaam aanpast. Esteban is met zijn werkethiek en oog voor detail echt geschikt voor dit soort formule en om er het beste uit te halen. Maar qua aanpassingsvermogen zijn deze jonge generaties geweldig."

Reacties (2)

  AUDI_F1

    Posts: 3.802

    Oh ja, Hamilton schijnt te stoppen na dit seizoen, dus een goed woordje voor Ollie is nooit verkeerd.

    • 19 mei 2026 - 21:55
  Larry Perkins

    Posts: 65.102

    Ollie is in ieder geval de coureur met de langste nek...

    • 19 mei 2026 - 22:19

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar