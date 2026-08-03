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'Red Bull wil Verstappen-opvolger Bearman eerst bij Racing Bulls onderbrengen'

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'Red Bull wil Verstappen-opvolger Bearman eerst bij Racing Bulls onderbrengen'

Oliver Bearman staat nadrukkelijk op de radar van Red Bull. Volgens recente berichten ziet de Oostenrijkse renstal in de jonge Brit een interessante kandidaat voor de toekomst, zeker nu de toekomst van Max Verstappen nog altijd onderwerp van speculatie is.

Bearman rijdt momenteel voor Haas en maakt deel uit van de Ferrari-opleiding, maar zou openstaan voor een overstap naar de Red Bull-familie. Daarbij ligt een directe promotie naar het hoofdteam niet voor de hand. Racing Bulls moet de eerste stap worden in een mogelijk traject richting Red Bull Racing.

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Racing Bulls als opstap naar Red Bull

Volgens de berichtgeving wil Red Bull Bearman eerst onderbrengen bij Racing Bulls. De Brit kan daar ervaring opdoen binnen de organisatie, waarna hij op termijn zou kunnen doorstromen naar het team uit Milton Keynes.

Die werkwijze past binnen de filosofie van Red Bull, dat al jarenlang jonge talenten via Racing Bulls klaarstoomt voor een zitje bij het hoofdteam. Eerder bewandelden onder anderen Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Yuki Tsunoda dezelfde route.

Bearman heeft weinig perspectief bij Ferrari

Bearman zou zelf positief tegenover een overstap naar de Red Bull-familie staan. De Brit beseft dat zijn kansen op een toekomstig racezitje bij Ferrari momenteel beperkt zijn, waardoor een nieuw avontuur een aantrekkelijk alternatief kan worden.

Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton beschikt Ferrari immers over een sterke line-up, waardoor de deur naar een racezitje voorlopig gesloten lijkt. Red Bull ziet in Bearman daarom een interessante langetermijnoptie, terwijl de Haas-coureur zelf open zou staan voor een route via Racing Bulls om uiteindelijk de stap naar het topteam te kunnen maken.

Na 2025 werd Bearman nog genoemd als opvolger van Hamilton die een dramatisch eerste seizoen kende bij Ferrari. Echter zijn de kaarten in 2026 anders geschud, in het nadeel van de Haas-coureur. De Scuderia verlengde met Leclerc terwijl teambaas Frédéric Vasseur eveneens bevestigde dat ook de zevenvoudig wereldkampioen bij het legendarische team blijft. 

 

 

Adenauer Forst

Posts: 1.253

Wat mij betreft ruilen ze hem voor Verstappen. Verstappen naar Ferrari. Dan kan Hamilton nog een paar jaar naar Haas😄

  • 5
  • 3 aug 2026 - 17:42
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Oliver Bearman Racing Bulls Red Bull Racing Haas

Reacties (4)

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  • Adenauer Forst

    Posts: 1.253

    Wat mij betreft ruilen ze hem voor Verstappen. Verstappen naar Ferrari. Dan kan Hamilton nog een paar jaar naar Haas😄

    • + 5
    • 3 aug 2026 - 17:42
  • HarryLam

    Posts: 5.633

    "Volgens de berichtgeving"....welke dan ??

    • + 3
    • 3 aug 2026 - 19:07
  • Larry Perkins

    Posts: 66.862

    "Volgens recente berichten..."
    "Volgens de berichtgeving..."

    Nou is het zomerstop en is silly season (de periode waarin teams en coureurs zelf naar buiten treden met transfernieuws in officiële persberichten) nog steeds niet begonnen. De media worden er stapelgek van, alle nep-analisten, ‘kenners’ en kornuiten zijn al tien, twintig of zelfs dertig keer langs geweest om hun steeds wisselende plasje erover te doen en nu is het zelfs niet meer mogelijk om bronnen te verzinnen, dus wordt die zomaar weggelaten. Hun hele verdienmodel dreigt als een kaartenhuis in elkaar te storten. Paniek, paniek… Crisis!
    De oplossing is om de volgende keer de naam Mr. Thick Thumb als oorsprong van het nieuws erbij te plaatsen, dat valt de eencellige meute hier toch niet op en is op de wepseit @LP-aujourd'hui ook een doorslaand succes…

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 20:42
    • Need5Speed

      Posts: 4.213

      Tja, wanneer de Bull gaat Racen dan is de kans groot dat the sh!t hits the fan. En welke naam gaat er duidelijkheid in brengen? Mijn naam is Haas.

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 23:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Racing Bulls
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