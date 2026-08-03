Oliver Bearman staat nadrukkelijk op de radar van Red Bull. Volgens recente berichten ziet de Oostenrijkse renstal in de jonge Brit een interessante kandidaat voor de toekomst, zeker nu de toekomst van Max Verstappen nog altijd onderwerp van speculatie is.

Bearman rijdt momenteel voor Haas en maakt deel uit van de Ferrari-opleiding, maar zou openstaan voor een overstap naar de Red Bull-familie. Daarbij ligt een directe promotie naar het hoofdteam niet voor de hand. Racing Bulls moet de eerste stap worden in een mogelijk traject richting Red Bull Racing.

Racing Bulls als opstap naar Red Bull

Volgens de berichtgeving wil Red Bull Bearman eerst onderbrengen bij Racing Bulls. De Brit kan daar ervaring opdoen binnen de organisatie, waarna hij op termijn zou kunnen doorstromen naar het team uit Milton Keynes.

Die werkwijze past binnen de filosofie van Red Bull, dat al jarenlang jonge talenten via Racing Bulls klaarstoomt voor een zitje bij het hoofdteam. Eerder bewandelden onder anderen Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Max Verstappen en Yuki Tsunoda dezelfde route.

Bearman heeft weinig perspectief bij Ferrari

Bearman zou zelf positief tegenover een overstap naar de Red Bull-familie staan. De Brit beseft dat zijn kansen op een toekomstig racezitje bij Ferrari momenteel beperkt zijn, waardoor een nieuw avontuur een aantrekkelijk alternatief kan worden.

Met Charles Leclerc en Lewis Hamilton beschikt Ferrari immers over een sterke line-up, waardoor de deur naar een racezitje voorlopig gesloten lijkt. Red Bull ziet in Bearman daarom een interessante langetermijnoptie, terwijl de Haas-coureur zelf open zou staan voor een route via Racing Bulls om uiteindelijk de stap naar het topteam te kunnen maken.

Na 2025 werd Bearman nog genoemd als opvolger van Hamilton die een dramatisch eerste seizoen kende bij Ferrari. Echter zijn de kaarten in 2026 anders geschud, in het nadeel van de Haas-coureur. De Scuderia verlengde met Leclerc terwijl teambaas Frédéric Vasseur eveneens bevestigde dat ook de zevenvoudig wereldkampioen bij het legendarische team blijft.