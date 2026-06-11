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'Rol Ocon in Formule 1 lijkt uitgespeeld: Ferrari-talent Câmara naar Haas'

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'Rol Ocon in Formule 1 lijkt uitgespeeld: Ferrari-talent Câmara naar Haas'

Rafael Câmara lijkt steeds dichter bij een debuut in de Formule 1 te komen. Binnen Ferrari groeit het vertrouwen dat het Braziliaanse toptalent al volgend seizoen klaar is voor de overstap naar de koningsklasse. Die ontwikkeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor Esteban Ocon, die momenteel voor Haas rijdt en zijn zitje mogelijk onder druk ziet komen te staan.

Câmara maakt dit seizoen grote indruk in de Formule 2 en wordt door Ferrari beschouwd als een van de meest veelbelovende talenten uit de eigen opleiding. Daardoor wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar een route richting de Formule 1.

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Ferrari overtuigd van kwaliteiten van Câmara

De Ferrari Driver Academy heeft de ontwikkeling van Câmara de voorbije jaren van dichtbij gevolgd. Zijn prestaties hebben intern zoveel indruk gemaakt dat Ferrari ervan overtuigd zou zijn dat de Braziliaan klaar is voor de volgende stap.

Volgens geluiden uit de paddock ziet Ferrari in Câmara een toekomstige Formule 1-coureur die al op korte termijn zijn kans verdient. Daardoor wordt gekeken naar de teams binnen de Ferrari-familie waar een plaats beschikbaar zou kunnen komen.

Een van die teams is Haas, dat al jarenlang nauw samenwerkt met Ferrari en regelmatig coureurs uit het opleidingsprogramma een kans geeft.

Ocon plots kwetsbaar bij Haas

Voor Ocon kan de opmars van Câmara slecht nieuws betekenen. De Fransman stapte in 2025 over naar Haas, maar ziet nu hoe een veelbelovend Ferrari-talent nadrukkelijk aan de deur klopt.

Mocht Ferrari daadwerkelijk aandringen op een Formule 1-zitje voor Câmara, dan lijkt een plaats bij Haas de meest logische optie. Daardoor zou net Ocon weleens het grootste slachtoffer kunnen worden van de promotieplannen van de Scuderia.

Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, groeit het geloof binnen Ferrari dat Câmara klaar is voor het hoogste niveau. Dat maakt de situatie van Ocon bij Haas plots een stuk minder comfortabel, terwijl de Braziliaan steeds dichter bij zijn Formule 1-droom komt.

Larry Perkins

Posts: 65.694

Geloof het pas als de komst van Câmara is vastgelegd op camera...

  • 3
  • 11 jun 2026 - 19:45
F1 Nieuws Formule 1 F1 Esteban Ocon Haas

Reacties (28)

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  • Larry Perkins

    Posts: 65.694

    Geloof het pas als de komst van Câmara is vastgelegd op camera...

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 19:45
    • schwantz34

      Posts: 42.156

      Of Ocon het haasje is (of niet) krijgen we volgend seizoen allemaal te zien op camara!

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 22:45
    • snailer

      Posts: 33.350

      Voor Ocon wordt het Camera Ocobscura

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 22:57
  • Kampsie

    Posts: 1.682

    Ferrari is erop tegen dat 1 eigenaar 2 teams heeft. Maar wil wel beslissen wie er bij Haas rijdt, hypocriet. Ook denk ik dat Toyota inmiddels ook wat te zeggen heeft en dat Yuki naar Haas gaat.

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 19:48
    • StevenQ

      Posts: 10.527

      Yuki is een Honda coureur, geen Toyota coureur

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 19:52
    • Kampsie

      Posts: 1.682

      Yuki is vrij van Honda

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 20:15
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      ................. en Toyota wil een Japanse coureur in de F1.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 20:37
    • Kampsie

      Posts: 1.682

      En Pietje en ik zijn fan da Yuki fanclub!😁

      • + 2
      • 11 jun 2026 - 20:46
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      Sterker nog: Wij ZIJN de eigenaren van de Yuki fanclub! 😁<- ff gepikt.

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 20:56
    • Larry Perkins

      Posts: 65.694

      Yuki heeft twee keer zoveel fans als 'Miss T-bone Move'...

      • + 2
      • 11 jun 2026 - 21:01
    • snailer

      Posts: 33.350

      Tsunoda heeft 1 erg sterke race gereden in hoeveel jaar? 4? 5?

      Helaas voor hem werd het door strategische keuzes. Hij werd naar binnengehaald terwijl hij in Brazilie 2024 voor (toevallig) Ocon en Leclerc reed. Even later werd het een rode vlag. Iedereen die niet naar binnen was kon wisselen zonder tijdverlies en zo kwam Ocon op kop te liggen. Na de finish was het P2 voor Ocon. Dat had zeker Tsunoda kunnen zijn die in een langzamere auto strak Ocon en Leclerc achter zich wist te houden.

      Voor de rest.... Kan me niets herinneren van hem. Reed wel sterke race snelheid relatief gezien.

      Mag toch hopen dat Tusunoda verder klaar is met F1.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 23:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      "Mag toch hopen dat Tusunoda verder klaar is met F1."

      Vlug, ga je mond spoelen!

      Yuki reed goed bij AlphaTauri/RBVCARB, maar die hadden een vreselijk slechte strategist. Haalde hem op de meest ongunstige momenten naar binnen waardoor hij in verkeer en achter langzamere rijders terecht kwam. Heeft vaak excuses gekregen, maar daar koop je niets voor. Hij verdient het gewoon om in de F1 te rijden.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 23:14
    • snailer

      Posts: 33.350

      Heeft amper iets laten zien. Alleen af en toe goede race pace. Nooit een opwindende race inpositieve zin en maakt veel en veel te veel contact met andere rijders.

      ALs jij dat goed vintd, dan vind ik wat anders. Namelijk dat je nogal oogkleppen op hebt.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 00:22
  • powered by bye

    Posts: 517

    Misschien kan die naar Cadillac die slimme of die slomme vervangen

    • + 2
    • 11 jun 2026 - 20:06
  • Babs

    Posts: 273

    We zullen Ocon missen als kiespijn. Naar kereltje. In geniepigheid alleen overtroffen door Russell.

    • + 3
    • 11 jun 2026 - 20:09
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      We? Spreek voor jezelf. Ocon is veel aardiger dan dat hij overkomt.

      Zo ook afgelopen weekend weer. Staat hij gezellig te ouwehoe.ren met een stel coureurs, ziet hij Stroll weer eens alleen staan en loopt er meteen naar toe om een praatje te maken, terwijl de anderen hem links laten liggen.

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 21:00
    • Larry Perkins

      Posts: 65.694

      Ocon en Stroll zijn al heel lang bevriend.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 21:02
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      Klopt, maar hij is de enige die met hem praat. Ocon doet ook veel aan liefdadigheidswerk waar hij niet mee in de publiciteit komt.
      Hij is gewoon heel vriendelijk, maar dat lachje van hem wekt veel irritatie bij velen.
      Max kan trouwens heel goed opschieten met Ocon, maar iedereen heeft steeds nog die duw van Max aan Ocon op zijn netvlies staan. Had hij verdiend, maar om daar nou iemands hele persoonlijkheid aan op te hangen?!
      Grow up!

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 21:10
    • dutchiceman

      Posts: 5.633

      Ik zou Ocon missen. Ik vind hem prima gast en hoort opzich in de F1 thuis.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 22:45
    • Kampsie

      Posts: 1.682

      Niks mis met Ocon, in zijn puber jaren was het een vervelend mannetje, net als leclerc en Max. Nu is het gewoon een aardige jongen.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 22:52
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      Weet je wie een naar en geniepig mannetje was @Babs? Gasly!! Pikte altijd iedereens meisje af. Ocon was goed bevriend met Gasly, maar Gasly
      probeerde ook Ocon zijn meisje te verleiden. Zelfs meerdere keren achter
      zijn rug om! Toen Ocon er achter kwam en er iets van zei was de vriendschap over. Bah, naar ventje.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 23:23
    • Vallie

      Posts: 491

      Het zou eeuwig zonde zijn als Ocon uit de F1 verdwijnt. Ik zou hem graag een keer in een goede auto zien.

      • + 1
      • 11 jun 2026 - 23:28
  • Beemerdude

    Posts: 8.443

    Tsja, krijg je als je zo lovend bent over Hamilton en Verstappen express negeert….😂😂

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 20:30
  • Bertrand Gachot

    Posts: 816

    Ik heb alle races tot nu toe gekeken van de f2 (vanwege mijn interesse in Herta), Camara heeft zeker veel talent, maar is een ongeleid projectiel. Ik snap de f2 is om te leren, maar dit bij deze jongen vraag ik me af of hij ze wel allemaal in het kratje heeft.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 20:39
    • Pietje Bell

      Posts: 35.276

      Precies wat ik dacht toen ik dit artikel las. Echt een ongeleid projectiel.

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 21:01
    • TylaHunter

      Posts: 10.744

      Geen echte journalist zou Camara in de auto plaatsen van een Haas, behalve voor een verplichte FP1.

      Vind het F2 veld dit seizoen zeer matig. Tsolov met de meeste potentie... maar het lijkt chaos of een overwinning... Daar zet je Lawson en Lindblad niet mee onder druk. Mini is constant. blijft uit de chaos... maar vind hem niet indrukwekkend qua snelheid. Maar het F2 veld is nu een beetje uit de stratencircuits weg dus even wachten hoe de normalere banen uitpakken qua verhouding.

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 22:26
    • snailer

      Posts: 33.350

      Nu is het zo dat niet een Journaille hem in die auto plaatst. Als het gebeurt, dan de TeamHaas.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 00:24
  • De Vogel is Geland

    Posts: 933

    Dit is geweldig nieuws!

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 00:04

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Bahrein
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Jeddah Street Circuit
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Verenigde Staten van Amerika
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
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Coureursprofiel

FR Esteban Ocon 31
  • Team Haas F1
  • Punten 487
  • Podiums 4
  • Grand Prix 186
  • Land FR
  • Geb. datum 17 sep 1996 (29)
  • Geb. plaats Évreux, FR
  • Gewicht 66 kg
  • Lengte 1,86 m
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Haas
Haas
  • comments 72.099 reacties op Haas
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