Rafael Câmara lijkt steeds dichter bij een debuut in de Formule 1 te komen. Binnen Ferrari groeit het vertrouwen dat het Braziliaanse toptalent al volgend seizoen klaar is voor de overstap naar de koningsklasse. Die ontwikkeling kan verstrekkende gevolgen hebben voor Esteban Ocon, die momenteel voor Haas rijdt en zijn zitje mogelijk onder druk ziet komen te staan.

Câmara maakt dit seizoen grote indruk in de Formule 2 en wordt door Ferrari beschouwd als een van de meest veelbelovende talenten uit de eigen opleiding. Daardoor wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar een route richting de Formule 1.

Ferrari overtuigd van kwaliteiten van Câmara

De Ferrari Driver Academy heeft de ontwikkeling van Câmara de voorbije jaren van dichtbij gevolgd. Zijn prestaties hebben intern zoveel indruk gemaakt dat Ferrari ervan overtuigd zou zijn dat de Braziliaan klaar is voor de volgende stap.

Volgens geluiden uit de paddock ziet Ferrari in Câmara een toekomstige Formule 1-coureur die al op korte termijn zijn kans verdient. Daardoor wordt gekeken naar de teams binnen de Ferrari-familie waar een plaats beschikbaar zou kunnen komen.

Een van die teams is Haas, dat al jarenlang nauw samenwerkt met Ferrari en regelmatig coureurs uit het opleidingsprogramma een kans geeft.

Ocon plots kwetsbaar bij Haas

Voor Ocon kan de opmars van Câmara slecht nieuws betekenen. De Fransman stapte in 2025 over naar Haas, maar ziet nu hoe een veelbelovend Ferrari-talent nadrukkelijk aan de deur klopt.

Mocht Ferrari daadwerkelijk aandringen op een Formule 1-zitje voor Câmara, dan lijkt een plaats bij Haas de meest logische optie. Daardoor zou net Ocon weleens het grootste slachtoffer kunnen worden van de promotieplannen van de Scuderia.

Hoewel er nog geen definitieve beslissing is genomen, groeit het geloof binnen Ferrari dat Câmara klaar is voor het hoogste niveau. Dat maakt de situatie van Ocon bij Haas plots een stuk minder comfortabel, terwijl de Braziliaan steeds dichter bij zijn Formule 1-droom komt.