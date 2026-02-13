user icon
icon

Alonso steunt Verstappen en kraakt nieuwe F1-wagens

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alonso steunt Verstappen en kraakt nieuwe F1-wagens

Max Verstappen maakte er eerder deze week geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De Nederlander haalde keihard uit, en heeft nu een medestander gevonden in Fernando Alonso. Ook de Spaanse tweevoudig wereldkampioen is kritisch.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat vormt voor iedereen een uitdaging. Voor de coureurs is er veel veranderd, want het gevoel in de auto is niet hetzelfde als in de afgelopen jaren. Het is allemaal veel complexer geworden, en dat valt niet even goed bij iedereen. Vooral Verstappen was opvallend kritisch toen hij zich op donderdag uitsprak tegenover de verzamelde media in Bahrein.

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

'Slecht nieuws voor Verstappen: Red Bull Ford-motor loopt tegen serieuze problemen aan'

4 feb

Verstappen omschreef de nieuwe Formule 1-wagens als een soort Formule E op steroïden, en dat was niet het enige kritiekpuntje. Hij was niet bepaald blij met de manier waarop de coureurs nu om moeten gaan met het sparen van energie. Het waren felle woorden van de Red Bull-coureur, die ook hardop twijfelde aan zijn toekomst in de sport.

Steun voor Verstappen

Niet elke coureur was het eens met Verstappen, maar Fernando Alonso geeft hem een staande ovatie. Ook de Spaanse tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin was fel in gesprek met de internationale media: "Ik begrijp de woorden van Max wel, want als coureur wil je het verschil kunnen maken in de bochten, en wil je vijf kilometer per uur harder gaan, maar nu hangt het allemaal af van hoeveel energie je nog over hebt op het volgende rechte stuk."

Wat is het grote verschil met Verstappen?

Verder stelt Alonso wel dat het een andere situatie is voor Verstappen dan voor de rest. De Spanjaard gaat verder met zijn verhaal: "Maar goed, dit is wel de Formule 1 en het is ook altijd zo geweest. Nu hebben we het over de energie, maar in de afgelopen twee jaar toen Max alle races won, ging het om de downforce. Hij kon met 280 kilometer per uur de bochten aanvallen, terwijl wij dat maar met 250 kilometer per uur konden doen, omdat we veel minder downforce hadden."

Erwinnaar

Posts: 5.468

Alonso heeft alle recht van spreken, die heeft al zoveel specificaties kunnen rijden en vergelijken.

  • 2
  • 13 feb 2026 - 17:04
Foto's F1 Test Bahrain, 13 februari 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.469

    Alonso heeft alle recht van spreken, die heeft al zoveel specificaties kunnen rijden en vergelijken.

    • + 2
    • 13 feb 2026 - 17:04
  • Larry Perkins

    Posts: 62.952

    Gijs van Lennep heeft zijn helm, stofbril en handschoenen al een tijdje naast de telefoon liggen in afwachting van een oproep, maar nou zit de oude baas er toch over te denken om de hele handel weer op zolder op te bergen...

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 18:43
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.134

    Ik denk dat F1 twee rijders hebben die los van enig gevoel van politiek hun eigen mening vormen en die ook uitspreken, en waar het grootste deel van de fans zich ook in kunnen vinden altijd..

    En die twee rijders hebben zich nu uitgesproken.

    Hoop dat F1 inmiddels al heel erg druk bezig is met het V8/V10 KERS - Bio brandstof verhaal voor 2030...

    • + 1
    • 13 feb 2026 - 19:15
    • Erwinnaar

      Posts: 5.469

      Inderdaad. Voor het vermaak hoeft het toch niet altijd te matchen met politiek of milieu etc.

      Vermaak en entertainment, de 'wauw' factor en gevoel iets bijzonders te hebben gezien, geluid, snelheid, geur, maakte het voor mij exclusief (destijds) en iets om over te verhalen.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 19:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar