Max Verstappen maakte er eerder deze week geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. De Nederlander haalde keihard uit, en heeft nu een medestander gevonden in Fernando Alonso. Ook de Spaanse tweevoudig wereldkampioen is kritisch.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat vormt voor iedereen een uitdaging. Voor de coureurs is er veel veranderd, want het gevoel in de auto is niet hetzelfde als in de afgelopen jaren. Het is allemaal veel complexer geworden, en dat valt niet even goed bij iedereen. Vooral Verstappen was opvallend kritisch toen hij zich op donderdag uitsprak tegenover de verzamelde media in Bahrein.

Verstappen omschreef de nieuwe Formule 1-wagens als een soort Formule E op steroïden, en dat was niet het enige kritiekpuntje. Hij was niet bepaald blij met de manier waarop de coureurs nu om moeten gaan met het sparen van energie. Het waren felle woorden van de Red Bull-coureur, die ook hardop twijfelde aan zijn toekomst in de sport.

Steun voor Verstappen

Niet elke coureur was het eens met Verstappen, maar Fernando Alonso geeft hem een staande ovatie. Ook de Spaanse tweevoudig wereldkampioen van Aston Martin was fel in gesprek met de internationale media: "Ik begrijp de woorden van Max wel, want als coureur wil je het verschil kunnen maken in de bochten, en wil je vijf kilometer per uur harder gaan, maar nu hangt het allemaal af van hoeveel energie je nog over hebt op het volgende rechte stuk."

Wat is het grote verschil met Verstappen?

Verder stelt Alonso wel dat het een andere situatie is voor Verstappen dan voor de rest. De Spanjaard gaat verder met zijn verhaal: "Maar goed, dit is wel de Formule 1 en het is ook altijd zo geweest. Nu hebben we het over de energie, maar in de afgelopen twee jaar toen Max alle races won, ging het om de downforce. Hij kon met 280 kilometer per uur de bochten aanvallen, terwijl wij dat maar met 250 kilometer per uur konden doen, omdat we veel minder downforce hadden."