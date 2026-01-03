Lance Stroll is nog niet onverdeeld enthousiast over de ingrijpende regelwijzigingen in de Formule 1, die komend seizoen plaats gaan nemen. De Aston Martin-coureur noemt de aankomende auto’s ‘een beetje triest’ als het gaat om de pure rijbeleving.

Vanaf dit seizoen gaat het roer volledig om in de koningsklasse. De ground effect-aerodynamica, die de afgelopen vier jaar bepalend was, verdwijnt en maakt plaats voor een nieuwe generatie bolides. De krachtbronnen leveren straks drie keer zoveel elektrisch vermogen en dankzij actieve aerodynamica – met beweegbare voor- en achtervleugels – schieten de topsnelheden omhoog. Daar staat tegenover dat de downforce met zo’n dertig procent afneemt, wat resulteert in aanzienlijk lagere bochtsnelheden.

Stroll wordt niet warm van nieuwe reglementen

Stroll was nauw betrokken bij de ontwikkeling van de AMR26, maar verwacht dat de meningen in het rijdersveld grotendeels overeenkomen. Het managen van de batterij weegt volgens de Canadees minder zwaar dan het maximale pushen met veel grip en downforce. Tegelijkertijd plaatst hij een kanttekening. Mocht Aston Martin in Melbourne meteen de toon zetten, dan zal de kritiek snel verstommen.

Ook Fernando Alonso ziet dat de grotere rol van energiemanagement tot verrassende races kan leiden. Toch spreekt de tweevoudig wereldkampioen zijn voorkeur uit voor pure snelheid boven tactische spitsvondigheden. Als voorbeeld haalde hij Qatar aan, waar hij ondanks een tekort aan pace toch concurrenten achter zich wist te houden door slim te rijden.

Stroll vindt nieuwe reglementen 'een beetje triest'

“Het is toch een beetje triest dat we richting de vierhonderd kilometer per uur gaan op het rechte stuk en vervolgens met halve snelheid door de bochten moeten,” aldus Stroll tegenover diverse media. “Energiemanagement is nu eenmaal minder opwindend dan voluit rijden met veel downforce. Maar als we in Melbourne supersnel zijn en iedereen alleen maar in onze spiegels ziet, dan voelt het ineens als een heerlijke auto. Alles is relatief.”