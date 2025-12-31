user icon
Alonso doet het weer en schaft nieuw racemonster aan

Alonso doet het weer en schaft nieuw racemonster aan

Fernando Alonso maakte in de laatste weken van het jaar veel indruk met een aantal van zijn exclusieve bolides. Zijn garage in zijn woonplaats Monaco puilt inmiddels uit, want de Spanjaard heeft weer een nieuwe auto in ontvangst mogen nemen.

Alonso rijdt al flink wat jaren in de Formule 1, en heeft dan ook een flinke verzameling auto's opgebouwd. In zijn woonplaats Monaco wordt hij, net als zijn mede-coureurs, regelmatig gespot achter het stuur van exclusieve, zeldzame en dure auto's. In de laatste week van het jaar maakte hij het echter wel heel erg bont, toen hij rondreed in een tweetal extreem zeldzame bolides.

Rond de kerstdagen werd Alonso gespot terwijl hij door Monaco reed in een Mercedes-Benz CLK GTR. Het gaat om één van de zeldzaamste Mercedessen die er is, en er hangt een prijskaartje van zo'n tien miljoen euro aan deze auto. In de dagen daarna poseerde Alonso trots voor zijn Aston Martin Valiant, een exclusieve sportwagen waar er ook maar weinig van zijn gemaakt.

Nieuw speeltje

Alonso is vermoedelijk de eigenaar van een groot aantal exclusieve auto's, en daar is er nu eentje bijgekomen. De lokale Aston Martin-dealer in Monaco deelt namelijk dat Alonso een nieuwe wagen in ontvangst heeft mogen nemen. Op de foto's is te zien hoe Alonso glimlachend poseert voor een nieuwe zwarte Aston Martin DBX S.

Auto van de zaak?

Het is nog maar de vraag hoeveel Alonso voor de auto heeft moeten betalen, want de Spanjaard staat onder contract bij het team. Het is echter niet duidelijk of het hier gaat om een nogal dure auto van de zaak. Aan de Aston Martin DBX S hangt een prijskaartje van ruim 210.000 pond.

Het gaat om een krachtige SUV met zo'n 727 pk, die wordt geleverd door een 4.0-liter twin-turbo V8. Voor Alonso is het nieuw speelgoed, al is het niet de verwachting dat hij er hard mee zal gaan rijden.

Reacties (2)

  • Rimmer

    Posts: 13.098

    Gewoon onderdeel van het zijn van AM coureur.
    Zo’n domme DBX S laat het hart van Fernando niet meer sneller kloppen hoor.
    Hij rijdt er gratis in tot zijn verbintenis bij AM stopt of AM hem weer een andere geeft en deze levert hij dan gewoon weer in. Deze wordt voor grof geld weer doorverkocht want “van Fernando Alonso” geweest.
    Vaak is zelfs contractueel bepaald dat de rijder privé met een auto van het merk moet rijden. Zo komen de Alpine coureurs nog altijd met een Alpine naar het circuit en de Ferrari rijders met een Ferrari.
    Sjors komt uiteraard met een Benz en Max rijdt nooit maar stapt vanaf zijn jet altijd in een VIP taxi.

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 15:30
  • Klus

    Posts: 2.396

    Fijn dat er de moeite genomen is om pond naar euro om te rekenen. Kan chatgpt dat niet?

    • + 0
    • 31 dec 2025 - 16:13

