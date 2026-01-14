user icon
Volgt Aston Martin Ferrari? 'Ook Honda loopt niet op schema voor 2026'

Volgt Aston Martin Ferrari? 'Ook Honda loopt niet op schema voor 2026'

Aston Martin kijkt met spanning uit naar het Formule 1-seizoen van 2026. Honda, dat volgend jaar de krachtbron levert aan het team uit Silverstone, heeft namelijk toegegeven dat de ontwikkeling van de nieuwe power unit niet volledig volgens plan verloopt.

Met de eerste testweken in aantocht is het nog onzeker waar Honda precies staat ten opzichte van de concurrentie. De Japanse fabrikant werkt hard aan prestaties en betrouwbaarheid, maar erkent dat het ontwikkelproces allesbehalve vlekkeloos verloopt. Fernando Alonso en Lance Stroll moeten zich dus zorgen maken.

Honda erkent problemen in ontwikkeling

Koji Watanabe, president van Honda Racing Corporation, is open over de situatie. De nieuwe motorreglementen zorgen voor de nodige hoofdbrekens. “We moeten eerlijk zijn: niet alles loopt zoals gehoopt. Er zijn meerdere onderdelen waar we tegenaan lopen,” aldus Watanabe. Volgens hem gaat het echter niet om onoverkomelijke problemen. “Het zijn uitdagingen die we kunnen oplossen, niets dat ons volledig terugwerpt.”

Tegelijkertijd moet Honda rekening houden met de ambities van Aston Martin. Het team wil een auto bouwen die volledig aansluit bij de filosofie van Adrian Newey. “Aston Martin wil een chassis ontwikkelen dat past bij Neweys visie. Voor ons betekent dat dat we moeten kijken hoe de aandrijflijn daarin optimaal geïntegreerd kan worden,” legt Watanabe uit.

Concurrentiestrijd blijft onduidelijk

Hoe Honda zich verhoudt tot de andere motorleveranciers is voorlopig nog gissen. Mercedes wordt in de paddock vaak als favoriet genoemd, maar zekerheid is er pas zodra alle teams meters hebben gemaakt op de baan. “We weten simpelweg niet waar de andere fabrikanten precies staan,” zegt Watanabe. “Dat maakt het lastig om te bepalen hoe dicht we bij onze eigen doelstellingen zitten.”

De Japanner benadrukt dat tijd een cruciale factor blijft. “We hebben eigenlijk meer ontwikkeltijd nodig,” klinkt het eerlijk. Honda boekt vooruitgang door stap voor stap verbeteringen door te voeren en te evalueren. “Sommige updates leveren direct winst op, andere pakken onverwacht minder goed uit. Het is een grillig proces, maar daar hoort deze fase nu eenmaal bij.”

  • Joeppp

    Posts: 8.232

    Goh, heb ik zoiets niet eerder gehoord bij Honda toe ze bij Mclaren weer terugkwamen?

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:04
  • Larry Perkins

    Posts: 62.534

    "Ook Honda loopt niet op schema voor 2026."

    Als ze het schema aanpassen is het probleem opgelost...

    (ik denk graag in oplossingen)

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:10
  • Beri

    Posts: 6.798

    Iedereen loopt achter

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:21
  • StevenQ

    Posts: 10.013

    We gaan het binnenkort op de baan wel zien, dit soort berichten over welk team dan ook zijn maar giswerk

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 16:23

