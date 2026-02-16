user icon
Sky Sports ziet hoop voor Aston Martin: "Newey gaat dit oplossen"

Sky Sports ziet hoop voor Aston Martin: "Newey gaat dit oplossen"

De samenwerking tussen Aston Martin en topontwerper Adrian Newey moest het begin worden van een nieuw tijdperk, maar voorlopig blijft de droomstart uit. Volgens Lance Stroll bedraagt de achterstand op de concurrentie zelfs 4,5 seconde, een zorgwekkend signaal in aanloop naar het seizoen.

Toch klinkt er ook optimisme. Sky Sports-commentator David Croft gelooft dat de magie van Newey uiteindelijk het verschil kan maken. Ondanks een moeizame voorbereiding en technische problemen verwacht hij dat Aston Martin zich in de loop van het seizoen terug in de strijd kan knokken.

Aston Martin was vier maanden te laat

Croft legt bij Sky Sports uit dat Newey zelf heeft toegegeven te laat te zijn begonnen aan de nieuwe wagen: "Hij geeft zelf toe dat hij vier maanden te laat was met het ontwerpen van de auto voor dit jaar en dat ze daar een beetje onder hebben geleden, omdat de windtunnel niet meteen operationeel was en ze nu een inhaalslag moeten maken."

Ondanks veel speculatie dat Aston Martin misschien wel de snelste wagen van 2026 zou kunnen zijn gelooft Croft daar helemaal niets van: "Verwacht dus niet dat Aston Martin meteen de snelste auto van Australië zal zijn. Dat is volgens mij een hoop die jullie allemaal kunnen koesteren, maar een onrealistische hoop, gezien wat het team voorspelt voor 2026. Maar in een ontwikkelingsrace voor dit seizoen, houd deze auto het hele jaar door in de gaten en kijk hoe Adrian Newey zijn magie probeert uit te oefenen."

Niet alles is verkeerd aan de wagen

Toch ziet Croft ook wat hoogtepunten aan de wagen, zoals het design: "Ik vind de auto er spectaculair uitzien. Ik heb begrepen dat hij een beetje zwaar is en dat de motor wat vermogen tekort komt. Maar zodra ze een paar bugs hebben verholpen en het gewicht een beetje hebben verminderd, denk ik dat Aston Martin in vorm zal komen."

Anthony Davidson zei vervolgens: "Honda heeft het in het verleden al eens gedaan en ik ben er zeker van dat ze het opnieuw zullen doen. Het is nu, naar alle waarschijnlijkheid, een gloednieuw team van mensen dat aan die krachtbron heeft gewerkt." Croft reageerde daarop met: "Nou, ze zijn allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen toen ze zich terugtrokken, voordat ze vervolgens zeiden: 'O nee, we blijven erbij', en eigenlijk hebben we niemand meer over."

F1 Nieuws Adrian Newey Aston Martin

  • M@ximumOverdrive

    Posts: 7.167

    Ja een groot deel van de bepalende Honda mensen is naar RBPT vertrokken nadat Honda aan had gegeven te vertrekken uit de Formule 1.

    Nu zullen ze bij Honda even op de blaren moeten gaan zitten

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 14:33
  • jd2000

    Posts: 7.591

    Als het echt 4 a 5 seconden is, dan is het een dikke fail van Newey en dat wordt dan dit seizoen ook niet opgelost. Hopelijk valt het mee.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 15:24
  • StevenQ

    Posts: 10.197

    Het kan natuurlijk ook zo'n ramp worden als de MP4-18, maar nu kunnen ze niet de auto van vorig jaar gebruiken

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 15:59
  • Joeppp

    Posts: 8.290

    Ik vind het nog steeds jammer naar dit pattjepeerteam is gegaan en niet naar Ferrari of Williams. Aston Martin zal nooit wat worden met de familie Stroll. Ze zijn goed in geld uitgeven maar ze snappen de essentie iet van de autosport en dat is dat alles en iedereen moet samenwerken. Als je dan Stroll junior in de auto zet degradeer je het complete personeelsbestand die er alleen maar zitten om elke maand een diksalaris te ontvangen maar zonder teamspirit, eergevoel en winnaarsmentaliteit.

    • + 1
    • 16 feb 2026 - 16:08

