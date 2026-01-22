Het raceteam van Max Verstappen heeft een opvallende auto in de uitverkoop gezet. De Aston Martin waarmee Verstappen.com Racing in 2025 reed is namelijk te koop gezet, en het is de verwachting dat deze bolide een aardig bedrag gaat opbrengen.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van GT3- en enduranceracen. Hij droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, terwijl ook de 24 uur van Le Mans hoog op zijn verlanglijstje staat. Verstappen maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife, en won direct bij zijn debuut in de GT3-klasse. Hij bestuurde een Ferrari in de Groene Hel, terwijl zijn team in de GT World Challenge Europe reed met een Aston Martin.

Verstappens coureurs Chris Lulham, Thierry Vermeulen en Harry King waren succesvol, en de Aston Martin won de 24 uur van Spa in de Goldcup. Verstappen werkte zelf ook een aantal testdagen af in de Aston Martin, maar zijn team zal aankomend seizoen niet langer rijden met deze bolide. Verstappen Racing heeft een deal gesloten met Mercedes, en ze zullen in het komend seizoen exclusief gebruik gaan maken van deze wagens. Verstappen voerde de auto al aan de tand tijdens tests in Estoril en Portimão.

Wat gaat er gebeuren met de Aston Martin?

De Aston Martin Vantage GT3 Evo waarmee Verstappens team vorig jaar reed, is nu op de markt verschenen. Verstappens partner 2 Seas Motorsport heeft de auto in de verkoop gezet, en ze hebben een ronkende advertentie gedeeld: "De auto is op het hoogste professionele niveau ingezet en won in 2025 het Gold Cup-kampioenschap. Het onderhoud is strikt uitgevoerd volgens de servicestandaarden van Prodrive, met alle geldende technische updates. De auto is nooit betrokken geweest bij ongevallen."

Volgens de advertentie heeft de auto 'slechts' 22.398 kilometer afgelegd, en is de motor ook nog in goede staat. De prijs is op aanvraag, maar een vergelijkbare Aston Martin wordt elders aangeboden voor een vraagprijs van 485.000 euro.