Speciale Aston Martin van Verstappen in de verkoop

Het raceteam van Max Verstappen heeft een opvallende auto in de uitverkoop gezet. De Aston Martin waarmee Verstappen.com Racing in 2025 reed is namelijk te koop gezet, en het is de verwachting dat deze bolide een aardig bedrag gaat opbrengen.

Het is geen geheim dat Verstappen een groot fan is van GT3- en enduranceracen. Hij droomt van een deelname aan de 24 uur van de Nürburgring, terwijl ook de 24 uur van Le Mans hoog op zijn verlanglijstje staat. Verstappen maakte vorig jaar zijn debuut op de Nürburgring Nordschleife, en won direct bij zijn debuut in de GT3-klasse. Hij bestuurde een Ferrari in de Groene Hel, terwijl zijn team in de GT World Challenge Europe reed met een Aston Martin.

Deal met Mercedes

Verstappens coureurs Chris Lulham, Thierry Vermeulen en Harry King waren succesvol, en de Aston Martin won de 24 uur van Spa in de Goldcup. Verstappen werkte zelf ook een aantal testdagen af in de Aston Martin, maar zijn team zal aankomend seizoen niet langer rijden met deze bolide. Verstappen Racing heeft een deal gesloten met Mercedes, en ze zullen in het komend seizoen exclusief gebruik gaan maken van deze wagens. Verstappen voerde de auto al aan de tand tijdens tests in Estoril en Portimão.

Wat gaat er gebeuren met de Aston Martin?

De Aston Martin Vantage GT3 Evo waarmee Verstappens team vorig jaar reed, is nu op de markt verschenen. Verstappens partner 2 Seas Motorsport heeft de auto in de verkoop gezet, en ze hebben een ronkende advertentie gedeeld: "De auto is op het hoogste professionele niveau ingezet en won in 2025 het Gold Cup-kampioenschap. Het onderhoud is strikt uitgevoerd volgens de servicestandaarden van Prodrive, met alle geldende technische updates. De auto is nooit betrokken geweest bij ongevallen."

Volgens de advertentie heeft de auto 'slechts' 22.398 kilometer afgelegd, en is de motor ook nog in goede staat. De prijs is op aanvraag, maar een vergelijkbare Aston Martin wordt elders aangeboden voor een vraagprijs van 485.000 euro.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

