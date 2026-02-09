Andy Cowell zal later dit jaar definitief afscheid nemen van Aston Martin. De Britse ingenieur vertrekt niet vanwege sportieve tegenvallers, maar als gevolg van een interne functiewijziging die de onderlinge verhoudingen binnen het team onder druk heeft gezet.

Cowell stond in 2025 aan het roer als CEO en teamleider, maar zag zijn invloed de afgelopen maanden afnemen nadat Adrian Newey de leiding binnen het Formule 1-team uit Silverstone naar zich toetrok.

Rolverschuiving leidt tot breuk

Volgens PlanetF1.com zal Cowell in juni 2026 officieel vertrekken bij Aston Martin. Bronnen melden dat hij zich steeds minder kon vinden in de manier waarop zijn rol binnen het team werd ingevuld, nadat Newey zichzelf eind 2025 had benoemd tot teamleider.

De bekende ontwerper is niet alleen technisch partner, maar ook minderheidsaandeelhouder van het team van Lawrence Stroll. Die positie gaf Newey extra gewicht bij interne besluitvorming, iets wat de machtsverhoudingen binnen Aston Martin zichtbaar veranderde.

Cowell werd na de herstructurering aangesteld als chief strategy officer, een rol die door insiders wordt gezien als een stap terug. Die verschuiving zou de relatie tussen Cowell en het team hebben doen bekoelen, amper een jaar na zijn terugkeer in de sport.

Spanningen achter de schermen

Hoewel Cowell recent nog samen met Stroll aanwezig was bij de Honda-motorpresentatie in Tokio en de teampresentatie voor 2026 in Saoedi-Arabië, wijzen signalen erop dat het afscheid niet geruisloos verloopt.

De Brit bouwde eerder een imposante reputatie op bij Mercedes, waar hij als managing director in Brixworth twintig jaar lang verantwoordelijk was voor de dominante hybride krachtbronnen. Eind 2020 stapte hij uit de Formule 1, om halverwege 2024 alsnog terug te keren na verregaande investeringen van Stroll in Aston Martin.

Kort na Cowells komst haalde Stroll opnieuw een zwaargewicht binnen: Newey nam een aandelenbelang en werd technisch directeur. Zijn indrukwekkende palmares – met twaalf constructeurstitels en veertien wereldtitels bij de coureurs – gaf hem een haast onaantastbare status binnen het team.

Bronnen melden dat Cowell en Newey fundamenteel verschilden van inzicht, zowel op technisch vlak als over de leiderschapsstructuur. Aston Martin liet in een verklaring weten dat Cowells expertise voortaan beter benut zou worden binnen de samenwerkingen met Honda, Aramco en Valvoline, maar achter de schermen bleek die oplossing niet houdbaar,” zo klinkt het.