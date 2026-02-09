user icon
'Volgende kopstuk bij Aston Martin vertrekt: spanningen nemen toe onder Newey'

'Volgende kopstuk bij Aston Martin vertrekt: spanningen nemen toe onder Newey'

Andy Cowell zal later dit jaar definitief afscheid nemen van Aston Martin. De Britse ingenieur vertrekt niet vanwege sportieve tegenvallers, maar als gevolg van een interne functiewijziging die de onderlinge verhoudingen binnen het team onder druk heeft gezet.

Cowell stond in 2025 aan het roer als CEO en teamleider, maar zag zijn invloed de afgelopen maanden afnemen nadat Adrian Newey de leiding binnen het Formule 1-team uit Silverstone naar zich toetrok.

Rolverschuiving leidt tot breuk

Volgens PlanetF1.com zal Cowell in juni 2026 officieel vertrekken bij Aston Martin. Bronnen melden dat hij zich steeds minder kon vinden in de manier waarop zijn rol binnen het team werd ingevuld, nadat Newey zichzelf eind 2025 had benoemd tot teamleider.

De bekende ontwerper is niet alleen technisch partner, maar ook minderheidsaandeelhouder van het team van Lawrence Stroll. Die positie gaf Newey extra gewicht bij interne besluitvorming, iets wat de machtsverhoudingen binnen Aston Martin zichtbaar veranderde.

Cowell werd na de herstructurering aangesteld als chief strategy officer, een rol die door insiders wordt gezien als een stap terug. Die verschuiving zou de relatie tussen Cowell en het team hebben doen bekoelen, amper een jaar na zijn terugkeer in de sport.

Spanningen achter de schermen

Hoewel Cowell recent nog samen met Stroll aanwezig was bij de Honda-motorpresentatie in Tokio en de teampresentatie voor 2026 in Saoedi-Arabië, wijzen signalen erop dat het afscheid niet geruisloos verloopt.

De Brit bouwde eerder een imposante reputatie op bij Mercedes, waar hij als managing director in Brixworth twintig jaar lang verantwoordelijk was voor de dominante hybride krachtbronnen. Eind 2020 stapte hij uit de Formule 1, om halverwege 2024 alsnog terug te keren na verregaande investeringen van Stroll in Aston Martin.

Kort na Cowells komst haalde Stroll opnieuw een zwaargewicht binnen: Newey nam een aandelenbelang en werd technisch directeur. Zijn indrukwekkende palmares – met twaalf constructeurstitels en veertien wereldtitels bij de coureurs – gaf hem een haast onaantastbare status binnen het team.

Bronnen melden dat Cowell en Newey fundamenteel verschilden van inzicht, zowel op technisch vlak als over de leiderschapsstructuur. Aston Martin liet in een verklaring weten dat Cowells expertise voortaan beter benut zou worden binnen de samenwerkingen met Honda, Aramco en Valvoline, maar achter de schermen bleek die oplossing niet houdbaar,” zo klinkt het.

StevenQ

Posts: 10.180

Newey is een prima ontwerper maar heeft geen ervaring als teambaas, een beetje zoals niet elke goede voetballer ook een goede trainer is.

  • 7
  • 9 feb 2026 - 19:18
Reacties (10)

  • shakedown

    Posts: 1.623

    Helemaal goed. Geef newey alle verantwoordelijkheid. Zet hem op nummer 1 zoals Horner of wolff dat ook zijn.

    Echt een duidelijk beeld wie nu de leiding heeft en heerst ik denk dat Aston Martin dat goed kan gebruiken. Ik vind het een goede ontwikkeling.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 19:03
    • NicoS

      Posts: 20.091

      Dat moet allemaal nog maar blijken of dat helemaal goed is…….

      • + 3
      • 9 feb 2026 - 19:07
    • shakedown

      Posts: 1.623

      Uiteraard. Maar dan is het duidelijk hoe de zaken ervoor staat. Er is duidelijk 1 man verantwoordelijk. En die kun je dan ook aansprakelijk maken. Presteert newey niet? Prima dan gaat ie eruit. Het geeft een hoop duidelijkheid en

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 19:15
    • StevenQ

      Posts: 10.180

      Newey is een prima ontwerper maar heeft geen ervaring als teambaas, een beetje zoals niet elke goede voetballer ook een goede trainer is.

      • + 7
      • 9 feb 2026 - 19:18
    • snailer

      Posts: 31.691

      Het ia al heel lang bekend dat Newey geen autoriteit boven zich duldt. Als hij er is, moet de rest buigen voor zijn wil. Is altijd zo geweest. Gebeurt dat niet, dan gaat hij weg. Is tot nu bij al zijn F1 teams gebeerd. Hij werd op enig manier gelimiteerd en vervolgens vertrok hij.

      Ik denk dat niet alle medewerkers wilden buigen. Het werd dus exit.

      • + 2
      • 9 feb 2026 - 19:23
    • Erwinnaar

      Posts: 5.457

      Suggestief stuk, volgens insiders en bronnen.

      Ook suggestief:

      Vermoedelijk is Newey een geniale autist of asperger en kan die maar moeilijk met tegengeluid of andere invalshoeken omgaan want is zo gelijk van zijn gelijk en kunde dat het door zou kunnen slaan in het gedrag naar anderen.

      Doet hij nog steeds op tekentafels auto's ontwerpen.........?

      • + 1
      • 9 feb 2026 - 19:37
    • Need5Speed

      Posts: 3.518

      Newey heeft juist een heel duidelijk beeld van hoe een goed functionerende organisatie eruit hoort te zien en een van de redenen dat hij weg is gegaan bij McLaren is dat hij zag dat de door Whitmarsh ingezette managementstructuur niet werkte.

      Bij Red Bull kwam hij een aantal mensen tegen die hem gingen vertellen hoe er gewerkt moest worden want "bij Jaguar doen we het zo". Die stonden snel op straat.

      Newey is het liefste bezig met het ontwerpen van hele snelle F1 wagens maar als het nodig is om het bedrijf anders te gaan managen dan gaat hij daar vol voor.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 19:39
    • snailer

      Posts: 31.691

      "Newey heeft juist een heel duidelijk beeld van hoe een goed functionerende organisatie eruit hoort te zien"

      Dat is inderdaad ook 1 van zijn extreem sterke punten. Nu hij echt F1 team baas is weet ik niet of hij er nog tijd voor heeft, maar hij coachete ook interactie tussen afdelingen.

      Hoe dan ook een veelzijdig man Dat hij briljant is weet ik niet. En Asperge? Hij heeft toch ook wel aangetoond veel empathie te bezitten. Hij luistert naar zijn vrouw waar het haar welzijn betreft. Nu weet ik ook wel dat sommigen met autisme wel degelijk gedrag kunnen vertonen die wijst op empathie. 1 van de twee waar ik vrijwilliger bij bent toont dat regelmatig. Maar het is toch zeer moeilijk vaak om er aan te denken.
      Daarbij is mensen laten samenwerken op de juiste manier niet eenvoudig zonder empathie. Zonder dat zou het al snel regeren met harde hand zijn. En dat werkt op de lange termijn niet. Tenzij je een heel politiekorps achter je hebt dat met harde hand handhaaft.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 20:59
    • snailer

      Posts: 31.691

      Dat hij briljant is weet ik niet.... Dit had zonder niet gemoten. WIlde eigenlijk zeggen dat ik wat asperge betreft niet weet.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 21:01
  • Tony

    Posts: 1.564

    Tijd om Christijan Albers te bellen.

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 19:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Adrian Newey -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 26 dec 1958 (67)
  • Geb. plaats Stratford-upon-Avon, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
