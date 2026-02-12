user icon
icon

Stroll haalt uit naar Russell: "Coureurs moeten niet zeuren"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Stroll haalt uit naar Russell: "Coureurs moeten niet zeuren"

Aston Martin-coureur Lance Stroll is tot nu toe tevreden met de nieuwe regels van de Formule 1, maar merkt dat lang niet iedereen fan is van de nieuwe reglementen. Volgens de Canadees moeten die coureurs niet zeuren, want zolang ze dominant zijn, zijn ze niet meer te horen. 

Een van de coureurs die niet tevreden is over de nieuwe reglementen is George Russell, die zegt dat het soms nodig is om terug te schakelen op de rechte stukken om de batterij op te laden. Stroll vindt dit allemaal niet zo heel vreemd. 

Meer over Lance Stroll <b> Officieel: </b> Aston Martin lanceert als laatste de nieuwe auto voor 2026

Officieel: Aston Martin lanceert als laatste de nieuwe auto voor 2026

9 feb
 Doorslag voor Aston Martin: Stroll eindelijk de baan op in Barcelona

Doorslag voor Aston Martin: Stroll eindelijk de baan op in Barcelona

29 jan

'Coureurs moeten niet zeiken'

Lance Stroll valt zelf geen fan te noemen, maar vindt het gezeik van sommige andere coureurs overdreven, zo laat hij weten aan de internationale media. "Ik zeg het al langer: wat mij betreft zouden atmosferische motoren met synthetische brandstoffen mooi zijn geweest, maar ik maak de regels niet, ik bestuur alleen de auto's", zo laat Stroll zelf weten. 

George Russell is ontevreden over de regels, maar Stroll is van mening dat het allemaal wel meevalt: "Ik weet zeker dat George, als hij straks in Australië met dertig seconden voorsprong wint in zijn Mercedes, zich niet al te druk zal maken over terugschakelen op de rechte stukken en lift and coast. Misschien verandert hij dan van mening."

Racen is veranderd

Volgens Stroll is het racen enorm veranderd in de afgelopen jaren: "Helaas is de autosport steeds meer die kant opgegaan, met onder andere batterijvermogen. In de tien jaar dat ik meedraai, gaat het zelfs in races al om brandstofmanagement, bandenmanagement - je rijdt gewoon niet meer constant voluit."

"Zelfs met de huidige banden, en ook in veel kwalificatieronden onder bepaalde omstandigheden, ga je niet volledig op de limiet. Ik zou graag in een F1-tijdperk rijden zoals vroeger, met pitstops om bij te tanken, lichte auto's en goede banden, waarin je altijd voluit gaat. Maar helaas is dat nu niet de realiteit. Maar goed, wie er in Australië op pole staat, zal er waarschijnlijk niet om malen", stelt Stroll.

The Wolf

Posts: 65

Ben het eens met Lance. Jammer dat men voor de F1, waar beleving en emotie meeweegt, geen uitzondering maakt en zich toelegt op atmosferische motoren met (bijna) CO₂-neutrale brandstoffen, zou m.i. prima te verdedigen zijn.. Maar helaas blijven de verder gaan op deze weg, en dat terwijl volledi... [Lees verder]

  • 3
  • 12 feb 2026 - 09:28
Foto's F1 Test Bahrain, 11 februari 2026
F1 Nieuws Lance Stroll George Russell Aston Martin Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.642

    Wauw. Ik ben het voor deze keer 100% eens met Stroll. En dat gebeurd niet vaak...

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 09:19
  • The Wolf

    Posts: 65

    Ben het eens met Lance. Jammer dat men voor de F1, waar beleving en emotie meeweegt, geen uitzondering maakt en zich toelegt op atmosferische motoren met (bijna) CO₂-neutrale brandstoffen, zou m.i. prima te verdedigen zijn.. Maar helaas blijven de verder gaan op deze weg, en dat terwijl volledig elektrisch nooit haalbaar gaat zijn, dat zou de doodsteek voor F1 zijn. Het emotieloze bulk vervoer gaat straks allemaal EV worden, geen twijfel. Echter de Duitse lobby bij EU zorgt voor uitzonderingspositie voor het topsegment, zeg maar de AMG's, de BMW M series e.d. die onverkoopbaar worden als ze geheel elektrisch zijn. Emotie en beleving speelt mee, F1 ligt ook geheel in die lijn.

    • + 3
    • 12 feb 2026 - 09:28
  • HermanInDeZon

    Posts: 613

    Dus ... Stroll zegt dat Russell niet mag zeuren om hem vervolgens 100% gelijk te geven dat het de verkeerde kant op gaat?

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 09:28
    • The Wolf

      Posts: 65

      ach Lance is een beetje opstandig aan het worden, chagrijnig dat hij van paps weer een heel seizoen verplicht moet racen

      • + 1
      • 12 feb 2026 - 09:40
  • jd2000

    Posts: 7.578

    Die Lance, helemaal mee eens. Hij kan beter praten dan racen.

    • + 0
    • 12 feb 2026 - 11:58

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

CA Lance Stroll 18
Lance Stroll
  • Land Canada
  • Geb. datum 29 okt 1998 (27)
  • Geb. plaats Montreal, Canada
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar