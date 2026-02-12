Aston Martin-coureur Lance Stroll is tot nu toe tevreden met de nieuwe regels van de Formule 1, maar merkt dat lang niet iedereen fan is van de nieuwe reglementen. Volgens de Canadees moeten die coureurs niet zeuren, want zolang ze dominant zijn, zijn ze niet meer te horen.

Een van de coureurs die niet tevreden is over de nieuwe reglementen is George Russell, die zegt dat het soms nodig is om terug te schakelen op de rechte stukken om de batterij op te laden. Stroll vindt dit allemaal niet zo heel vreemd.

'Coureurs moeten niet zeiken'

Lance Stroll valt zelf geen fan te noemen, maar vindt het gezeik van sommige andere coureurs overdreven, zo laat hij weten aan de internationale media. "Ik zeg het al langer: wat mij betreft zouden atmosferische motoren met synthetische brandstoffen mooi zijn geweest, maar ik maak de regels niet, ik bestuur alleen de auto's", zo laat Stroll zelf weten.

George Russell is ontevreden over de regels, maar Stroll is van mening dat het allemaal wel meevalt: "Ik weet zeker dat George, als hij straks in Australië met dertig seconden voorsprong wint in zijn Mercedes, zich niet al te druk zal maken over terugschakelen op de rechte stukken en lift and coast. Misschien verandert hij dan van mening."

Racen is veranderd

Volgens Stroll is het racen enorm veranderd in de afgelopen jaren: "Helaas is de autosport steeds meer die kant opgegaan, met onder andere batterijvermogen. In de tien jaar dat ik meedraai, gaat het zelfs in races al om brandstofmanagement, bandenmanagement - je rijdt gewoon niet meer constant voluit."

"Zelfs met de huidige banden, en ook in veel kwalificatieronden onder bepaalde omstandigheden, ga je niet volledig op de limiet. Ik zou graag in een F1-tijdperk rijden zoals vroeger, met pitstops om bij te tanken, lichte auto's en goede banden, waarin je altijd voluit gaat. Maar helaas is dat nu niet de realiteit. Maar goed, wie er in Australië op pole staat, zal er waarschijnlijk niet om malen", stelt Stroll.