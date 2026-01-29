Damon Hill verwacht dat de Formule 1 na 2026 afscheid moet nemen van minimaal één grootheid. De wereldkampioen van 1996 denkt dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso alles op alles zetten om dit jaar nog één keer wereldkampioen te worden, maar dat een mislukking hen kan doen besluiten om te stoppen.

Volgens Hill is de situatie onvermijdelijk: uiteindelijk kan er maar één coureur de titel pakken. Lukt dat Hamilton of Alonso niet, dan ziet hij een vertrek uit de sport als een logisch gevolg. In de podcast The Undercut laat Hill weten dat hij zich hardop afvraagt of beide routiniers na 2026 überhaupt nog in de Formule 1 te zien zijn.

Motivatie staat onder druk

Hill schetst een somber beeld over het plezier bij beide coureurs. "Het lijkt alsof de echte vreugde is verdwenen", stelt hij. "Je vraagt je af of dit voor Lewis of Fernando het laatste seizoen is. Alles wijst erop dat dat zo zou kunnen zijn, tenzij Ferrari ineens met een topauto komt of Adrian Newey bij Aston Martin iets bijzonders weet neer te zetten voor Fernando."

Zonder een titel ligt een afscheid volgens Hill voor de hand. "Ze zijn allebei maar met één doel bezig: nog één keer kampioen worden. Als dat perspectief wegvalt, dan blijft er weinig over om voor door te gaan."

Vroegtijdig vertrek niet uitgesloten

Met name bij Hamilton ziet Hill een risico op een vroegtijdig afscheid. Mocht de Brit opnieuw tegen dezelfde problemen aanlopen als in de afgelopen seizoenen, dan sluit hij een voortijdige exit niet uit. "Als Lewis weer zo’n jaar krijgt als vorig seizoen of het jaar daarvoor, dan kan het zomaar zijn dat hij het seizoen niet eens afmaakt", aldus Hill.

Volgens de oud-kampioen draait het uiteindelijk om motivatie. "Eén van hen zal stoppen, simpelweg omdat ze niet allebei kunnen winnen. En als dat vuur eenmaal weg is, dan wordt het heel lastig om nog door te gaan. Bij Lewis zie ik dat punt sneller bereikt worden dan veel mensen denken."