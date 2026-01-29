user icon
Nadert het einde voor Hamilton en Alonso? "Ze kunnen niet allebei winnen"

Damon Hill verwacht dat de Formule 1 na 2026 afscheid moet nemen van minimaal één grootheid. De wereldkampioen van 1996 denkt dat Lewis Hamilton en Fernando Alonso alles op alles zetten om dit jaar nog één keer wereldkampioen te worden, maar dat een mislukking hen kan doen besluiten om te stoppen.

Volgens Hill is de situatie onvermijdelijk: uiteindelijk kan er maar één coureur de titel pakken. Lukt dat Hamilton of Alonso niet, dan ziet hij een vertrek uit de sport als een logisch gevolg. In de podcast The Undercut laat Hill weten dat hij zich hardop afvraagt of beide routiniers na 2026 überhaupt nog in de Formule 1 te zien zijn.

Motivatie staat onder druk

Hill schetst een somber beeld over het plezier bij beide coureurs. "Het lijkt alsof de echte vreugde is verdwenen", stelt hij. "Je vraagt je af of dit voor Lewis of Fernando het laatste seizoen is. Alles wijst erop dat dat zo zou kunnen zijn, tenzij Ferrari ineens met een topauto komt of Adrian Newey bij Aston Martin iets bijzonders weet neer te zetten voor Fernando."

Zonder een titel ligt een afscheid volgens Hill voor de hand. "Ze zijn allebei maar met één doel bezig: nog één keer kampioen worden. Als dat perspectief wegvalt, dan blijft er weinig over om voor door te gaan."

Vroegtijdig vertrek niet uitgesloten

Met name bij Hamilton ziet Hill een risico op een vroegtijdig afscheid. Mocht de Brit opnieuw tegen dezelfde problemen aanlopen als in de afgelopen seizoenen, dan sluit hij een voortijdige exit niet uit. "Als Lewis weer zo’n jaar krijgt als vorig seizoen of het jaar daarvoor, dan kan het zomaar zijn dat hij het seizoen niet eens afmaakt", aldus Hill.

Volgens de oud-kampioen draait het uiteindelijk om motivatie. "Eén van hen zal stoppen, simpelweg omdat ze niet allebei kunnen winnen. En als dat vuur eenmaal weg is, dan wordt het heel lastig om nog door te gaan. Bij Lewis zie ik dat punt sneller bereikt worden dan veel mensen denken."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

