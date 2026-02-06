user icon
Driestrijd tussen Verstappen, Russell en Alonso? "Je kan Aston Martin niet negeren"

Driestrijd tussen Verstappen, Russell en Alonso? "Je kan Aston Martin niet negeren"

George Russell schuift Aston Martin naar voren als dé mogelijke uitdager van de gevestigde orde in 2026. De Mercedes-coureur ziet dat de puzzelstukjes in Silverstone op hun plek beginnen te vallen, met Adrian Newey en Honda als doorslaggevende factoren.

Volgens Russell staat de Formule 1 aan de vooravond van een mogelijke machtsverschuiving. Jarenlang waren Mercedes, Ferrari, Red Bull en recent ook McLaren vrijwel onaantastbaar. De cijfers spreken boekdelen: sinds de Hongaarse Grand Prix van 2021, gewonnen door Esteban Ocon namens Alpine, ging geen enkele zege meer naar een ‘buitenstaander’.

Reglementswijzigingen openen deur

De nieuwe technische regels gooien de pikorde echter volledig open. De auto’s zijn ingrijpend veranderd en dat maakt 2026 tot een groot vraagteken. Aston Martin Racing wordt daarbij nadrukkelijk genoemd. De Britse renstal eindigde vorig seizoen nog als zevende, maar haalt met Adrian Newey een absolute zwaargewicht binnen. De ontwerper tekende eerder voor titelwinnende auto’s bij Williams, McLaren en Red Bull en moet nu het verschil maken in groen tenue.

Daar blijft het niet bij. Aston Martin beschikt over een ultramoderne fabriek met een gloednieuwe windtunnel, heeft Honda als exclusieve motorpartner en kan rekenen op de ervaring van tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso. Op papier klopt het plaatje, al waarschuwt Russell dat succes niet vanzelf komt.

Russell tempert verwachtingen

“Voor de sport zou het fantastisch zijn als meerdere teams en coureurs om de titel strijden”, stelt Russell. “Op dit moment lijken Red Bull, McLaren, Ferrari en wijzelf dicht bij elkaar te zitten. Maar je kunt niet om Aston Martin heen. Wat Adrian daar heeft neergezet oogt spectaculair en Honda heeft bij Red Bull al laten zien hoe sterk ze kunnen zijn. Dat potentieel is er absoluut.”

Tegelijkertijd plaatst de Brit een kanttekening. “Een opvallend ontwerp betekent niet automatisch dat je ook de snelste bent”, benadrukt Russell. “Het is geen wedstrijd om de mooiste auto. Uiteindelijk telt maar één ding: wie het hardst gaat. Dat zien we pas echt in Melbourne. Die auto wordt het referentiepunt voor iedereen.”

Reacties (2)

Login om te reageren
  • mario

    Posts: 15.060

    "Je kan Aston Martin niet negeren"

    Kan best hoor... Ik negeer Aston Martin al jaren... 😎😎

    • + 0
    • 6 feb 2026 - 17:05
    • markos

      Posts: 957

      McLaren wordt wel genegeerd?

      • + 0
      • 6 feb 2026 - 17:45

