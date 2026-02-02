user icon
Alonso grijnst na eerste meters met door Newey ontworpen Aston Martin

Fernando Alonso maakte vorige week zijn eerste meters met de nieuwe AMR26 van Aston Martin. De Spanjaard kwam pas op de laatste dag van de testweek in actie, maar dat maakte zijn terugkeer in de Formule 1-auto niet minder bijzonder. Alle aandacht ging namelijk uit naar één man: Adrian Newey.

Voor het eerst in zijn indrukwekkende carrière bestuurt Alonso een bolide die is ontworpen door een van de meest succesvolle ontwerpers uit de Formule 1-geschiedenis. Dat zorgt niet alleen voor hoge verwachtingen, maar ook voor een merkbare energie binnen het team van Aston Martin.

Alonso kijkt uit naar nieuw seizoen

Alonso keek uit naar het moment om terug te keren in een F1-auto, zo legt hij uit bij F1 TV: "Ik had er zeker zin in om na de winter weer in de auto te zitten. Voor ons was het de eerste echte dag. Ik weet dat sommige teams begin januari filmdagen hebben gehouden als shakedowns en daarna nog de hele week hier in Barcelona hadden, maar voor ons was het echt de allereerste dag."

De tweevoudig wereldkampioen is dan ook erg tevreden over de wagen tot nu toe. "Meer dan zestig ronden en de auto reageert goed, dus de eerste dag is achter de rug en er volgen er nog meer", zo laat Alonso weten aan de aanwezige media op het circuit van Barcelona. 

'Newey brengt motivatie mee'

 Alonso kijkt dan ook uit om met de nieuwe Aston Martin, die door Adrian Newey is ontworpen te gaan rijden. "Ik denk dat iedereen supergemotiveerd is als we Newey in de garage zien terwijl hij alle details regelt." Newey is sinds dit jaar ook teambaas. Hij mag zich nu gaan bewijzen bij het team als leider.

Newey is dan ook een belangrijk figuur binnen het team. "Ik zie alle monteurs, hun gezichten, iedereen kijkt naar hem – in een poging iets op te vangen wat hij misschien over de auto heeft gezegd of wat hij wil verbeteren. Hij leert ons altijd iets", zo laat Alonso weten. 

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

