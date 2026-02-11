user icon
Alonso pleit voor duidelijkheid na controversiële motor-'truc' van Mercedes

Alonso pleit voor duidelijkheid na controversiële motor-'truc' van Mercedes

De FIA wil vóór de seizoensstart duidelijkheid scheppen over de veelbesproken ‘motorentruc’ van Mercedes. Terwijl meerdere fabrikanten zich roeren, kijkt Aston Martin het van een afstandje aan. Fernando Alonso rekent op een snelle en heldere beslissing van de autosportbond.

De discussie draait om vermeende manieren waarop Mercedes extra performance uit de krachtbron weet te halen bij hogere temperaturen. Naar verluidt zal het team uit Brackley, qua compressie, 18:1 lopen in plaats van de toegestane 16:1. Meerdere teams zouden hier tegen willen optrekken, tot grote woede van teambaas Toto Wolff. Volgens de FIA wordt er achter de schermen hard gewerkt aan een oplossing, zodat alle teams onder dezelfde voorwaarden aan het nieuwe seizoen kunnen beginnen.

FIA werkt aan oplossing

De intentie is duidelijk: vóór de eerste race moet er helderheid zijn. Alonso volgt het dossier vooral via de buitenkant. “We krijgen het vooral mee via de media”, aldus de Spanjaard tegenover Sky Sports. “Maar we vertrouwen op de FIA. Welke beslissing er ook komt, die zullen we accepteren. Het belangrijkste is dat iedereen met dezelfde regels kan beginnen.”

Alonso tempert focus bij Aston Martin

Vooral Ferrari, Honda en Audi zouden zich hebben gestoord aan de vermeende vondst van Mercedes, die de compressieverhouding zou hebben verhoogd voor extra performance. Mercedes-teambaas Toto Wolff beet inmiddels fel van zich af en benadrukte dat de krachtbron volledig binnen de regels is goedgekeurd door de FIA.

Alonso begrijpt de gevoeligheid van de zaak, maar plaatst ook kanttekeningen. “Het eerste jaar van nieuwe reglementen is enorm belangrijk”, stelt hij. “Je wilt niet dat één fabrikant meteen een voordeel opbouwt voor vier of vijf jaar. Daarom is duidelijkheid nodig.” Toch ligt de prioriteit volgens Alonso elders. “Wij hebben zelf nog genoeg werk. Tijdens de test in Barcelona reden we maar anderhalve dag. Onze eigen ontwikkeling staat voorop, al houden we het natuurlijk wel in de gaten.”

