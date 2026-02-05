user icon
Brown voert gesprekken met Alonso over McLaren-zitje

Brown voert gesprekken met Alonso over McLaren-zitje

Het team van McLaren is niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in onder meer de IndyCar. McLaren-CEO Zak Brown blijft groot dromen, en hoopt dat hij Fernando Alonso weer in één van zijn auto's kan laten rijden. Brown onthult dat hij gesprekken voert met Alonso over een nieuwe kans in de Indianapolis 500.

Het team van McLaren is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Ze zijn namelijk niet alleen actief in de Formule 1, maar ook in meerdere andere klassen. Zo zijn ze bezig met het opzetten van een Hypercar-programma voor het WEC, racen ze al met GT3's en hebben ze een uitgebreid programma in de IndyCar. In deze Amerikaanse raceklassen zetten ze drie coureurs in, terwijl ze nog een extra zitje gereserveerd hebben voor de iconische Indy 500.

Vorig jaar kreeg NASCAR-kampioen Kyle Larson de kans om zich via deze weg te bewijzen in de single seaters. Het sprookje eindigde met een klap in de muur, en McLaren geeft dit jaar IndyCar-legende Ryan Hunter-Reay de kans in deze vierde auto. Ze blijven echter groot dromen, en hopen Alonso in de toekomst te verleiden tot een comeback. De Spanjaard waagde al drie keer een poging op de Speedway, maar dat werd geen succes. Bij zijn eerste poging viel hij uit, terwijl hij zich bij de tweede poging niet eens wist te kwalificeren.

Waarom blijft Brown Alonso benaderen?

De Aston Martin-coureur focust zich nu nog op de Formule 1, maar Brown hoopt hem te kunnen overtuigen van een nieuw avontuur. Bij de opening van het McLaren Racing Center doet hij daar ook niet geheimzinnig over: "Wat Fernando betreft, dit is zijn laatste contractjaar in de Formule 1. Dat betekent nog niet dat hij stopt, maar ik praat er wel elke keer over wanneer ik hem zie. Ik denk dat we een auto hebben die de Indy 500 kan winnen en hij is zeker in staat om dat voor elkaar te krijgen."

'Dat was gewoon magisch'

Brown en Alonso waagden eerder al samen een poging op Indianapolis, en de Amerikaanse CEO wil dit avontuur een nieuwe kans geven: "Ik heb het heel erg leuk gevonden om met hem te racen. Hij genoot er ook van, vooral in dat eerste jaar. Dat was echt magisch. Ik zou het geweldig vinden om Fernando weer bij ons te zien in de Indy 500, en ik zal hem daar zeker over blijven benaderen."

Alonso in de Indy500. Man wat reed hij goed in zijn debuutjaar. Echt jammer dat de auto toen kapot ging. Anders had hij hem misschien wel gewonnen.

    Alonso in de Indy500. Man wat reed hij goed in zijn debuutjaar. Echt jammer dat de auto toen kapot ging. Anders had hij hem misschien wel gewonnen.

      Ja joh! Dat was echt geweldig om te zien hoe Alonso bezig was.... Totdat hij helaas stuk ging....

      @mario

      Zo, die bijdrage kan ook weer toegevoegd worden aan het mapje 'Pubergrapjes'

show sidebar