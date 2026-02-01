user icon
Aston Martin-kopstuk doet opmerkelijke onthulling over testweek

Aston Martin-kopstuk doet opmerkelijke onthulling over testweek

Aston Martin is dit seizoen bijna onherkenbaar ten opzichte van vorig jaar. Met een nieuwe motorpartner, een volledig vernieuwde technische structuur en grote reglementswijzigingen moest het team praktisch opnieuw beginnen. Het gevolg: Aston Martin kwam pas op donderdag voor het eerst de baan op tijdens de shakedown in Barcelona.

Het Britse team had vooraf al aangekondigd slechts twee van de drie toegestane testdagen te benutten. Volgens chief trackside engineer Mike Krack is dat geen teken van achterstand, maar juist het gevolg van een uitzonderlijke overgangsfase waarin Aston Martin zich momenteel bevindt.

Aston Martin zit in een unieke situatie

"We zitten duidelijk in een unieke situatie", zei chief trackside engineer Mike Krack tegen F1 TV.  "We verwelkomen Honda als nieuwe motorpartner. We hebben onze eerste eigen versnellingsbak in heel veel jaren gebouwd en dat combineren we met nieuwe chassis- én motorreglementen', Zo laat Krack weten.

"Je kunt zeggen dat het het slechtst denkbare of juist het best denkbare scenario is, maar het is in ieder geval een enorme verandering voor ons als team. We worden binnen deze nieuwe reglementen en fabrieksteam. En dan hebben we ook nog Adrian aan boord. Dat is ontzettend spannend. De Formule 1 wacht op niemand, dus je moet klaar zijn. We waren iets laat, maar we hebben deze test gehaald - en daar mogen we trots op zijn."

Samenwerken is belangrijk

Omdat Aston Martin nu met compleet nieuwe partners te werk gaat moeten ze opnieuw leren samenwerken: "Na zo’n lange samenwerking met een vorige partner moet je opnieuw leren samenwerken. Je leert elkaars namen, werkwijze, verwachtingen en verantwoordelijkheden kennen. Maar het was een goede start. We zagen al wat glimlachen over en weer. Ons doel is om deze periode te gebruiken om zo goed mogelijk te integreren en te leren samenwerken."

Tot nu toe loopt de samenwerking met het Japanse Honda goed, aldus Krack: "Honda bestaat uit racers. Ze staan open voor discussie, je kunt ze uitdagen - dat maakt het prettig werken. Ik kijk ernaar uit om deze samenwerking verder uit te bouwen."

Agostini

Posts: 137

En wat is nu opmerkelijk??

  • 2
  • 1 feb 2026 - 15:24
Reacties (3)

  • Agostini

    Posts: 137

    En wat is nu opmerkelijk??

    + 2
    1 feb 2026 - 15:24
    • Beamer

      Posts: 1.863

      dat Stroll jr. nog steeds in de auto zit

      + 2
      1 feb 2026 - 16:54
    • Rimmer

      Posts: 13.129

      Opmerkelijk is het feit dat ze te laat zijn en pas minimaal konden rondrijden maar dat ze dat feit an sich verkopen als iets goeds en positiefs. Heel leuk dat alles langzaam samenkomt en de goede kant opgaat maar het feit is dat je alweer testtijd hebt laten liggen in de allereerste week van het seizoen.

      + 0
      1 feb 2026 - 18:28

