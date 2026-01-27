Aston Martin lijkt er voorlopig nog niet goed voor te staan in de Formule 1. Als de geruchten kloppen heeft meesterontwerper en nieuwe teambaas, Adrian Newey, de auto nog niet op orde en ook Honda schijnt achter te lopen. Een hard gelach voor Fernando Alonso, die in hetzelfde vaarwater als in 2015 terecht lijkt te komen.

Aston Martin loopt naar verluidt achter op de concurrentie. Net als Williams, schijnt het Britse team te kampen met enorme gewichtsproblemen. Hierom kwamen Alonso en Lance Stroll tot dusver nog niet in actie te komen in Barcelona, waar het F1-circus is beland om de eerste testronden af te werken. "De intentie is om donderdag en vrijdag wel in actie te komen", zo luidde Aston Martin op sociale media.

Alonso beleeft déjà vu

Ook Honda schijnt volgens de geruchten zich nog niet te kunnen mengen in de nieuwe motorreglementen. Eerdaags liet Japanse merk al weten dat zij meedoen om de overwinningen mee te willen doen, maar dat de vorderingen met de verbrandingsmotor nog niet op schema lopen. Tegelijkertijd lijken Mercedes en ook Red Bull Racing - in samenwerking met Ford - wel die stappen te zetten.

Alonso zal wel iets in deze situatie herkennen, met name met Honda. In 2015 neemt de Spanjaard afscheid van Ferrari om bij McLaren - gedreven door een Honda-motor - wederom successen te boeken in de Formule 1. Maar dat liep uit op een drama. Alonso kwam geen enkele keer in de buurt van een overwinning en zag Honda na 2017 alweer vertrekken. Met de huidige ontwikkelingen, lijken Alonso en de Japanse motor de geschiedenis te herhalen.

Hard gelach voor Aston Martin

Voor Aston Martin en mede-eigenaar Lawrence Stroll zal het een hard gelach zijn dat de ontwikkelingen voorlopig nog niet op schema lopen. Het Britse team had juist met de komst van Alonso, Newey, het torenhoge budget en het oog op de nieuwe reglementen, de ambitie om hét dominante team te gaan worden in de koningsklasse van de autosport.

Na de eerste dag in Barcelona, lijkt het erop dat Mercedes en Red Bull Racing er het beste voor staan. Het Duitse merk wist de meeste ronden neer te zetten, terwijl Isack Hadjar de snelste tijd wist te klokken.