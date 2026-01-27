user icon
Alonso weer in de clinch met Honda: wordt Aston Martin het nieuwe McLaren?

Alonso weer in de clinch met Honda: wordt Aston Martin het nieuwe McLaren?

Aston Martin lijkt er voorlopig nog niet goed voor te staan in de Formule 1. Als de geruchten kloppen heeft meesterontwerper en nieuwe teambaas, Adrian Newey, de auto nog niet op orde en ook Honda schijnt achter te lopen. Een hard gelach voor Fernando Alonso, die in hetzelfde vaarwater als in 2015 terecht lijkt te komen. 

Aston Martin loopt naar verluidt achter op de concurrentie. Net als Williams, schijnt het Britse team te kampen met enorme gewichtsproblemen. Hierom kwamen Alonso en Lance Stroll tot dusver nog niet in actie te komen in Barcelona, waar het F1-circus is beland om de eerste testronden af te werken. "De intentie is om donderdag en vrijdag wel in actie te komen", zo luidde Aston Martin op sociale media. 

Alonso beleeft déjà vu 

Ook Honda schijnt volgens de geruchten zich nog niet te kunnen mengen in de nieuwe motorreglementen. Eerdaags liet Japanse merk al weten dat zij meedoen om de overwinningen mee te willen doen, maar dat de vorderingen met de verbrandingsmotor nog niet op schema lopen. Tegelijkertijd lijken Mercedes en ook Red Bull Racing - in samenwerking met Ford - wel die stappen te zetten.

Alonso zal wel iets in deze situatie herkennen, met name met Honda. In 2015 neemt de Spanjaard afscheid van Ferrari om bij McLaren - gedreven door een Honda-motor - wederom successen te boeken in de Formule 1. Maar dat liep uit op een drama. Alonso kwam geen enkele keer in de buurt van een overwinning en zag Honda na 2017 alweer vertrekken. Met de huidige ontwikkelingen, lijken Alonso en de Japanse motor de geschiedenis te herhalen.

Hard gelach voor Aston Martin

Voor Aston Martin en mede-eigenaar Lawrence Stroll zal het een hard gelach zijn dat de ontwikkelingen voorlopig nog niet op schema lopen. Het Britse team had juist met de komst van Alonso, Newey, het torenhoge budget en het oog op de nieuwe reglementen, de ambitie om hét dominante team te gaan worden in de koningsklasse van de autosport. 

Na de eerste dag in Barcelona, lijkt het erop dat Mercedes en Red Bull Racing er het beste voor staan. Het Duitse merk wist de meeste ronden neer te zetten, terwijl Isack Hadjar de snelste tijd wist te klokken. 

dutchiceman

Posts: 5.542

Nou lijkt me niet hè

  • 1
  • 27 jan 2026 - 15:33
Reacties (3)

  • Maximo

    Posts: 9.677

    Zowel HONDA als Ferrari zijn na de bekendmaking van het foefje met spoed aan de slag gegaan om het ook toe te passen en vandaar dat afgelopen weken er geruchten van stress rond de motoren bij Ferrari vandaan kwamen en nu HONDA ineens ook achterop loopt waar dat kort geleden nog niet het geval was.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 15:51
  • Astfgl

    Posts: 966

    Ik weet dat de schrijvers hier iets hebben met mensen die elkaar uitlachen, maar in de context van dit bericht is het toch echt een "hard gelag" voor Aston Martin.

    • + 0
    • 27 jan 2026 - 16:24

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

