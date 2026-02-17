Het team van Aston Martin staat in aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen veelvuldig in de spotlights. De Britse renstal heeft afgelopen winter een flinke metamorfose ondergaan, en werd voorafgaand aan de testdagen getipt als een outsider voor zeges. Inmiddels lijkt het erop dat ze flinke problemen hebben, en de versnellingsbak lijkt één van de hoofdpijndossiers te zijn.

Het team van Aston Martin geldt vanaf dit jaar als een echt fabrieksteam. In de afgelopen jaren heeft Lawrence Stroll veel geld in zijn team gestoken, en werd er een nieuwe campus gebouwd in Silverstone. Vanaf dit jaar rijden ze als enige team met nieuwe motoren van Honda, en dat zorgt ervoor dat de verwachtingen torenhoog zijn.

Honda beleefde in de afgelopen jaren successen met Red Bull, en de nieuwe AMR26 wordt ook gezien als een echte eyecatcher. Het is de eerste Aston Martin die is ontworpen door topontwerper Adrian Newey, die dit jaar tevens fungeert als teambaas. Door de komst van Honda en Newey zijn de verwachtingen hoog, maar tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zag de Aston Martin er nog niet stabiel uit. Ze kampten met de nodige problemen, en coureurs Lance Stroll en Fernando Alonso maakten zich zorgen.

Wat is er aan de hand?

Aston Martin reed in de afgelopen jaren met krachtbronnen van Mercedes, en gebruikte ook hun versnellingsbak. Vanaf dit jaar rijden ze met een eigen versnellingsbak, maar volgens de Spaanse krant Marca zijn er hier grote problemen ontstaan. Er wordt namelijk gesteld dat deze nieuwe versnellingsbak de rijstijl die coureurs gebruiken onder de nieuwe regels, niet aankan. Om hun batterij op te laden, moeten coureurs terugschakelen naar lage versnellingen, en dit lijkt problemen te veroorzaken bij Aston Martin.

Nieuwe versnellingsbak ontwikkelen?

Volgens Marca moet de motor constant op hoge toeren draaien om elektrische energie terug te winnen, maar kan de nieuwe versnellingsbak van Aston Martin dit niet aan. De krant omschrijft de versnellingsbak als 'kwetsbaar', en ziet nog een ander probleem. Marca stelt dat ze met experts hebben gesproken, en dat hieruit blijkt dat het ontwikkelen van een nieuwe versnellingsbak zes maanden kan duren. Als Aston Martin dit moet doen, dan lopen ze tegen een grote achterstand aan.

De nieuwe krachtbron van Honda fungeert volgens Marca ook nog niet optimaal. De krant meldt dat er trillingen ontstaan als het toerental omhoog gaat, en ook dit houdt mogelijk verband met de versnellingsbak.