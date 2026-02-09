Aston Martin heeft officieel de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De Britse renstal deed dat via de eigen kanalen en maakte daarmee de kleurstelling van de nieuwe bolide wereldkundig. De wagen waarmee Fernando Alonso en Lance Stroll aan het nieuwe jaar beginnen, is daarmee geen geheim meer.

De verwachtingen rond Aston Martin zijn hooggespannen. Het team uit Silverstone investeerde de afgelopen jaren fors en hoopt onder leiding van teambaas Adrian Newey definitief de stap naar voren te zetten. Met de intrede van de gloednieuwe reglementen in de koningsklasse is het echter nog maar de vraag of Aston Martin direct mee kan doen om de prijzen.

Eerste kilometers al afgewerkt

De AMR26, zoals de nieuwe auto van Aston Martin luistert, heeft inmiddels al de eerste meters afgelegd. Tijdens een shakedown in Barcelona, waar meerdere teams hun eerste kilometers maakten, kwamen ook Alonso en Stroll in actie. De sessie diende vooral om systemen te checken en data te verzamelen, al bleven kleine kinderziektes niet uit.

Tijdens de shakedown reed Aston Martin nog in een grotendeels donkere kleurstelling. Daarmee probeerde het team concurrenten zo min mogelijk prijs te geven over aerodynamische keuzes en details, zoals vaker gebeurt in deze fase van het seizoen. Inmiddels is de definitieve livery gepresenteerd.

Vast aan vertrouwde uitstraling

Net als in de voorgaande jaren blijft Aston Martin trouw aan de herkenbare groene kleuren. De Britse renstal kiest opnieuw voor een overwegend groene bolide, aangevuld met zwarte en limekleurige accenten. Daarmee wil het team zowel continuïteit als ambitie uitstralen richting het nieuwe tijdperk in de Formule 1.

Met de overstap naar Honda-motoren in het achterhoofd en de nieuwe reglementen die vanaf dit seizoen gelden, kijkt de paddock met extra interesse naar Aston Martin. Of Alonso en Stroll direct vooraan mee kunnen doen, moet nog blijken, maar dat de lat intern hoog ligt, staat buiten kijf.

Update: Aston Martin zakt door het ijs tijdens launch

Tijdens de launch in Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een behoorlijk slechte beurt gemaakt. Vanwege het feit dat de livestream - die overigens later begon dan de gecommuniceerde tijd van 20:00 uur Nederlandse tijd - op Youtube er continu uitschoot, was de stream nauwelijks te volgen en werd pas heel laat duidelijk hoe de AMR26 eruit kwam te zien. Later deed de stream het wel en werd de nieuwe auto alsnog gelanceerd.

Check hieronder de AMR26: