<b> Officieel: </b> Aston Martin lanceert als laatste de nieuwe auto voor 2026

Aston Martin heeft officieel de auto voor het komende Formule 1-seizoen gepresenteerd. De Britse renstal deed dat via de eigen kanalen en maakte daarmee de kleurstelling van de nieuwe bolide wereldkundig. De wagen waarmee Fernando Alonso en Lance Stroll aan het nieuwe jaar beginnen, is daarmee geen geheim meer.

De verwachtingen rond Aston Martin zijn hooggespannen. Het team uit Silverstone investeerde de afgelopen jaren fors en hoopt onder leiding van teambaas Adrian Newey definitief de stap naar voren te zetten. Met de intrede van de gloednieuwe reglementen in de koningsklasse is het echter nog maar de vraag of Aston Martin direct mee kan doen om de prijzen.

Eerste kilometers al afgewerkt

De AMR26, zoals de nieuwe auto van Aston Martin luistert, heeft inmiddels al de eerste meters afgelegd. Tijdens een shakedown in Barcelona, waar meerdere teams hun eerste kilometers maakten, kwamen ook Alonso en Stroll in actie. De sessie diende vooral om systemen te checken en data te verzamelen, al bleven kleine kinderziektes niet uit.

Tijdens de shakedown reed Aston Martin nog in een grotendeels donkere kleurstelling. Daarmee probeerde het team concurrenten zo min mogelijk prijs te geven over aerodynamische keuzes en details, zoals vaker gebeurt in deze fase van het seizoen. Inmiddels is de definitieve livery gepresenteerd.

Vast aan vertrouwde uitstraling

Net als in de voorgaande jaren blijft Aston Martin trouw aan de herkenbare groene kleuren. De Britse renstal kiest opnieuw voor een overwegend groene bolide, aangevuld met zwarte en limekleurige accenten. Daarmee wil het team zowel continuïteit als ambitie uitstralen richting het nieuwe tijdperk in de Formule 1.

Met de overstap naar Honda-motoren in het achterhoofd en de nieuwe reglementen die vanaf dit seizoen gelden, kijkt de paddock met extra interesse naar Aston Martin. Of Alonso en Stroll direct vooraan mee kunnen doen, moet nog blijken, maar dat de lat intern hoog ligt, staat buiten kijf.

Update: Aston Martin zakt door het ijs tijdens launch 

Tijdens de launch in Saoedi-Arabië, heeft Aston Martin een behoorlijk slechte beurt gemaakt. Vanwege het feit dat de livestream - die overigens later begon dan de gecommuniceerde tijd van 20:00 uur Nederlandse tijd - op Youtube er continu uitschoot, was de stream nauwelijks te volgen en werd pas heel laat duidelijk hoe de AMR26 eruit kwam te zien. Later deed de stream het wel en werd de nieuwe auto alsnog gelanceerd. 

Check hieronder de AMR26: 

Posts: 1.825

Alonso: "GP2-connection"

  • 1
  • 9 feb 2026 - 20:30
Reacties (6)

  Posts: 415

    Posts: 415

    Zelden zo'n slechte presentatie gezien waarbij alles misgaat en de stream er zo vaak uitklapt, opnieuw opgestart wordt en weer eruit klapt.

    En dan begonnen ze ook nog eens te laat. Kansloos en heel slecht voor een team dat een topteam wil zijn.

    • + 0
    9 feb 2026 - 20:30
    • Erwinnaar

      Posts: 5.457

      Allicht beter dan die tenenkrommende show vorig jaar in Londen....

      Van die zogenaamde presentaties moeten we gewoon niet veel verwachten. Het zijn niet meer de presentaties als destijds zoals Eddie Jordan ze deed of Benetton en Ferrari.

      Laat ze maar gewoon de auto op volgorde van de stand constructeurs het jaar ervoor uit de pit duwen op de avond voor de eerste testdag en dat is het dan. Klein showtje van een uur en wegwezen weer.

      • + 0
      9 feb 2026 - 20:37
  • Black Book

    Posts: 1.825

    Alonso: "GP2-connection"

    • + 1
    9 feb 2026 - 20:30
  • Starscreamer

    Posts: 1.403

    Ik vond juist een hele mooie presentatie met de "drama" muziek waar ik wel van hou. Maar ik schakelde precies in toen ze de auto lieten zien :)

    • + 0
    9 feb 2026 - 20:57
  • InfinityG35

    Posts: 1.331

    Zou toch wat wezen als die oude vos er nog een overwinning uit sleept. Zal afhangen van het Honda torretje.

    • + 0
    9 feb 2026 - 21:09
  • StevenQ

    Posts: 10.181

    En wederom is dit niet de echte auto, het is namelijk niet dezelfde auto als bij de shakedown, maar de echte is natuurlijk al op weg of al gearriveerd in Bahrein

    • + 0
    9 feb 2026 - 21:15

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

