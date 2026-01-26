user icon
icon

Ook Aston Martin in de problemen: halen Newey en co de wintertests?

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ook Aston Martin in de problemen: halen Newey en co de wintertests?

Williams zal deze week niet in actie komen tijdens de tests in Barcelona. Het team van teambaas James Vowles ziet zich daardoor genoodzaakt om belangrijke kilometers te laten liggen, maar volgens insiders was er simpelweg geen alternatief. Het nieuws zong al langer rond in de paddock en onderstreept hoe elke dag telt in deze hectische fase richting de start van het seizoen. Maar Vowles en consorten zijn niet de enigen, ook Aston Martin schijnt in de problemen te zijn.

Problemen stapelen zich op bij Williams

De oorzaak ligt bij hardnekkige technische tegenslag in Grove. Williams kampt, net als meerdere concurrenten, met de complexiteit van de nieuwe auto’s en reglementen. Ondanks een vroege start van het project bleek het niet mogelijk alles tijdig klaar te krijgen, waardoor deelname aan de Spaanse test onhaalbaar werd.

Meer over Aston Martin 'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

'Aston Martin woest: Protest tegen Mercedes niet uitgesloten'

23 jan
 Aston Martin neemt ingrijpend besluit en stopt met F1-project

Aston Martin neemt ingrijpend besluit en stopt met F1-project

19 jan

Vowles had zich zijn eerste seizoen onder de nieuwe regels ongetwijfeld anders voorgesteld. De oud-Mercedes-strateeg werkt hard aan de wederopbouw van een team dat de afgelopen jaren was weggezakt, maar de aftrap verloopt stroef. In plaats van een shakedown op het circuit kiest Williams nu voor virtuele tests op de fabriek, met de reeds geassembleerde auto.

De grootste spelbreker was het niet doorstaan van een verplichte crashtest. Dat dwong de engineers tot ingrijpende aanpassingen aan het chassis en diverse onderdelen. Mede daardoor begint de FW48 het seizoen met een duidelijk overgewicht, een probleem dat ook andere teams kennen, al lijken zij het beter onder controle te hebben.

Ook Aston Martin in de problemen

Niet alleen Williams worstelt met de voorbereiding. Volgens AutoRacer.it loopt Aston Martin eveneens het risico testdagen in Barcelona te missen. Op Silverstone kampt het team met assemblageproblemen aan de AMR26, waardoor de planning is doorgeschoven. De kans bestaat dat de groene bolide pas woensdag of zelfs donderdag voor het eerst de baan op gaat.

Die vertraging is deels het gevolg van een afwijkende ontwikkelingsaanpak. Adrian Newey koos voor agressieve en laat genomen beslissingen, wat meermaals resulteerde in een mislukte crashtest van het chassis. Dat past bij zijn werkwijze, maar kostte Aston Martin wel kostbare tijd in een cruciale fase van de winter.

Ferrari ontsnapt, maar ziet chaos

Williams en Aston Martin stonden niet alleen in hun strijd met de crashtests. Ook Ferrari liep vertraging op en moest na de feestdagen een extra test uitvoeren om het chassis alsnog goedgekeurd te krijgen. De voorbereiding van de SF-26 verliep chaotischer dan normaal, met een assemblage die tot vlak voor het debuut in Fiorano onzeker bleef.

Toch herstelde Ferrari zich knap. Na de definitieve homologatie volgde een foutloze eerste run van vijftien kilometer, zonder grote problemen. Vanaf dinsdag begint voor de Scuderia echter het echte werk, wanneer duidelijk moet worden waar het team werkelijk staat.

Aston Martin zal, net als Racing Bulls, bovendien starten met een flink overgewicht van meer dan tien kilo. Dat betekent een nadeel van enkele tienden per ronde ten opzichte van teams als Alpine, die al op de limiet zitten. In een seizoen waarin elke tiende telt, is het duidelijk: de race tegen de klok is al begonnen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Lance Stroll Adrian Newey Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.324

    10 kg te zwaar? Ik weet niet waar die info vandaan komt, maar dat is wel heel erg veel. Maar de RB18 was ook te zwaar, toen de grondeffect reglementen ingingen. Naarmate de auto lichter werd, verloor Ferrari hun voorsprong. Kan goed zijn dat Newey met de doorontwikkeling eenzelfde traject volgt.

    • + 0
    • 26 jan 2026 - 17:03

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar