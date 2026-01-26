Williams zal deze week niet in actie komen tijdens de tests in Barcelona. Het team van teambaas James Vowles ziet zich daardoor genoodzaakt om belangrijke kilometers te laten liggen, maar volgens insiders was er simpelweg geen alternatief. Het nieuws zong al langer rond in de paddock en onderstreept hoe elke dag telt in deze hectische fase richting de start van het seizoen. Maar Vowles en consorten zijn niet de enigen, ook Aston Martin schijnt in de problemen te zijn.

Problemen stapelen zich op bij Williams

De oorzaak ligt bij hardnekkige technische tegenslag in Grove. Williams kampt, net als meerdere concurrenten, met de complexiteit van de nieuwe auto’s en reglementen. Ondanks een vroege start van het project bleek het niet mogelijk alles tijdig klaar te krijgen, waardoor deelname aan de Spaanse test onhaalbaar werd.

Vowles had zich zijn eerste seizoen onder de nieuwe regels ongetwijfeld anders voorgesteld. De oud-Mercedes-strateeg werkt hard aan de wederopbouw van een team dat de afgelopen jaren was weggezakt, maar de aftrap verloopt stroef. In plaats van een shakedown op het circuit kiest Williams nu voor virtuele tests op de fabriek, met de reeds geassembleerde auto.

De grootste spelbreker was het niet doorstaan van een verplichte crashtest. Dat dwong de engineers tot ingrijpende aanpassingen aan het chassis en diverse onderdelen. Mede daardoor begint de FW48 het seizoen met een duidelijk overgewicht, een probleem dat ook andere teams kennen, al lijken zij het beter onder controle te hebben.

Ook Aston Martin in de problemen

Niet alleen Williams worstelt met de voorbereiding. Volgens AutoRacer.it loopt Aston Martin eveneens het risico testdagen in Barcelona te missen. Op Silverstone kampt het team met assemblageproblemen aan de AMR26, waardoor de planning is doorgeschoven. De kans bestaat dat de groene bolide pas woensdag of zelfs donderdag voor het eerst de baan op gaat.

Die vertraging is deels het gevolg van een afwijkende ontwikkelingsaanpak. Adrian Newey koos voor agressieve en laat genomen beslissingen, wat meermaals resulteerde in een mislukte crashtest van het chassis. Dat past bij zijn werkwijze, maar kostte Aston Martin wel kostbare tijd in een cruciale fase van de winter.

Ferrari ontsnapt, maar ziet chaos

Williams en Aston Martin stonden niet alleen in hun strijd met de crashtests. Ook Ferrari liep vertraging op en moest na de feestdagen een extra test uitvoeren om het chassis alsnog goedgekeurd te krijgen. De voorbereiding van de SF-26 verliep chaotischer dan normaal, met een assemblage die tot vlak voor het debuut in Fiorano onzeker bleef.

Toch herstelde Ferrari zich knap. Na de definitieve homologatie volgde een foutloze eerste run van vijftien kilometer, zonder grote problemen. Vanaf dinsdag begint voor de Scuderia echter het echte werk, wanneer duidelijk moet worden waar het team werkelijk staat.

Aston Martin zal, net als Racing Bulls, bovendien starten met een flink overgewicht van meer dan tien kilo. Dat betekent een nadeel van enkele tienden per ronde ten opzichte van teams als Alpine, die al op de limiet zitten. In een seizoen waarin elke tiende telt, is het duidelijk: de race tegen de klok is al begonnen.