Stroll vergeleken met voormalig wereldkampioen: "Hij is zeer getalenteerd"

Aston Martin-techneut Enrico Cardile heeft een opvallende vergelijking gemaakt tussen Lance Stroll en voormalig wereldkampioen Kimi Räikkönen. Volgens de technisch directeur is de Canadees misschien wel nóg trefzekerder in zijn feedback dan Fernando Alonso, al uit hij zich op een totaal andere manier.

Waar Alonso bekendstaat om zijn uitgebreide uitleg en scherpe analyses, kiest Stroll volgens Cardile vaker voor korte, maar duidelijke observaties. Beide coureurs spelen een sleutelrol in de ontwikkeling van Aston Martin, zeker met het oog op het ingrijpend veranderende Formule 1-tijdperk vanaf 2026.

Ervaring van Alonso blijft goud waard

Met Fernando Alonso beschikt Aston Martin over de meest ervaren coureur uit de geschiedenis van de Formule 1. De Spanjaard gebruikt zijn enorme staat van dienst – goed voor 425 Grands Prix en twee wereldtitels – nadrukkelijk bij het beoordelen van de auto. Cardile bevestigt dat Alonso vaak teruggrijpt op eerdere ervaringen. “Hij maakt continu vergelijkingen met auto’s die hij in het verleden heeft gereden,” legt hij uit in Beyond the Grid.

Toch zal ook Alonso zich moeten aanpassen aan de volledig nieuwe regels. “Binnen dezelfde generatie auto’s kan hij heel precies aangeven wat beter of slechter aanvoelt,” aldus Cardile. “Hij kan bijvoorbeeld zeggen: in die bocht voelde een eerdere auto stabieler. Dan is het aan ons om te begrijpen wélke eigenschap hij bedoelt.” Volgens Cardile beschikt Alonso over een uitzonderlijk geheugen en een scherp technisch inzicht.

Stroll: minder woorden, scherpe feedback

Gevraagd naar de verschillen met Lance Stroll, is Cardile duidelijk. “Lance is ontzettend getalenteerd. Hij gebruikt minder woorden dan Fernando, maar zijn feedback is vaak heel raak. Soms zelfs scherper,” klinkt het. Het grote voordeel voor Aston Martin is volgens hem dat beide coureurs meestal dezelfde richting aanwijzen. “Dat maakt het ontwikkelproces een stuk eenvoudiger, omdat de signalen overeenkomen.”

Hoewel Alonso en Stroll gevoelig zijn voor verschillende aspecten van het autorijden, blijven de verschillen beperkt tot details. De opmerkingen over Stroll doen Cardile denken aan een oude bekende. “Ja, die vergelijking met Kimi Räikkönen begrijp ik heel goed,” zegt hij. “Kimi zei weinig, maar als hij sprak, was het meteen duidelijk.”

Nieuw tijdperk voor Aston Martin

De vergelijking met Räikkönen is geen toeval. Cardile werkte in zijn Ferrari-tijd nauw samen met ‘The Iceman’ en herkent dezelfde nuchtere benadering bij Stroll. “Je wist altijd waar je aan toe was bij Kimi,” aldus de Italiaan.

Aston Martin staat bovendien aan de vooravond van een nieuw hoofdstuk. In 2026 start de samenwerking met Honda en wordt de eerste auto gepresenteerd die volledig onder leiding van Adrian Newey is ontworpen. Met Alonso’s ervaring en Strolls trefzekere feedback hoopt het team optimaal te profiteren van de schone lei die de nieuwe reglementen bieden.

Reacties (2)

  • Beamer

    Posts: 1.859

    Stroll: "the car is slow", "the car is shit", "the tires are bad"

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 09:00
  • Beri

    Posts: 6.790

    Haha, krijgt iedereen, die een Aston Martin contract tekent, de clausule ingebakken krijgt om positief over Strulovitch Jr. te praten? Alonso was na zijn aanstelling verrassend positief. Newey was dat. Nu Cardile. Het lijkt een beetje slapstick comedy.

    • + 0
    • 8 jan 2026 - 09:01

