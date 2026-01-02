user icon
icon

Verstappen verwacht veel van Newey en Aston Martin: "Ben ik van overtuigd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen verwacht veel van Newey en Aston Martin: "Ben ik van overtuigd"

Max Verstappen is blij voor Adrian Newey dat hij de teambaas is geworden van Aston Martin. De topontwerper in de Formule 1 werkte jarenlang succesvol met de Nederlander en zal komend seizoen aangesteld worden als de nieuwe teamchef van het Britse raceteam. Volgens Verstappen een goede zet van Lawrence Stroll en zijn team. 

Na jarenlang trouwe dienst en een rits aan wereldtitels, vertrok Newey in 2024 bij Red Bull Racing. De Brit tekende op zijn beurt een contract bij Aston Martin, waar hij slechts na één jaar al gepromoveerd is tot teambaas. Met het oog op de nieuwe reglementen, hoopt Aston Martin in 2026 zich te kunnen mengen met McLaren, Red Bull, Mercedes en Ferrari

Meer over Aston Martin Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

Alonso steelt de show in Monaco met extreem dure en zeldzame Mercedes

27 dec 2025
 'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

'Zorgen voor Verstappen: Aston Martin biedt Lambiase topfunctie aan'

27 dec 2025

Verstappen ziet steeds meer teams dit doen

Verstappen stelde dat steeds meer F1-teams een ingenieur aanstellen als teambaas. Zo zag de Nederlander het zijn eigen team ook overkomen, toen Red Bull Christian Horner ontsloeg en Laurent Mekies aanstelde. “Je ziet dit waarschijnlijk vaker bij teams, dat iemand met meer technische achtergrond de rol van teambaas op zich neemt, en ik denk dat Aston dezelfde weg inslaat”, aldus de Nederlander in gesprek met diverse media. 

“Je moet hen natuurlijk vragen waarom ze ervoor gekozen hebben, maar dat is mijn logische verklaring ervoor. Ik ben blij om dat te zien. Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen aan de betrokkenheid van de auto voor Adrian, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het goed zal doen”, voegde Verstappen daaraan toe. 

Kan Aston Martin het opnemen tegen de topteams?

Op de vraag of Newey geschikt is als teambaas reageerde Verstappen: “De tijd zal het leren, toch? Ik weet het niet. Ik heb er nooit met Adrian over gesproken. Het was voor hem bij Red Bull natuurlijk nooit een optie, dus ik weet niet wat zijn ambitie was of zo, maar ik ben blij voor hem.” 

Komend seizoen zullen alle teams met nieuwe auto’s aantreden. Door de nieuwe reglementen, moeten alle constructeurs een nieuwe motor, chassis en aerodynamica ontwerpen. Met onder andere de aanwezigheid van Newey, de motor van Honda en de portemonnee van Stroll, kan Aston Martin zomaar een geduchte kandidaat worden voor het wereldkampioenschap.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Adrian Newey Red Bull Racing Aston Martin

Reacties (1)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar