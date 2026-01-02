Max Verstappen is blij voor Adrian Newey dat hij de teambaas is geworden van Aston Martin. De topontwerper in de Formule 1 werkte jarenlang succesvol met de Nederlander en zal komend seizoen aangesteld worden als de nieuwe teamchef van het Britse raceteam. Volgens Verstappen een goede zet van Lawrence Stroll en zijn team.

Na jarenlang trouwe dienst en een rits aan wereldtitels, vertrok Newey in 2024 bij Red Bull Racing. De Brit tekende op zijn beurt een contract bij Aston Martin, waar hij slechts na één jaar al gepromoveerd is tot teambaas. Met het oog op de nieuwe reglementen, hoopt Aston Martin in 2026 zich te kunnen mengen met McLaren, Red Bull, Mercedes en Ferrari.

Verstappen ziet steeds meer teams dit doen

Verstappen stelde dat steeds meer F1-teams een ingenieur aanstellen als teambaas. Zo zag de Nederlander het zijn eigen team ook overkomen, toen Red Bull Christian Horner ontsloeg en Laurent Mekies aanstelde. “Je ziet dit waarschijnlijk vaker bij teams, dat iemand met meer technische achtergrond de rol van teambaas op zich neemt, en ik denk dat Aston dezelfde weg inslaat”, aldus de Nederlander in gesprek met diverse media.

“Je moet hen natuurlijk vragen waarom ze ervoor gekozen hebben, maar dat is mijn logische verklaring ervoor. Ik ben blij om dat te zien. Ik weet natuurlijk niet hoeveel dat zal veranderen aan de betrokkenheid van de auto voor Adrian, maar ik ben ervan overtuigd dat hij het goed zal doen”, voegde Verstappen daaraan toe.

Kan Aston Martin het opnemen tegen de topteams?

Op de vraag of Newey geschikt is als teambaas reageerde Verstappen: “De tijd zal het leren, toch? Ik weet het niet. Ik heb er nooit met Adrian over gesproken. Het was voor hem bij Red Bull natuurlijk nooit een optie, dus ik weet niet wat zijn ambitie was of zo, maar ik ben blij voor hem.”

Komend seizoen zullen alle teams met nieuwe auto’s aantreden. Door de nieuwe reglementen, moeten alle constructeurs een nieuwe motor, chassis en aerodynamica ontwerpen. Met onder andere de aanwezigheid van Newey, de motor van Honda en de portemonnee van Stroll, kan Aston Martin zomaar een geduchte kandidaat worden voor het wereldkampioenschap.