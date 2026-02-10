Fernando Alonso verwacht niet dat hij en Aston Martin komend Formule 1-seizoen vooraan zullen rijden, althans in de eerste seizoenshelft. Deze week presenteerde uit team uit Silverstone de splinternieuwe AMR26, maar temperde tegelijkertijd de verwachtingen. Ook de Spaanse wereldkampioen zal naar verluidt nog even geduld moeten hebben.

De verwachtingen van Aston Martin waren voorafgaand aan 2026 hooggespannen. Doordat de nieuwe reglementen haar entree gingen maken in de F1, waren de teams genoodzaakt om een compleet nieuwe auto te bouwen. Met de komst van Adrian Newey, de Honda-motor en de volle portemonnee van Lawrence Stroll, verwachtten de meeste mensen uit de paddock dat Aston Martin een van de betere auto's ging bouwen.

Realiteit valt tegen

Maar in aanloop naar de shakedown in Barcelona, sluimerden de geluiden door dat Newey met zijn team achterliep. En dat bleek later ook, Alonso en Lance Stroll kwamen pas aan het einde van de week in actie op het Catalaanse circuit. Inmiddels is duidelijk geworden dat Honda tegen een aantal kinderziektes is aangelopen tijdens het ontwikkelen van de nieuwe motor.

Ook Alonso ziet in dat Aston Martin voorlopig nog niet competitief zal zijn. "Wij zijn van mening dat er nog een aantal punten moeten worden opgelost met betrekking tot de andere concurrenten van dit nieuwe project", zo vertelde hij tegenover diverse media tijdens de lancering van de AMR26.

Updates komen eraan

Newey liet vervolgens doorschemeren dat er updates gepland staan voor het komende seizoen, maar dat die echt pas in de tweede seizoenshelft beslag zullen krijgen. Alonso verwacht dan ook dat hij de eerste races zal worstelen. "Sommige problemen kunnen niet vóór Australië worden opgelost en we zullen er in de eerste drie of vier races mee te maken krijgen."

Alonso heeft al eerder bij McLaren te maken gehad met de Honda-motor, maar dat liep uit op een drama. De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 hoopt dan ook niet dat de geschiedenis zich zal herhalen. "Honda heeft meer problemen ondervonden met de motor dan ze hadden verwacht", zei hij daarover.