2026 in de Formule 1 wordt mogelijk het laatste seizoen van Fernando Alonso. De Spanjaard, die momenteel uitkomt voor Aston Martin, zal uit zijn contract uitlopen en is bovendien al 44 jaar. Voer om te speculeren dus over de toekomst van Alonso, waar hij zelf ook het nodige over had te melden.

Alonso is met afstand de meest ervaren man op de grid. Met 425 Grands Prix achter zijn naam is hij recordhouder als het gaat om de meest verreden races in de F1 en gaat hij bovendien zijn 23e seizoen in. Heel stiekem hoopt de Spanjaard dan ook om in de herfst van zijn carrière, met Aston Martin vooraan mee te gaan doen.

Alonso nog steeds gemotiveerd

Tijdens de lancering van de AMR26 - de nieuwe auto van Aston Martin voor 2026 - werd Alonso geconfronteerd met zijn toekomst. Tegenover diverse media bevestigde hij nog altijd gemotiveerd te zijn. "Ik voel me erg gemotiveerd en volledig gefocust, maar we weten allemaal hoe het is. Het gaat niet alleen om het puur sportieve aspect: er zijn zoveel evenementen en verplichtingen die, vanzelfsprekend, je energie gedurende het seizoen opslokken", zei hij daarover.

Nieuwe regeles cruciaal voor Alonso

Door de entree van de nieuwe reglementen in de Formule 1, waren alle teams genoodzaakt om een compleet nieuwe auto te bouwen. Het is daarom cruciaal voor de toekomst van Alonso, dat Aston Martin een snelle auto bouwt. Zelf heeft Spanjaard ook zijn hoop daarop gevestigd. "We zullen moeten zien hoe deze nieuwe regels werken, of het makkelijk of moeilijk is om andere auto's te volgen en hoeveel actie we daadwerkelijk op de baan zullen zien. Al deze factoren zullen meewegen in mijn beslissing voor 2027", zo sloot hij uiteindelijk af.

Mocht Alonso stoppen met Formule 1, dan blijft hij hoogstwaarschijnlijk actief in de racerij. Max Verstappen gaf onlangs aan dat hij de Spanjaard graag bij zijn GT3-team wil zien en ook McLaren-CEO Zak Brown opperde een terugkeer van hem bij het team uit Woking voor de IndyCar.