Fernando Alonso ziet dat Aston Martin voorlopig vooral bezig is met het oplossen van kinderziektes aan de AMR26. Toch heeft de Spanjaard vertrouwen dat er veel tijd te winnen valt zodra alles beter wordt geoptimaliseerd.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt moeizaam voor de renstal uit Silverstone. Tijdens de shakedown in Barcelona kwam Aston Martin pas op de laatste dag echt in actie en ook de eerste testweek in Bahrein leverde weinig productieve kilometers op.

Optimalisatie kan grote winst opleveren

Op het Bahrain International Circuit eindigden Alonso en Lance Stroll telkens ver achter de snelste tijden. Stroll noemde dat een realistisch beeld, maar Alonso wil nog geen harde conclusies trekken. “Dat lijkt zo omdat we in Barcelona en hier telkens meerdere seconden achter liggen. Maar eerlijk gezegd weet ik niet waar we staan.”

De tweevoudig wereldkampioen wijst erop dat er nog veel fouten en variabelen in de rondes zitten. “Ik reed bijvoorbeeld een ronde waarin ik in bocht vier naast de baan ging en daarna nog acht tienden sneller was. Dat laat zien hoeveel er nog in elke ronde zit.”

Volgens Alonso kan de winst dus groot zijn. “Er zijn runs waarin we acht tienden winnen of verliezen door één instelling te veranderen. Het gaat niet om een paar tienden, maar mogelijk om seconden als we alles goed krijgen. Hopelijk hebben we volgende week een duidelijker beeld.”

Achterstand door gemiste voorbereiding

Alonso vindt het niet vreemd dat Aston Martin achterloopt, omdat het team weinig voorbereidingstijd had. “Sommige teams reden al begin januari met hun auto en konden een maand lang data analyseren. Wij hebben bijna niet getest en geen filmdag gehad. Voor ons is Bahrein eigenlijk de eerste echte test.”

Dat zorgde ervoor dat het programma telkens werd onderbroken. “Als we verschillende set-ups willen vergelijken, duikt er telkens iets op in de data. Dan moeten we iets controleren of een sensor vervangen en een uur later zijn de omstandigheden alweer anders.”

De Spanjaard verwacht dan ook geen wonderen richting de seizoensstart in Melbourne en de Grand Prix van Australië. “We zijn realistisch. We zullen daar niet de snelsten zijn. We zijn traag begonnen en staan op achterstand, maar het is moeilijk om exact te zeggen hoe groot die is.”