Alonso blijft hoopvol ondanks dramatische testweek: "Zullen niet de snelste zijn"

Alonso blijft hoopvol ondanks dramatische testweek: "Zullen niet de snelste zijn"

Fernando Alonso ziet dat Aston Martin voorlopig vooral bezig is met het oplossen van kinderziektes aan de AMR26. Toch heeft de Spanjaard vertrouwen dat er veel tijd te winnen valt zodra alles beter wordt geoptimaliseerd.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen verloopt moeizaam voor de renstal uit Silverstone. Tijdens de shakedown in Barcelona kwam Aston Martin pas op de laatste dag echt in actie en ook de eerste testweek in Bahrein leverde weinig productieve kilometers op.

Optimalisatie kan grote winst opleveren

Op het Bahrain International Circuit eindigden Alonso en Lance Stroll telkens ver achter de snelste tijden. Stroll noemde dat een realistisch beeld, maar Alonso wil nog geen harde conclusies trekken. “Dat lijkt zo omdat we in Barcelona en hier telkens meerdere seconden achter liggen. Maar eerlijk gezegd weet ik niet waar we staan.”

De tweevoudig wereldkampioen wijst erop dat er nog veel fouten en variabelen in de rondes zitten. “Ik reed bijvoorbeeld een ronde waarin ik in bocht vier naast de baan ging en daarna nog acht tienden sneller was. Dat laat zien hoeveel er nog in elke ronde zit.”

Volgens Alonso kan de winst dus groot zijn. “Er zijn runs waarin we acht tienden winnen of verliezen door één instelling te veranderen. Het gaat niet om een paar tienden, maar mogelijk om seconden als we alles goed krijgen. Hopelijk hebben we volgende week een duidelijker beeld.”

Achterstand door gemiste voorbereiding

Alonso vindt het niet vreemd dat Aston Martin achterloopt, omdat het team weinig voorbereidingstijd had. “Sommige teams reden al begin januari met hun auto en konden een maand lang data analyseren. Wij hebben bijna niet getest en geen filmdag gehad. Voor ons is Bahrein eigenlijk de eerste echte test.”

Dat zorgde ervoor dat het programma telkens werd onderbroken. “Als we verschillende set-ups willen vergelijken, duikt er telkens iets op in de data. Dan moeten we iets controleren of een sensor vervangen en een uur later zijn de omstandigheden alweer anders.”

De Spanjaard verwacht dan ook geen wonderen richting de seizoensstart in Melbourne en de Grand Prix van Australië. “We zijn realistisch. We zullen daar niet de snelsten zijn. We zijn traag begonnen en staan op achterstand, maar het is moeilijk om exact te zeggen hoe groot die is.”

 

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.473

Fernando: "Zullen niet de snelste zijn"

Nee......maar wel de ouwste!

  • 1
  • 15 feb 2026 - 15:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.473

    Fernando: "Zullen niet de snelste zijn"

    Nee......maar wel de ouwste!

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 15:01
  • Maximo

    Posts: 9.791

    Ze hebben de HONDA motor nog lang niet op 80% open gedraaid op basis van de toeren die ze maakten.
    Zou mij niks verbazen als ze hele grote stappen zullen maken gedurende het seizoen

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 16:33
    • Pietje Bell

      Posts: 33.163

      Op het Spaanse Formula Directa viel te lezen:

      Antonio Lobato heeft iemand van Fernando's vriendenkring gesproken en Fernando
      heeft gezegd:
      "Another year in hell. Another year of suffering."

      Dat klinkt niet best als het waar is.

      Antonio Lobato Porras (Oviedo, Asturië, Spanje; 7 september 1965) is een Spaanse
      sportjournalist en televisiepresentator . Hij is vooral bekend om zijn televisieverslagen
      van de Formule 1 op verschillende zenders in Spanje.
      Hij is dus zo te lezen in dezelfde plaats als Alonso geboren.

      • + 1
      • 15 feb 2026 - 18:02
    • F1 bekijker

      Posts: 3

      Leuke vrienden heeft die Alonso dan.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 18:49
    • Pietje Bell

      Posts: 33.163

      Wat is daar mis mee als Fernando zijn frustraties uit tegen zijn vrienden?
      Lobato behoort ook tot die vriendengroep.
      Denk je dat Fernando gezegd heeft:
      "Dit mag je niet verder vertellen hoor!"? Geloof je toch zelf niet?!

      • + 1
      • 15 feb 2026 - 18:58

