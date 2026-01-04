user icon
Newey nog steeds betrokken bij belangrijk Red Bull-project

Newey nog steeds betrokken bij belangrijk Red Bull-project

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met meerdere belangrijke projecten. Ze zijn nu hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen, maar er wordt ook hard gewerkt aan het RB17-project. Adrian Newey is hier nog altijd bij betrokken.

Red Bull kwam een aantal jaren geleden met een ambitieus plan naar buiten. Ze wilden hun blik verbreden, en ze gingen voor het eerst een productieauto bouwen. De bolide kreeg de naam RB17, en het ging hier om een extreme hypercar. De wagen werd anderhalf jaar geleden voor het eerst aan de wereld getoond, maar daarna bleef het stil.

Bizarre bolide

Deze week volgde er een update, en werd duidelijk dat het een extreme wagen wordt. De RB17 krijgt een speciaal ontwikkelde 4.5-lier V10-motor die is gebouwd door Cosworth. Het gaat om een turboloze motor, maar hij is wel 1000 pk sterk en wordt ondersteund door een elektromotor die 200 pk levert. 

De wagen weegt slechts 900 kilo, en de topsnelheid ligt waarschijnlijk zo rond de 350 kilometer per uur. De RB17 is ontworpen door huidig Aston Martin-teambaas Adrian Newey en is dan ook een opvallende verschijning. Er hangt een prijskaartje van 5,7 miljoen euro aan de wagen, en er worden slechts vijftig exemplaren gebouwd. De wagen is alleen bedoeld voor het circuit, maar kan niet worden ingezet in een raceklasse.

Is Newey nog betrokken bij het project?

Newey is inmiddels vertrokken bij Red Bull, maar werkt nog steeds mee aan de RB17. Engineer Rob Gray van Red Bull Advanced Technologies legde dat uit in een video van Top Gear: "Het staat hem vrij om zich met dit project bezig te houden. Hij is ook nog steeds heel erg geïnteresseerd in hoe het ervoor staat en daarbij geeft hij ook nog steeds input."

Hij is niet meer op dagelijkse basis betrokken bij het project: "We hebben alles van hem gekregen wat we nodig hebben en we weten heel erg goed wat hij voor ogen heeft. We weten hoe hij wil dat de auto er precies uit komt te zien."

Neemt Newey de telefoon op?

Toch mogen ze Newey altijd bellen: "Als er ooit vragen zijn vanuit onze kant, dan weten we hem aan de andere kant van de telefoon te vinden en dan wisselen we van gedachten."

"Uiteindelijk is het de bedoeling dat we zijn visie werkelijkheid maken. In theorie kan hij zelf ook elk onderdeel ontwerpen en dat heeft hij in het verleden ook vaak genoeg gedaan. Aan de andere kant heeft hij ook altijd een team om zich heen gehad dat zijn ideeën tot realiteit heeft verwerkt."

show sidebar